Эксперт рассказал, почему россияне должны экономить электричество
Экономия электроэнергии помогает бизнесу и экологии
22 декабря 2024, 12:30, ИА Амител
Сбережение электроэнергии может не только снизить затраты российского бизнеса, но и способствовать сохранению природных ресурсов, заявил директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет" Игорь Чаусов в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, экономя электроэнергию без ущерба для комфорта, потребители помогают снизить нагрузку на бизнес и его расходы.
"Ведь бизнес – это рабочие места", – отметил он.
Чаусов также объяснил, что стоимость электричества для граждан зависит от "перекрестного субсидирования" – бизнес оплачивает часть расходов, позволяя людям платить меньше. Он подчеркнул важность энергосбережения для экологии. Это помогает сократить выбросы загрязняющих веществ и сохранить исчерпаемые природные ресурсы.
Тем не менее эксперт указал, что для бытовых потребителей экономия электроэнергии не всегда имеет экономический смысл – стоимость электричества относительно невысока, и значительных сбережений без серьезных затрат достичь сложно.
13:26:27 22-12-2024
Пусть братья-абхазы экономят, на время майнить перестанут, у них 1кВт 1,6р стоит.
13:40:53 22-12-2024
стоимость электричества относительно невысока - 4.15 за квт невысока?
14:27:33 22-12-2024
Меньше света, больше тьмы.
18:03:29 22-12-2024
"Тонкий" намёк гражданам: терпение "бизнесменов" иссякает и впредь "субсидировать транжир" они не намерены...
18:17:55 22-12-2024
Похоже, что этот "эксперт" явно не из нашей страны.
22:47:22 22-12-2024
Потому что в Абхазии нет света...
23:17:59 22-12-2024
Светлана (22:47:22 22-12-2024) Потому что в Абхазии нет света...... Майнят?