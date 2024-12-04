Первые катки в Барнауле уже открылись в конце ноября

04 декабря 2024, 06:50, ИА Амител

Каток в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru

Одно из главных зимних развлечений для многих людей – это катание на коньках. Благо катки в Барнауле постепенно открываются, например, у торгового центра "Галактика" и в парке "Арлекино" они уже работают. Другие откроются уже совсем скоро, всего их будет более двадцати. Amic.ru рассказывает, где в Барнауле можно будет покататься на коньках этой зимой.

Сколько будет катков в Барнауле в 2024 году?

На недавнем совещании в мэрии председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко рассказал, что в городе зимой будет работать 92 спортобъекта, в том числе 18 лыжных баз, 9 лыжных трасс, 32 хоккейные коробки, 10 полей для зимнего футбола и 23 катка с прокатом катков.

Катки будут организованы в парках, на территории спортобъектов, торговых центров, образовательных организаций, во дворах и на площадях. Везде сделают праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Также на катках будут организованы буфеты, киоски, фудтраки, пишет пресс-служба мэрии.

Каток на стадионе "Клечевня" / Фото: amic.ru

Где появятся катки?

Уже работает каток у торгового центра "Галактика" на проспекте Строителей, 117, зимний городок там открылся 30 ноября.

В группе спортивной школы "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а) во "ВКонтакте" написали, что ориентировочно открытие их катка планируется на 7 декабря 2024 года. Более точную дату там обещают сообщить чуть позже. Организаторы указали, что "уже почти все готово для работы в этом сезоне".

"Подготовка самой большой ледовой арены края – технологически сложный и очень длительный процесс, и наконец-то погода начала способствовать этому. Наши мастера-ледовары уже на протяжении недели продолжают заливать каток. Скоро мы приступим к этапу выравнивания льда с помощью ледово-заливочного комбайна", – написали в группе 30 ноября.

Альтернативой катку "Клевчени" может стать парк "Изумрудный" (проспект Комсомольский, 128), который находится совсем рядом. Пруд в парке закончили заливать еще 26 ноября, сейчас лед там еще застывает. В "Изумрудном" хотят сделать каток, однако пока неизвестно, удастся ли это, рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев.

"Лед есть, вода залита, но мы ждем, когда будет проведен аукцион на определение арендатора пункта проката. Пока этот аукцион не может стартовать по ряду обстоятельств. Когда появится пункт проката, будет прокатчик, который выставит коньки и будет организовывать работу катка. Пока неизвестно, когда аукцион состоится, ждем согласований. Сам лед застывает, через пару недель можно будет загонять технику", – отметил Вакаев.

А вот в парке "Центральный" каток вместе с пунктом проката появится уже точно. Там он откроется 7 декабря в 10 часов, рассказала amic.ru руководитель парка Вера Браженс. Официальное, праздничное открытие катка запланировано на 14 декабря, отметила она. В тот же день, 14 декабря, откроется каток в парке "Солнечный ветер" (или "Экстрим", проспект Ленина, 152в), сообщают в группе парка во "ВКонтакте".

30 ноября каток уже работает в парке "Арлекино", там можно взять коньки напрокат. В Ленинском районе катки с прокатом коньков будут в парке "Эдельвейс", в поселке Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а), в парк-отеле "Чайка" и на площади Мира (Георгия Исакова, 213а).

А вот в "Лесной сказке" в Индустриальном районе в этом году (как и в прошлом) катка не будет, рассказал amic.ru директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Зато каток зальют совсем рядом, в парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в. Причем там будет как открытый каток на футбольном поле, так и крытый. Также в Индустриальном районе катки появятся у торгового центра "Огни" на ул. Антона Петрова, 219б, на ул. Ускова, 3, в стрелково-охотничьем клубе "Олимпийский" на ул. Власихинской, 69ф, и на "Карандин-арене" по ул. Жасминной, 3.

Еще катки в Барнауле будут на футбольном поле на ул. Фурманова, 24 (без проката), в сквере им. Германа Титова (на улице Германа Титова, 9), на лыжных базах АлтГТУ и "Локомотив", на территории РАНХиГС (здесь прокат только для сотрудников академии) и в "Планете Q".

Каток в Барнауле / Фото: amic.ru

Сколько стоит прокат коньков?

Цены везде разные. Прокат стоит от 150 до 400 рублей. Таблицу с ценами и графиком работы катков можно посмотреть на сайте мэрии.

Как в Барнауле будут праздновать Новый год?

В 2024 году главной локацией празднования Нового года стала площадь Сахарова. Правда, на этот раз из-за позднего установления снежного покрова и ледостава вместо ледяных фигур там будут светодиодные. Движение на площади перекроют с 9 декабря 2024 года по 19 января 2025-го. Именно на площади Сахарова в Барнауле планируется провести салют. Правда, состоится он или нет, пока неизвестно.

Кроме того, большой зимний городок построят и на улице Мало-Тобольской. Там появится елка, световые конструкции, горки и так далее.