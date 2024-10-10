Стали известны тарифы на электричество на Алтае в 2025 году. Сколько будем платить?
Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с 1 июля следующего года
10 октября 2024, 13:33, ИА Амител
В Алтайском крае предельный максимальный уровень тарифа на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастет на 71 копейку за кВт⋅ч. "Коридоры" тарифов на следующий год рассчитала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.
"В Алтайском крае максимальный уровень тарифа с 1 июля 2025 года (с учетом налога на добавленную стоимость) – 6,27 руб/кВт⋅ч. Минимальный уровень – 6,26 руб/кВт⋅ч", – говорится в документе.
Напомним, сейчас тариф составляет 5,56 руб/кВт⋅ч – такой он с 1 июля 2024 года (до этого был 5,10 руб/кВт⋅ч). Таким образом, максимально электроэнергия должна подорожать на 71 копейку за один киловатт.
В Республике Алтай, согласно расчетам антимонопольщиков, плата за свет максимально должна вырасти до 7,83 руб/кВт⋅ч, минимально – до 7,82 руб/кВт⋅ч.
Среди регионов Сибири меньше всего электричество будет стоить в Иркутской области – 1,78 руб/кВт⋅ч. В Новосибирской области тариф вырастет до 4,12 руб/кВт⋅ч, в Кемеровской области – до 5,29 руб/кВт⋅ч, в Омской области – до 6,28 руб/кВт⋅ч, в Томской области – до 5,38 руб/кВт⋅ч.
Данные "коридоры" касаются тарифов для городского населения, живущего в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с электроплитой регион вправе установить самостоятельно, он может составлять лишь 0,7 от основного.
13:49:33 10-10-2024
Минимальный-6,26.Максимальный-6,27. Можно хотя-бы 6,265???!!!
14:04:12 10-10-2024
Огласите какой тариф идет в Китай
15:15:24 10-10-2024
Гость (14:04:12 10-10-2024) Огласите какой тариф идет в Китай... Среди регионов Сибири меньше всего электричество будет стоить в Иркутской области – 1,78 руб/кВт⋅ч. В Новосибирской области тариф вырастет до 4,12 руб/кВт⋅ч, в Кемеровской области – до 5,29 руб/кВт⋅ч,в Томской области – до 5,38 руб/кВт⋅ч.
Спросите лучше про соседей)))
14:11:26 10-10-2024
И эта страна ,занимающая первое место в мире по энергетическим ресурсам?Электроэнергия давно должна быть бесплатной для своего населения.
14:16:22 10-10-2024
Афиноген (14:11:26 10-10-2024) И эта страна ,занимающая первое место в мире по энергетическ... в штатах в 2 раза дороже. Что Вам еще нужно?
14:26:12 10-10-2024
Гость (14:16:22 10-10-2024) в штатах в 2 раза дороже. Что Вам еще нужно?... Так и ЗП там на два порядка выше
14:34:19 10-10-2024
Гость (14:26:12 10-10-2024) Так и ЗП там на два порядка выше ... Так и доллар в США по покупной способности в США в разы меньше, чем он же, в России. Почему то они там на две лагеря разделились и явно не по вопросу отношения к России
15:19:55 10-10-2024
Гость (14:26:12 10-10-2024) Так и ЗП там на два порядка выше ... Ещё один "умник"... Из тупых мальчиков, прогуливающих математику в школе, вырастают тупые взрослые!
Когда говорят "больше или меньше на порядок" имеют ввиду разницу в 10 раз, т.е. разница на порядок, это 1 и 10, или 50 и 500.
Допустим, наша самая нищебродская за пусть 30 тыс - это $300.
Вы хотите сказать, что в штатах есть з/п ежемесячно в 100 раз (на 2 порядка) больше, т.е. $30 000 ?
18:09:15 10-10-2024
Гость (15:19:55 10-10-2024) Ещё один "умник"... Из тупых мальчиков, прогуливающих матема... а теперь перечитай свой комментарий и пойми, кто не дружит с математикой
09:08:15 11-10-2024
Гость (15:19:55 10-10-2024) Ещё один "умник"... Из тупых мальчиков, прогуливающих матема... А что ,от этого меняется суть дела?Зарплаты и жизненный уровень американцев,как ни крути,несравнимы с нашим,там можно заплатить за электричество и в 2 раза больше,это будет ничтожной долей от их дохода.А для нас, наши тарифы это притча во языцах, скоро без штанов останемся.Так что математика в данном случае ,не в нашу пользу.
09:40:40 11-10-2024
Афиноген (09:08:15 11-10-2024) А что ,от этого меняется суть дела?Зарплаты и жизненный уров... Он написал не в два раза, а на два порядка. Что значит в сто раз, чего вам уже второй день разъяснить не могут, болезный.
10:17:19 11-10-2024
Гость (09:40:40 11-10-2024) Он написал не в два раза, а на два порядка. Что значит в сто... Не корчи из себя умника семи пядей во лбу,я это прекрасно понял про порядок сразу.Зачем же быть таким буквальноедом ,я не понимаю?Человек правильно подметил ,что их доход несравним с нашим,ну может быть не на два порядка ,а на один или полтора,вам от этого легче стало?Уже африканские страны нас перегнали по уровню жизни ,скажу вам по секрету.У моего знакомого сын уехал в Уганду,так вот ,вполне цивилизованная страна,нормальную однокомнатную квартиру можно купить за 300-400 тыс. рублей в переводе на наши,жратва ,вообще дешёвая,живи не хочу,а вы тут пытаетесь чего то доказывать.
17:02:43 10-10-2024
Гость (14:16:22 10-10-2024) в штатах в 2 раза дороже. Что Вам еще нужно?... а мы что разве проживаем в штатах?
19:36:27 10-10-2024
Афиноген (14:11:26 10-10-2024) И эта страна ,занимающая первое место в мире по энергетическ... Бесплатно должно было быть при коммунизме, однако некий чубайс вбил в его гроб последний гвоздь...
09:24:27 11-10-2024
ы (19:36:27 10-10-2024) Бесплатно должно было быть при коммунизме, однако некий чуба... А на каком основании нам навязали капиталистическую систему?Кто ,когда за неё голосовал?Был какой то референдум по этому вопросу?На моей памяти ,ничего подобного не происходило.То что была мошенническая ваучеризация у нас ,так это не наша инициатива а инициатива жулья от власти,которому надо было завладеть богатствами страны и грабить её впоследствии по своему усмотрению.Мне непонятно почему такие значимые отрасли энергетики страны контролируются частными лицами а не народом страны.Может это и есть причина всех причин?
07:41:21 12-10-2024
Афиноген (09:24:27 11-10-2024) А на каком основании нам навязали капиталистическую систему?... Пока народ голосует за ЕР, вряд ли будет снижаться цена киловатта...
14:16:38 10-10-2024
Напомним, сейчас тариф составляет 5,56 руб/кВт⋅ч – такой он с 1 июля 2024 года (до этого был 5,10 руб/кВт⋅ч).......... ВРЕТЕ ВЫ был 4,15 стал 4,53 (дома с электроплитой)
14:22:35 10-10-2024
Гость (14:16:38 10-10-2024) Напомним, сейчас тариф составляет 5,56 руб/кВт⋅ч – такой он ... А в домах без э/плиты так и есть. И в гаражах так же. Так что ты все врешь!
09:36:55 11-10-2024
Гость (14:16:38 10-10-2024) Напомним, сейчас тариф составляет 5,56 руб/кВт⋅ч – такой он ... Весь 2024 г. в садоводстве "Мелиоратор" электроэнергию считали по 7 рублей за киловатт. Так что как-то так.
14:52:27 10-10-2024
Запланированный пинок для роста цен и инфляции..
15:31:18 10-10-2024
Как всегда у нас самая высокая стоимость по Сибири, это наверное потому-что доходы самые низкие?
16:58:12 10-10-2024
На Алтай электричество телегами и бочками везут. Тара подорожала нет других объяснений.
19:11:22 10-10-2024
Так делать могут только враги своего народа
09:02:00 11-10-2024
Что капиталисты, приплыли? Наследство СССР исчерпало ресурс, дальше надо доставать из чулков денежку и строить электростанции! С запасом для следующих поколений,Жир пора спускать!
10:29:23 11-10-2024
Гость (09:02:00 11-10-2024) Что капиталисты, приплыли? Наследство СССР исчерпало ресурс,... размечтались. это ВЫ приплыли, и ВАШ жир спустят
10:49:15 11-10-2024
Мусик (10:29:23 11-10-2024) размечтались. это ВЫ приплыли, и ВАШ жир спустят... Пути Господни неисповедимы.Толкач мукУ покажет.
18:29:23 11-10-2024
Спасибо БлэкРоку который владеет СГК. И гидростанциями Красноярского края и..а ВВП их не трогает..откройте глаза !! На сибиряках делают деньги еврейские конкломераты... Иркутск 1.5 рубля Алтай 5 рублей.. потери на трансферте 6 кВ..максимум 20 процентов..мы просто хаваем