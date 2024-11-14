НОВОСТИЭкономика

На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты

Эксперты посоветовали работодателям уделять внимание зарплатной аналитике

14 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432
Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

В Алтайском крае сохраняется повышенная конкуренция за персонал, в результате предлагаемые зарплаты по итогам октября оказались выше ожидаемых, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Сохраняется дефицит кадров. Конкуренция в регионе составляет 3,3 резюме на вакансию при норме от 4,0 до 7,9", – говорится в исследовании.

Работодатели в Алтайском крае за последний месяц разместили почти 19 тыс. вакансий, что на 14% больше октября 2023 года. Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 тыс. рублей против 50 тыс. рублей.

"Растет количество резюме, при этом людей физически на рынке труда больше не становится. На линейный персонал сейчас бешеный спрос. Небывалая зарплатная гонка "выманивает" людей на рынок, и они присматриваются ко всему происходящему. О чем это говорит работодателям? Необходимо уделять внимание зарплатной аналитике, развитию бренда работодателя, обучению нанимающих менеджеров", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров работодатели стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.

Работа на заводе / Фото: freepik.com

На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет
НОВОСТИЭкономика

Алтайский край Работа зарплаты вакансии

Комментарии 75

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гость

12:55:58 14-11-2024

будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не будет безработицы. И трудовые мигранты не будут нужны.

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Гость

13:14:36 14-11-2024

гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодателю взять средства на увеличение фзп? Поднять стоимость товара или услуги. Будут покупать? Нет не будут. Работодатель в трубе, работник без работы. А когда Вы станете работодателем и будете готовы платить дворнику сто тысяч в месяц, то напишите здесь об этом. Весь ресурс будет рукоплескать

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Гость

13:37:55 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Уменьшить апетит

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Гость

14:24:40 14-11-2024

Гость (13:37:55 14-11-2024) Уменьшить апетит ...
... Уменьшить аппетит генерального директора, директора, главного инженера, главного бухгалтера , АУП, акционеров. Так нет ведь, это не их подход. Оказывается дворники, технички и младший технический персонал перегружают ФОТ и делают работу предприятия нерентабельной.

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Гость

21:44:43 14-11-2024

Гость (14:24:40 14-11-2024) ... Уменьшить аппетит генерального директора, директора,... Точно нужно меньше ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ.

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Гость

14:15:44 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Воровать поменьше, и думать о тех, на которых все это держится.

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Элен без ребят

16:10:34 14-11-2024

Гость (14:15:44 14-11-2024) Воровать поменьше, и думать о тех, на которых все это держит... у кого воровать?

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Гость

14:47:43 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Ага, щязззз.... Может работодателям губозакаточные машинки начать выдавать? А то по по их квартирам, машинам, заграничному отдыху, чего-то не видно, что они себе во всем отказывают. Просто делить не привыкли, вот орут, что работать некому.

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Гость

15:44:56 14-11-2024

Гость (14:47:43 14-11-2024) Ага, щязззз.... Может работодателям губозакаточные машинки н... вы при капитализме живете и рассуждаете как второклассник. позор

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Сергей

11:54:57 15-11-2024

Гость (15:44:56 14-11-2024) вы при капитализме живете и рассуждаете как второклассник. п... Вы правы- пора менять,этот позорный строй

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Гость

16:06:21 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... все просто! Крупные компании высосут с рынка труда и у мелких ИП и ООО сотрудников. Крупный бизнес останется, а мелкий под банкротство. Что вы хотели? Все по-честному - капитализм! А почему работник должен у вас грести улицу за 10 тысяч, если на другом предприятии ему предлагают 100 тысяч?

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Гость

16:32:43 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... А работодатель не пробовал себе платить поменьше ,а дворнику чуть-чуть побольше. Думаю проблема бы решилась ,а то у нас роботадатели ездят на Х7 ,а дворнику на хлеб не хватает . А ведь дворник выполняет физически очень тяжёлую работу. Аппетиты уменьшите

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Гость

12:02:12 15-11-2024

Гость (16:32:43 14-11-2024) А работодатель не пробовал себе платить поменьше ,а дворник... Так у чится надо и у еть брать отвественность, что бы зП как у директоро была. Все просто. А то никакой ответственности а з/п д.б как у директора

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Гость

17:09:54 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат...
Вот недавно амик писал:"В Алтайском крае увеличилось количество миллионеров и миллиардеров"!!!!!

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Гость

20:05:33 14-11-2024

Гость (17:09:54 14-11-2024) Вот недавно амик писал:"В Алтайском крае увеличилось кол... Да это я тоже читала.
Пусть поменьше хапают себе в карман, а то уже на каждый праздник, и даже выходные ездят в тёплые края со всеми родственниками, Какого??!!

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Гость

18:06:31 14-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Чтобы найти средства на увеличение ФЗП работникам, надо начать с себя любимого и своих приближенных: уменьшить зарплату себе и им , п также сумму дивидендов, выплачиваемых по итогам работы. И, уверяю, деньги найдутся!

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Гость

01:17:34 15-11-2024

гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Трудовых мигрантов всë равно продолжат ввозить, и прикрывать дефицитом кадров. Я на стройке работаю у них иногда цена на работу в 2-2, 5 раза меньше

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Гость

08:04:15 15-11-2024

гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Платить нужно достойно с учётом всех реалей рынка. А не в виде подачек которых хвотает лиш на продукты. Выходит так что помимо дишмановской оплаты ещё приходится колымить. Людей много но ни кто не идёт работать за еду. Сам бы с удовольствием выбрал стабильную работу, но не за кусок хлеба! А на колымах 2-3 з/п выходит. Так что как то так.

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Гость

13:09:19 14-11-2024

А наши работодатели то в курсе, что надо повышать зарплату? ...я своего спросил - сказал фиг те с маслом.
Ну тоже не плохо, учитывая цену масла, данное выражение вполне приобретает осмысленность иную

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Виктор

14:29:05 15-11-2024

Гость (13:09:19 14-11-2024) А наши работодатели то в курсе, что надо повышать зарплату? ... А за счёт чего повышать зарплату? Подскажите! У предпринимателя печатного станка же нет

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Гость

13:16:48 14-11-2024

и только бюджетным работодателям выгодно ставить зарплату не более 30 т. Никто не придет, но образуется экономия фонда оплаты труда.

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Гость

13:23:47 14-11-2024

Гость (13:16:48 14-11-2024) и только бюджетным работодателям выгодно ставить зарплату н... Вот именно. Они ведь не хотят чтоб за 30 т. работа была неполный день или неполная неделя. Им главное на 1 ставку, а лучше 30 т. и полторы ставки с утра до вечера. На работу добраться - надо 2 часа потратить и с работы столько же . Ночевать только домой доезжаем.

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Васян

16:56:32 14-11-2024

Гость (13:23:47 14-11-2024) Вот именно. Они ведь не хотят чтоб за 30 т. работа была непо... Так ищи работу рядом с домом.

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Гость

13:28:19 14-11-2024

Это что за дискриминация:" Стали присматриваться к кандидатам от 40 и старше". Да только эти и люди и работают..

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Гость

13:45:35 14-11-2024

Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 тыс. рублей --- какая хорошая новость. Может за 12 часовой рабочий день с шестидневной рабочей неделей?

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Гость

14:18:19 14-11-2024

Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... с 7 дневной.

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Гость

15:38:28 14-11-2024

Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... Это очень низкая зарплата.

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Ира

17:48:17 15-11-2024

Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... этим летом как раз и работала в Алтае. С 8 до 22, оплачиваемый выходной по запросу (брала за лето аж 2 шт) +неплохое питание, правда. 1800 в день

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Гость

13:50:44 14-11-2024

Причина повального дефицита кадров на поверхности, хотя никем не озвучивается. Впрочем, имеющим критическое мышление, не составит сложить дважды два.

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Житель

13:53:19 14-11-2024

Дешевой рабочей силы больше уже не будет. Кто из работодателей этого не поймет - просто останется без сотрудников и разорится, ведь именно кадры являются основой любого предприятия.

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Adik_01

14:22:45 14-11-2024

В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на стройках, административного персонала, специалистов почти во всех сферах. Платят несравненно больше, чем на Алтае, а цены на продукты, в контексте существенно более сильной конкуренции среди продуктового ритейла, можно найти и пониже, чем в Барнауле, если есть потребность. В Москве тоже идет гонка зарплат за толковых специалистов

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Изя

15:45:21 14-11-2024

Adik_01 (14:22:45 14-11-2024) В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на ... Москва далеко, тут вот в Уренгое цены ниже, чем у нас в курортном городе федерального значения, по крайней мере на продукты точно, только хлеб чуть подороже. Но ведь Уренгой - это Заполярье, там и районный коэффициент 1,8, а у нас всего лишь 1,15. Вот так и живём, с африканскими зарплатами и полярными ценами.

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Гость

00:24:15 16-11-2024

Изя (15:45:21 14-11-2024) Москва далеко, тут вот в Уренгое цены ниже, чем у нас в куро... Ты прав

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Е

20:13:02 14-11-2024

Adik_01 (14:22:45 14-11-2024) В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на ... Давай съезди устройся, не забудь хату прикупить попутно

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Гость

14:34:44 14-11-2024

Неправильный подход. Не повышать зарплату нужно, а понизить до минимума, до минималки. Всем. И что ? Рабо́тать всё равно будут и даже ещё лучше. Не благодарите.

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Гость

14:53:51 14-11-2024

Гость (14:34:44 14-11-2024) Неправильный подход.
Не повышать зарплату нужно, а понизить... Молодой работяга спрашивает у бывалого работяги. Что я должен делать за ЭТУ зарплату, ничего и вредить по возможности.

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Гость

10:01:01 15-11-2024

Гость (14:34:44 14-11-2024) Неправильный подход. Не повышать зарплату нужно, а понизить... Вот из-за таких людей на букву М мы так и живём...

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ыть

14:38:24 14-11-2024

Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату. На Западе прибыли в 10% считается очень даже неплохой, а нашим подавай минимум 30%. Пора умерить аппетиты. У современных капиталистов и так был старт шикарный - награбленное советское наследие. Некоторые до сих пор свято уверены, что они талантливые бизнесмены, но это не так, они просто в свое время подсуетились и прикарманили то, что создавал народ.

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Гость

14:45:35 14-11-2024

ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Какой там 30%. У всех занкомых бизнесменов прибыль от 50 до 500%

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Гость

14:30:32 15-11-2024

Гость (14:45:35 14-11-2024) Какой там 30%. У всех занкомых бизнесменов прибыль от 50 до ... НЕ ВЕРЮ! 500% БЫЛО В НАЧАЛЕ 90-Х ТОЛЬКО! Купишь Сникерс за 1 руб продашь за 5 руб или 10

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Adik_01

14:45:38 14-11-2024

ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас мелкому предпринимателю становится уже выгоднее уволить всех, закрыть дело и положить деньги в банк. При ставке ЦБ в 21% надо минимум, что бы чистая прибыль была в 30%. Это хоть какой-то смысл в деятельности и предпринимательском риске имеется.

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Гость

15:08:55 14-11-2024

Adik_01 (14:45:38 14-11-2024) Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас... Да не особо они побегут. Ставка в банке - дело временное.
А наивные люди, на которых бизнес зарабатывает десятки и сотни процентов прибыли будут всегда.

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ыть

15:11:38 14-11-2024

Adik_01 (14:45:38 14-11-2024) Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас... А это вопросы к Набиуллиной и финансовому блоку. Откуда такая бешенная инфляция, которая не гасится даже повышением ключевой ставки? И что будет с промышленностью, которая вынуждена брать кредиты под бешеные проценты? Вон там Автоваз уже опять на грани разорения. Правительство опять будет деньги в эту черную дыру лить. А сколько таких условных Автовазов по всей стране? Почему одних вытягивают, а другие должны сами выгребать? Это же просто сюр какой-то. В условно рыночной экономике России пытаются применять нерыночные методы.

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Гость

16:41:50 14-11-2024

ыть (15:11:38 14-11-2024) Откуда такая бешенная инфляция, которая не гасится даже повышением ключевой ставки?... Действительно, откуда?

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Гость

14:47:02 14-11-2024

ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Некоторые талантливые воры, не пойманные до сих пор)))

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Adik_01

14:50:09 14-11-2024

ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... "Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату" Здесь согласен полностью, но есть одно "но". А Вы уверены, что Вы сильнейший кадр, которого стоит нанять? Сильнейшие сильны сильной командой, а не социальной ответственностью перед слабыми и некомпетентными

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ыть

15:01:33 14-11-2024

Adik_01 (14:50:09 14-11-2024) "Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату" Здесь со... Тут я с вами согласен - это работает в обе стороны. Если ты только и умеешь, что ковырять в носу, то не жди хорошей зарплаты. А если хочешь много получать - изволь соответствовать, быть профессионалом своего дела. Тут вопросов нет, у нас не социализм.

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гость

15:21:13 14-11-2024

Очень смешно

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Гость

15:28:44 14-11-2024

Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляете налоги на ФОТ? В ваших бреднях какие-то 500% прибыли. Нет такого,если не тырить с бюджета. Знатоки экономики,е-мое

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Гость

16:20:41 14-11-2024

Гость (15:28:44 14-11-2024) Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляет... какие налоги, какой ФОТ. В основном все в черную работают в малом бизнесе.

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Гость

22:16:51 14-11-2024

Гость (16:20:41 14-11-2024) какие налоги, какой ФОТ. В основном все в черную работают в ... Про это я и писал. Большинство так е же балаболы. Какой "в черную"? Слышал звон? Сиди на зарплате и не лезь туда, где ничего не понимаешь.

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Виктор

14:27:27 15-11-2024

Гость (15:28:44 14-11-2024) Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляет... Люди вообще не понимают, что пишут! У них в голове бизнес как шабашка! Зашабашил и все деньги в карман. А то что налоги, аренда, расходы на транспорт никому не интересно. Ещё правительство делает все, чтобы предпринимательство было невыгодно. Я лично закрыл все направления по бизнесу! Бизнес сейчас это долги, инфаркт. Пусть сами предпринимают)))

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Гость

15:37:55 14-11-2024

Не понимаю, о чем дет речь в обсуждении. Какой может быть капитализм в феодальной стране?

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Васян

16:54:24 14-11-2024

А спрос на дармоедов офисных?

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Гостья из прошлого

16:57:12 14-11-2024

Мы в алтайском крае не живем, а выживаем. Зарплаты низкие, а цены в магазинах растут день ото дня.

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Виктор

14:31:56 15-11-2024

Гостья из прошлого (16:57:12 14-11-2024) Мы в алтайском крае не живем, а выживаем. Зарплаты низкие, а... А за кого вы голосовали? Вот и получайте! Вы думали по другому будет? Это же называют СТАБИЛЬНОСТЬ

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Гость

17:01:48 14-11-2024

Что то не замечен рост зп.

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TenElkS

18:31:36 14-11-2024

У меня чето последние несколько лет только падает зп, и это без учета роста цен, если с ним, то она просто стала в 2 раза меньше. Рост там какой-то. Где это рост, в пяти востребованных специальностях?

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Гость

18:40:53 14-11-2024

Как всегда, совет нелепых. Вот есть собственник, который все это организовал (занес кому надо, чей-то сын. и т.д.). Вот выводит он свой доход в 500 000 рублей в месяц. А у него 500 работяг по 60 имеют. Что толку ,что он все свои деньги всем раздаст? + 1000 на нос? А ведь грамотный собственник реально рублем поддерживает ключевых специалистов - главного инженера, конструктора, прораба, продажника и т.д. Плюс надо вливать деньги в оборудование, закупки и развитие компании. Смысл ему тянуть скорлупу амиковскую? Вы сегодня здесь калдырите, завтра там. А ценят профессионалов, а не в носуковырятелей. Хотите хорошей ЗП? Развивайтесь. И всё у вас будет.

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Гость

19:29:28 14-11-2024

Гость (18:40:53 14-11-2024) Как всегда, совет нелепых. Вот есть собственник, который все... Если у него будет работать 500 работяг, то чистыми он будет иметь не 500 т.р., а 5 млн. руб. И вот тут как-раз он может урезать свои аппетиты и полнять всем ЗП на 10-15 т.р. легко.

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Гость

09:00:07 15-11-2024

Гость (19:29:28 14-11-2024) Если у него будет работать 500 работяг, то чистыми он будет ... 500 работников увеличить на 15 000 р? Это будет 7,5 млн. Он свои 2,5 млн должен добавлять ежемесячно по вашему?

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Гость

19:49:59 14-11-2024

Закончится СВО и опять будет безработица в 5% и более и зарплаты пойдут вниз. И не потому, что многие вернутся с фронта, хотя это тоже скажется. Просто в ВПК не будут больше компенсировать ставки на кредиты - будут как все. Тогда они не смогут нанимать по 100-150 тысяч рублей. Диспропорции сейчас огромные по зарплате - слесарь в ЖКО и на военном заводе за одну и ту же работу получают в 4-5 раз меньше, а учителя и врачи далеко не по средней зарплате получают. И пока ставка ЦБ РФ будет высокой социальное напряжение будет только нарастать. А потом вообще непонятно - на счетах 60 трл рублей (и они растут при ставках свыше 20% ) при бюджете страны в 35 трл (за два года прирост как бюджет страны)- будет ставка 10% и куда денется вся эта денежная масса? Или гиперинфляция или в доллары и заграницу.

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Петр

20:15:59 14-11-2024

Да неужели, зарплаты, гонки.... Если учесть тот факт что Алтайский край входит в топ 10 регионов по доходам с конца, то всего лишь исправляется ситуация, не более

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Гость

20:18:19 14-11-2024

На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты

Вот не сильно то они и растут, может мы плохо смотрим?

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По

21:02:52 14-11-2024

Ну да кадры, работать есть кому, но они не знают как это делать. Директора, собственники своим мерилом мерили, что сварка, слесарь и т.д. это просто, любой справится, за забором очередь. Беда когда от продажи сырья перешли к производству, а укк и пту нет

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Гость

21:11:25 14-11-2024

Работаю на станкостроительном заводе электромонтажником, по октябрь месяц получал 45 000,с ноября добились повышения зарплаты, теперь 70 000 будет. Но не всем повысили, отдельный участок (электромонтажный) . Начальство согласилось так как людей не хватает и чтобы найти ещё пару человек подняли З/П

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Элен без ребят

23:37:28 14-11-2024

Гость (21:11:25 14-11-2024) Работаю на станкостроительном заводе электромонтажником, по ... неплохо добились. почти в 2 раза.

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Гость

06:35:17 15-11-2024

Элен без ребят (23:37:28 14-11-2024) неплохо добились. почти в 2 раза. ... А мы не добивались, у нас в марте просто уволились вот прям все, 1 чувак остался в слесарях , у него 30к было, и мы итр с 35к в цеху. Он ходил 2 в день и 2 вых, а ночью и в другие дни никто не ходил. В итоге чуть ли ни каждый день по 10к прибавляли и народ пошел только на 80к. Но при этом приходится увольнять таких самим. За 80к приходят, а руки из одного места как говориться. При этом за 80к очень долго ждем, не быстро откликаются. Слесаря по кип

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Мазай

08:46:02 15-11-2024

Сейчас на 50 тыс. тоже сильно не разгуляешься. Большая часть уходит на оплату жкх и продукты питания.

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Гость

11:36:20 15-11-2024

из-за "бешеного спроса".. Легко научить человека работать метлой, тряпкой санитарку, кассира, несравненно сложнее обучить на газо или электросварщика и аналогичных специалистов. Но где взять сиюминутно хороших врачей, учителей, ( а это здоровье и мозги нации) классных физиков, конструкторов... Да даже пару приличных артистов нашей многострадальной эстрады! Ведь нет же никого.

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Андрей

13:34:56 15-11-2024

Где же не хватка кадров? Хотел устроиться на завод" РТИ Барнаул, " Мне 50, здоровье позволяет, работа я бы не сказал что тяжелая. Но нет, ответили что берём до 45 лет.

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Виктор

14:33:43 15-11-2024

Цитата В.В.Путина (Валдай 07.11.2024): СЛЕДУЮЩИЕ 20 ЛЕТ БУДЕТ ЕЩЕ ТРУДНЕЕ! Всё можно и не спорить и не обсуждать

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Сергей

19:30:46 15-11-2024

Ну прям , на вакансию люди откликаются даже и с низкими зп, так работодатели сами не знают кто им нужен и кого они ищут, так развлекухой занимаются , ставят высокую зп и сидят балдеют кто к ним придет, потом отказывают.Такое своеобразное развлечение , а СМИ вечно по статистике смотрят, которая просто выдута из развлечения.

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Сергей

21:00:35 15-11-2024

Людям надоело работать за гроши. Сейчас выгоднее не работать.

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Гость

21:45:54 17-11-2024

Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Из своего толстого на ворованного кармана взять ФЗП!

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