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Эксперт рассказал, почему россияне должны экономить электричество

Экономия электроэнергии помогает бизнесу и экологии

22 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com
Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

Сбережение электроэнергии может не только снизить затраты российского бизнеса, но и способствовать сохранению природных ресурсов, заявил директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет" Игорь Чаусов в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, экономя электроэнергию без ущерба для комфорта, потребители помогают снизить нагрузку на бизнес и его расходы.

"Ведь бизнес – это рабочие места", – отметил он.

Чаусов также объяснил, что стоимость электричества для граждан зависит от "перекрестного субсидирования" – бизнес оплачивает часть расходов, позволяя людям платить меньше. Он подчеркнул важность энергосбережения для экологии. Это помогает сократить выбросы загрязняющих веществ и сохранить исчерпаемые природные ресурсы.

Тем не менее эксперт указал, что для бытовых потребителей экономия электроэнергии не всегда имеет экономический смысл – стоимость электричества относительно невысока, и значительных сбережений без серьезных затрат достичь сложно.

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Комментарии 7

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Гость

13:26:27 22-12-2024

Пусть братья-абхазы экономят, на время майнить перестанут, у них 1кВт 1,6р стоит.

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Гость

13:40:53 22-12-2024

стоимость электричества относительно невысока - 4.15 за квт невысока?

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Гость

14:27:33 22-12-2024

Меньше света, больше тьмы.

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Гость

18:03:29 22-12-2024

"Тонкий" намёк гражданам: терпение "бизнесменов" иссякает и впредь "субсидировать транжир" они не намерены...

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Гость

18:17:55 22-12-2024

Похоже, что этот "эксперт" явно не из нашей страны.

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Светлана

22:47:22 22-12-2024

Потому что в Абхазии нет света...

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Musik

23:17:59 22-12-2024

Светлана (22:47:22 22-12-2024) Потому что в Абхазии нет света...... Майнят?

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