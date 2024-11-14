На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты

Эксперты посоветовали работодателям уделять внимание зарплатной аналитике

14 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

В Алтайском крае сохраняется повышенная конкуренция за персонал, в результате предлагаемые зарплаты по итогам октября оказались выше ожидаемых, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Сохраняется дефицит кадров. Конкуренция в регионе составляет 3,3 резюме на вакансию при норме от 4,0 до 7,9", – говорится в исследовании.

Работодатели в Алтайском крае за последний месяц разместили почти 19 тыс. вакансий, что на 14% больше октября 2023 года. Медиана предлагаемой зарплаты оказалась выше ожидаемой – 58 тыс. рублей против 50 тыс. рублей.

"Растет количество резюме, при этом людей физически на рынке труда больше не становится. На линейный персонал сейчас бешеный спрос. Небывалая зарплатная гонка "выманивает" людей на рынок, и они присматриваются ко всему происходящему. О чем это говорит работодателям? Необходимо уделять внимание зарплатной аналитике, развитию бренда работодателя, обучению нанимающих менеджеров", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров работодатели стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.