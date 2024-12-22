Эксперт рассказал, почему россияне должны экономить электричество

Экономия электроэнергии помогает бизнесу и экологии

22 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

Сбережение электроэнергии может не только снизить затраты российского бизнеса, но и способствовать сохранению природных ресурсов, заявил директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет" Игорь Чаусов в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, экономя электроэнергию без ущерба для комфорта, потребители помогают снизить нагрузку на бизнес и его расходы.

"Ведь бизнес – это рабочие места", – отметил он.

Чаусов также объяснил, что стоимость электричества для граждан зависит от "перекрестного субсидирования" – бизнес оплачивает часть расходов, позволяя людям платить меньше. Он подчеркнул важность энергосбережения для экологии. Это помогает сократить выбросы загрязняющих веществ и сохранить исчерпаемые природные ресурсы.

Тем не менее эксперт указал, что для бытовых потребителей экономия электроэнергии не всегда имеет экономический смысл – стоимость электричества относительно невысока, и значительных сбережений без серьезных затрат достичь сложно.