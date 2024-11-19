Продавцам, решившим поднять цену, дали несколько советов

Также эксперт назвал несколько аспектов успешного маркетинга

19 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

Статистика / Фото: pxhere.com/ru/photo/450236

Маркетологи и реклама часто воспринимаются россиянами как шарлатаны, которым нельзя доверять. Это связано с низким уровнем доверия в стране и неправильным пониманием маркетинга, рассказал "Бизнес ФМ Барнаул" московский маркетолог известных артистов и брендов Роман Тарасенко.

"24% россиян уверены, что нельзя доверять другим людям, брендам, маркетплейсам, компаниям, продуктам и логистике. Однако чем больше доверия, тем выше ВВП. Вопрос в том, как научиться доверять и формировать доверие. Это ключевая задача маркетинга. Расчеты показывают, что при индексе доверия на уровне Швеции ВВП был бы на 69% выше", – сказал Тарасенко.

Эксперт выделяет несколько ключевых моментов успешной маркетинговой стратегии. Во-первых, клиент купит то, что повысит его статус, будь то дорогая машина или обычная одежда. Во-вторых, сделка должна казаться справедливой. Иногда небольшой подарок к товару помогает избежать споров о завышенной цене. Главное – повысить ценность товара.

Тарасенко напоминает об эксперименте Ричарда Вайзмана, который доказал важность расфокусировки для предпринимателей. Также помогает пустой стул в кабинете во время мозгового штурма. В свободной конкуренции потребитель становится требовательнее и перекладывает ответственность на продавца. Важно качество товара, сервис и красивая упаковка. Но прежде чем поднимать цену, продавец должен заслужить доверие.