На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты
Эксперты посоветовали работодателям уделять внимание зарплатной аналитике
14 ноября 2024, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае сохраняется повышенная конкуренция за персонал, в результате предлагаемые зарплаты по итогам октября оказались выше ожидаемых, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Сохраняется дефицит кадров. Конкуренция в регионе составляет 3,3 резюме на вакансию при норме от 4,0 до 7,9", – говорится в исследовании.
Работодатели в Алтайском крае за последний месяц разместили почти 19 тыс. вакансий, что на 14% больше октября 2023 года. Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 тыс. рублей против 50 тыс. рублей.
"Растет количество резюме, при этом людей физически на рынке труда больше не становится. На линейный персонал сейчас бешеный спрос. Небывалая зарплатная гонка "выманивает" людей на рынок, и они присматриваются ко всему происходящему. О чем это говорит работодателям? Необходимо уделять внимание зарплатной аналитике, развитию бренда работодателя, обучению нанимающих менеджеров", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров работодатели стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.
12:55:58 14-11-2024
будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не будет безработицы. И трудовые мигранты не будут нужны.
13:14:36 14-11-2024
гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодателю взять средства на увеличение фзп? Поднять стоимость товара или услуги. Будут покупать? Нет не будут. Работодатель в трубе, работник без работы. А когда Вы станете работодателем и будете готовы платить дворнику сто тысяч в месяц, то напишите здесь об этом. Весь ресурс будет рукоплескать
13:37:55 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Уменьшить апетит
14:24:40 14-11-2024
Гость (13:37:55 14-11-2024) Уменьшить апетит ...
... Уменьшить аппетит генерального директора, директора, главного инженера, главного бухгалтера , АУП, акционеров. Так нет ведь, это не их подход. Оказывается дворники, технички и младший технический персонал перегружают ФОТ и делают работу предприятия нерентабельной.
21:44:43 14-11-2024
Гость (14:24:40 14-11-2024) ... Уменьшить аппетит генерального директора, директора,... Точно нужно меньше ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ.
14:15:44 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Воровать поменьше, и думать о тех, на которых все это держится.
16:10:34 14-11-2024
Гость (14:15:44 14-11-2024) Воровать поменьше, и думать о тех, на которых все это держит... у кого воровать?
14:47:43 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Ага, щязззз.... Может работодателям губозакаточные машинки начать выдавать? А то по по их квартирам, машинам, заграничному отдыху, чего-то не видно, что они себе во всем отказывают. Просто делить не привыкли, вот орут, что работать некому.
15:44:56 14-11-2024
Гость (14:47:43 14-11-2024) Ага, щязззз.... Может работодателям губозакаточные машинки н... вы при капитализме живете и рассуждаете как второклассник. позор
11:54:57 15-11-2024
Гость (15:44:56 14-11-2024) вы при капитализме живете и рассуждаете как второклассник. п... Вы правы- пора менять,этот позорный строй
16:06:21 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... все просто! Крупные компании высосут с рынка труда и у мелких ИП и ООО сотрудников. Крупный бизнес останется, а мелкий под банкротство. Что вы хотели? Все по-честному - капитализм! А почему работник должен у вас грести улицу за 10 тысяч, если на другом предприятии ему предлагают 100 тысяч?
16:32:43 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... А работодатель не пробовал себе платить поменьше ,а дворнику чуть-чуть побольше. Думаю проблема бы решилась ,а то у нас роботадатели ездят на Х7 ,а дворнику на хлеб не хватает . А ведь дворник выполняет физически очень тяжёлую работу. Аппетиты уменьшите
12:02:12 15-11-2024
Гость (16:32:43 14-11-2024) А работодатель не пробовал себе платить поменьше ,а дворник... Так у чится надо и у еть брать отвественность, что бы зП как у директоро была. Все просто. А то никакой ответственности а з/п д.б как у директора
17:09:54 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат...
Вот недавно амик писал:"В Алтайском крае увеличилось количество миллионеров и миллиардеров"!!!!!
20:05:33 14-11-2024
Гость (17:09:54 14-11-2024) Вот недавно амик писал:"В Алтайском крае увеличилось кол... Да это я тоже читала.
Пусть поменьше хапают себе в карман, а то уже на каждый праздник, и даже выходные ездят в тёплые края со всеми родственниками, Какого??!!
18:06:31 14-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Чтобы найти средства на увеличение ФЗП работникам, надо начать с себя любимого и своих приближенных: уменьшить зарплату себе и им , п также сумму дивидендов, выплачиваемых по итогам работы. И, уверяю, деньги найдутся!
01:17:34 15-11-2024
гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Трудовых мигрантов всë равно продолжат ввозить, и прикрывать дефицитом кадров. Я на стройке работаю у них иногда цена на работу в 2-2, 5 раза меньше
08:04:15 15-11-2024
гость (12:55:58 14-11-2024) будут достойные зарплаты, не будет кадрового дефицита, не бу... Платить нужно достойно с учётом всех реалей рынка. А не в виде подачек которых хвотает лиш на продукты. Выходит так что помимо дишмановской оплаты ещё приходится колымить. Людей много но ни кто не идёт работать за еду. Сам бы с удовольствием выбрал стабильную работу, но не за кусок хлеба! А на колымах 2-3 з/п выходит. Так что как то так.
13:09:19 14-11-2024
А наши работодатели то в курсе, что надо повышать зарплату? ...я своего спросил - сказал фиг те с маслом.
Ну тоже не плохо, учитывая цену масла, данное выражение вполне приобретает осмысленность иную
14:29:05 15-11-2024
Гость (13:09:19 14-11-2024) А наши работодатели то в курсе, что надо повышать зарплату? ... А за счёт чего повышать зарплату? Подскажите! У предпринимателя печатного станка же нет
13:16:48 14-11-2024
и только бюджетным работодателям выгодно ставить зарплату не более 30 т. Никто не придет, но образуется экономия фонда оплаты труда.
13:23:47 14-11-2024
Гость (13:16:48 14-11-2024) и только бюджетным работодателям выгодно ставить зарплату н... Вот именно. Они ведь не хотят чтоб за 30 т. работа была неполный день или неполная неделя. Им главное на 1 ставку, а лучше 30 т. и полторы ставки с утра до вечера. На работу добраться - надо 2 часа потратить и с работы столько же . Ночевать только домой доезжаем.
16:56:32 14-11-2024
Гость (13:23:47 14-11-2024) Вот именно. Они ведь не хотят чтоб за 30 т. работа была непо... Так ищи работу рядом с домом.
13:28:19 14-11-2024
Это что за дискриминация:" Стали присматриваться к кандидатам от 40 и старше". Да только эти и люди и работают..
13:45:35 14-11-2024
Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 тыс. рублей --- какая хорошая новость. Может за 12 часовой рабочий день с шестидневной рабочей неделей?
14:18:19 14-11-2024
Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... с 7 дневной.
15:38:28 14-11-2024
Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... Это очень низкая зарплата.
17:48:17 15-11-2024
Гость (13:45:35 14-11-2024) Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 ... этим летом как раз и работала в Алтае. С 8 до 22, оплачиваемый выходной по запросу (брала за лето аж 2 шт) +неплохое питание, правда. 1800 в день
13:50:44 14-11-2024
Причина повального дефицита кадров на поверхности, хотя никем не озвучивается. Впрочем, имеющим критическое мышление, не составит сложить дважды два.
13:53:19 14-11-2024
Дешевой рабочей силы больше уже не будет. Кто из работодателей этого не поймет - просто останется без сотрудников и разорится, ведь именно кадры являются основой любого предприятия.
14:22:45 14-11-2024
В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на стройках, административного персонала, специалистов почти во всех сферах. Платят несравненно больше, чем на Алтае, а цены на продукты, в контексте существенно более сильной конкуренции среди продуктового ритейла, можно найти и пониже, чем в Барнауле, если есть потребность. В Москве тоже идет гонка зарплат за толковых специалистов
15:45:21 14-11-2024
Adik_01 (14:22:45 14-11-2024) В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на ... Москва далеко, тут вот в Уренгое цены ниже, чем у нас в курортном городе федерального значения, по крайней мере на продукты точно, только хлеб чуть подороже. Но ведь Уренгой - это Заполярье, там и районный коэффициент 1,8, а у нас всего лишь 1,15. Вот так и живём, с африканскими зарплатами и полярными ценами.
00:24:15 16-11-2024
Изя (15:45:21 14-11-2024) Москва далеко, тут вот в Уренгое цены ниже, чем у нас в куро... Ты прав
20:13:02 14-11-2024
Adik_01 (14:22:45 14-11-2024) В Москве безумнейшая нехватка кадров. Не хватает работяг на ... Давай съезди устройся, не забудь хату прикупить попутно
14:34:44 14-11-2024
Неправильный подход. Не повышать зарплату нужно, а понизить до минимума, до минималки. Всем. И что ? Рабо́тать всё равно будут и даже ещё лучше. Не благодарите.
14:53:51 14-11-2024
Гость (14:34:44 14-11-2024) Неправильный подход.
Не повышать зарплату нужно, а понизить... Молодой работяга спрашивает у бывалого работяги. Что я должен делать за ЭТУ зарплату, ничего и вредить по возможности.
10:01:01 15-11-2024
Гость (14:34:44 14-11-2024) Неправильный подход. Не повышать зарплату нужно, а понизить... Вот из-за таких людей на букву М мы так и живём...
14:38:24 14-11-2024
Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату. На Западе прибыли в 10% считается очень даже неплохой, а нашим подавай минимум 30%. Пора умерить аппетиты. У современных капиталистов и так был старт шикарный - награбленное советское наследие. Некоторые до сих пор свято уверены, что они талантливые бизнесмены, но это не так, они просто в свое время подсуетились и прикарманили то, что создавал народ.
14:45:35 14-11-2024
ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Какой там 30%. У всех занкомых бизнесменов прибыль от 50 до 500%
14:30:32 15-11-2024
Гость (14:45:35 14-11-2024) Какой там 30%. У всех занкомых бизнесменов прибыль от 50 до ... НЕ ВЕРЮ! 500% БЫЛО В НАЧАЛЕ 90-Х ТОЛЬКО! Купишь Сникерс за 1 руб продашь за 5 руб или 10
14:45:38 14-11-2024
ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас мелкому предпринимателю становится уже выгоднее уволить всех, закрыть дело и положить деньги в банк. При ставке ЦБ в 21% надо минимум, что бы чистая прибыль была в 30%. Это хоть какой-то смысл в деятельности и предпринимательском риске имеется.
15:08:55 14-11-2024
Adik_01 (14:45:38 14-11-2024) Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас... Да не особо они побегут. Ставка в банке - дело временное.
А наивные люди, на которых бизнес зарабатывает десятки и сотни процентов прибыли будут всегда.
15:11:38 14-11-2024
Adik_01 (14:45:38 14-11-2024) Вы про какие 10% при текущей ставке рефинансирования? Сейчас... А это вопросы к Набиуллиной и финансовому блоку. Откуда такая бешенная инфляция, которая не гасится даже повышением ключевой ставки? И что будет с промышленностью, которая вынуждена брать кредиты под бешеные проценты? Вон там Автоваз уже опять на грани разорения. Правительство опять будет деньги в эту черную дыру лить. А сколько таких условных Автовазов по всей стране? Почему одних вытягивают, а другие должны сами выгребать? Это же просто сюр какой-то. В условно рыночной экономике России пытаются применять нерыночные методы.
16:41:50 14-11-2024
ыть (15:11:38 14-11-2024) Откуда такая бешенная инфляция, которая не гасится даже повышением ключевой ставки?... Действительно, откуда?
14:47:02 14-11-2024
ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... Некоторые талантливые воры, не пойманные до сих пор)))
14:50:09 14-11-2024
ыть (14:38:24 14-11-2024) Капитализм на дворе. Останутся сильнейшие, которые и повысят... "Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату" Здесь согласен полностью, но есть одно "но". А Вы уверены, что Вы сильнейший кадр, которого стоит нанять? Сильнейшие сильны сильной командой, а не социальной ответственностью перед слабыми и некомпетентными
15:01:33 14-11-2024
Adik_01 (14:50:09 14-11-2024) "Останутся сильнейшие, которые и повысят зарплату" Здесь со... Тут я с вами согласен - это работает в обе стороны. Если ты только и умеешь, что ковырять в носу, то не жди хорошей зарплаты. А если хочешь много получать - изволь соответствовать, быть профессионалом своего дела. Тут вопросов нет, у нас не социализм.
15:21:13 14-11-2024
Очень смешно
15:28:44 14-11-2024
Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляете налоги на ФОТ? В ваших бреднях какие-то 500% прибыли. Нет такого,если не тырить с бюджета. Знатоки экономики,е-мое
16:20:41 14-11-2024
Гость (15:28:44 14-11-2024) Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляет... какие налоги, какой ФОТ. В основном все в черную работают в малом бизнесе.
22:16:51 14-11-2024
Гость (16:20:41 14-11-2024) какие налоги, какой ФОТ. В основном все в черную работают в ... Про это я и писал. Большинство так е же балаболы. Какой "в черную"? Слышал звон? Сиди на зарплате и не лезь туда, где ничего не понимаешь.
14:27:27 15-11-2024
Гость (15:28:44 14-11-2024) Хоть один из "писак" является работодателем? Вы представляет... Люди вообще не понимают, что пишут! У них в голове бизнес как шабашка! Зашабашил и все деньги в карман. А то что налоги, аренда, расходы на транспорт никому не интересно. Ещё правительство делает все, чтобы предпринимательство было невыгодно. Я лично закрыл все направления по бизнесу! Бизнес сейчас это долги, инфаркт. Пусть сами предпринимают)))
15:37:55 14-11-2024
Не понимаю, о чем дет речь в обсуждении. Какой может быть капитализм в феодальной стране?
16:54:24 14-11-2024
А спрос на дармоедов офисных?
16:57:12 14-11-2024
Мы в алтайском крае не живем, а выживаем. Зарплаты низкие, а цены в магазинах растут день ото дня.
14:31:56 15-11-2024
Гостья из прошлого (16:57:12 14-11-2024) Мы в алтайском крае не живем, а выживаем. Зарплаты низкие, а... А за кого вы голосовали? Вот и получайте! Вы думали по другому будет? Это же называют СТАБИЛЬНОСТЬ
17:01:48 14-11-2024
Что то не замечен рост зп.
18:31:36 14-11-2024
У меня чето последние несколько лет только падает зп, и это без учета роста цен, если с ним, то она просто стала в 2 раза меньше. Рост там какой-то. Где это рост, в пяти востребованных специальностях?
18:40:53 14-11-2024
Как всегда, совет нелепых. Вот есть собственник, который все это организовал (занес кому надо, чей-то сын. и т.д.). Вот выводит он свой доход в 500 000 рублей в месяц. А у него 500 работяг по 60 имеют. Что толку ,что он все свои деньги всем раздаст? + 1000 на нос? А ведь грамотный собственник реально рублем поддерживает ключевых специалистов - главного инженера, конструктора, прораба, продажника и т.д. Плюс надо вливать деньги в оборудование, закупки и развитие компании. Смысл ему тянуть скорлупу амиковскую? Вы сегодня здесь калдырите, завтра там. А ценят профессионалов, а не в носуковырятелей. Хотите хорошей ЗП? Развивайтесь. И всё у вас будет.
19:29:28 14-11-2024
Гость (18:40:53 14-11-2024) Как всегда, совет нелепых. Вот есть собственник, который все... Если у него будет работать 500 работяг, то чистыми он будет иметь не 500 т.р., а 5 млн. руб. И вот тут как-раз он может урезать свои аппетиты и полнять всем ЗП на 10-15 т.р. легко.
09:00:07 15-11-2024
Гость (19:29:28 14-11-2024) Если у него будет работать 500 работяг, то чистыми он будет ... 500 работников увеличить на 15 000 р? Это будет 7,5 млн. Он свои 2,5 млн должен добавлять ежемесячно по вашему?
19:49:59 14-11-2024
Закончится СВО и опять будет безработица в 5% и более и зарплаты пойдут вниз. И не потому, что многие вернутся с фронта, хотя это тоже скажется. Просто в ВПК не будут больше компенсировать ставки на кредиты - будут как все. Тогда они не смогут нанимать по 100-150 тысяч рублей. Диспропорции сейчас огромные по зарплате - слесарь в ЖКО и на военном заводе за одну и ту же работу получают в 4-5 раз меньше, а учителя и врачи далеко не по средней зарплате получают. И пока ставка ЦБ РФ будет высокой социальное напряжение будет только нарастать. А потом вообще непонятно - на счетах 60 трл рублей (и они растут при ставках свыше 20% ) при бюджете страны в 35 трл (за два года прирост как бюджет страны)- будет ставка 10% и куда денется вся эта денежная масса? Или гиперинфляция или в доллары и заграницу.
20:15:59 14-11-2024
Да неужели, зарплаты, гонки.... Если учесть тот факт что Алтайский край входит в топ 10 регионов по доходам с конца, то всего лишь исправляется ситуация, не более
20:18:19 14-11-2024
На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты
Вот не сильно то они и растут, может мы плохо смотрим?
21:02:52 14-11-2024
Ну да кадры, работать есть кому, но они не знают как это делать. Директора, собственники своим мерилом мерили, что сварка, слесарь и т.д. это просто, любой справится, за забором очередь. Беда когда от продажи сырья перешли к производству, а укк и пту нет
21:11:25 14-11-2024
Работаю на станкостроительном заводе электромонтажником, по октябрь месяц получал 45 000,с ноября добились повышения зарплаты, теперь 70 000 будет. Но не всем повысили, отдельный участок (электромонтажный) . Начальство согласилось так как людей не хватает и чтобы найти ещё пару человек подняли З/П
23:37:28 14-11-2024
Гость (21:11:25 14-11-2024) Работаю на станкостроительном заводе электромонтажником, по ... неплохо добились. почти в 2 раза.
06:35:17 15-11-2024
Элен без ребят (23:37:28 14-11-2024) неплохо добились. почти в 2 раза. ... А мы не добивались, у нас в марте просто уволились вот прям все, 1 чувак остался в слесарях , у него 30к было, и мы итр с 35к в цеху. Он ходил 2 в день и 2 вых, а ночью и в другие дни никто не ходил. В итоге чуть ли ни каждый день по 10к прибавляли и народ пошел только на 80к. Но при этом приходится увольнять таких самим. За 80к приходят, а руки из одного места как говориться. При этом за 80к очень долго ждем, не быстро откликаются. Слесаря по кип
08:46:02 15-11-2024
Сейчас на 50 тыс. тоже сильно не разгуляешься. Большая часть уходит на оплату жкх и продукты питания.
11:36:20 15-11-2024
из-за "бешеного спроса".. Легко научить человека работать метлой, тряпкой санитарку, кассира, несравненно сложнее обучить на газо или электросварщика и аналогичных специалистов. Но где взять сиюминутно хороших врачей, учителей, ( а это здоровье и мозги нации) классных физиков, конструкторов... Да даже пару приличных артистов нашей многострадальной эстрады! Ведь нет же никого.
13:34:56 15-11-2024
Где же не хватка кадров? Хотел устроиться на завод" РТИ Барнаул, " Мне 50, здоровье позволяет, работа я бы не сказал что тяжелая. Но нет, ответили что берём до 45 лет.
14:33:43 15-11-2024
Цитата В.В.Путина (Валдай 07.11.2024): СЛЕДУЮЩИЕ 20 ЛЕТ БУДЕТ ЕЩЕ ТРУДНЕЕ! Всё можно и не спорить и не обсуждать
19:30:46 15-11-2024
Ну прям , на вакансию люди откликаются даже и с низкими зп, так работодатели сами не знают кто им нужен и кого они ищут, так развлекухой занимаются , ставят высокую зп и сидят балдеют кто к ним придет, потом отказывают.Такое своеобразное развлечение , а СМИ вечно по статистике смотрят, которая просто выдута из развлечения.
21:00:35 15-11-2024
Людям надоело работать за гроши. Сейчас выгоднее не работать.
21:45:54 17-11-2024
Гость (13:14:36 14-11-2024) Когда будет все хорошо, плохо никому не будет. Где работодат... Из своего толстого на ворованного кармана взять ФЗП!