Эксперт рассказал, почему нельзя купаться в фонтанах

В этой воде могут быть опасные инфекции

11 июля 2024, 09:01, ИА Амител

Фонтан / Фото: pxhere.com/ru/photo/602476

В жаркие дни не рекомендуется освежаться в фонтанах, так как существует риск подхватить инфекцию. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в фонтанах могут купаться животные, которые переносят инфекции. Это может привести к различным заболеваниям.

Кроме того, купание в фонтанах может повлечь за собой травмы: синяки от струй воды или более серьезные повреждения, если поскользнуться на плитке.

Врач рекомендует обратить внимание на открытые водоемы и бассейны, где можно безопасно охладиться.