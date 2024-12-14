Эксперт рассказал об опасности новогодних гирлянд для здоровья

Айзеа Риз рассказал, как минимизировать риск от этого праздничного украшения

14 декабря 2024, 14:58, ИА Амител

Фото: Gaby Dyson / unsplash.com

Праздничные гирлянды могут вредить здоровью и настроению, предупредил в беседе с New York Post британский эксперт по сну Айзеа Риз.

Специалист утверждает, что мигающие и яркие огни нарушают гигиену сна, так как подавляют выработку мелатонина и затрудняют расслабление. Он объяснил, что используемые в гирляндах светодиоды излучают синий свет с короткой длиной волны, который воспринимается глазом как солнечный. А хронический плохой сон может увеличить риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Риз рекомендует использовать гирлянды с теплым светом, избегать мигания и выключать их за два часа до сна.

Пожарные также советуют покупать гирлянды с таймером для автоматического выключения, так как они могут перегреваться и представлять опасность возгорания.