Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с 1 июля следующего года

10 октября 2024, 13:33, ИА Амител

Стоимость электричества / Фото: freepik.com

В Алтайском крае предельный максимальный уровень тарифа на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастет на 71 копейку за кВт⋅ч. "Коридоры" тарифов на следующий год рассчитала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

"В Алтайском крае максимальный уровень тарифа с 1 июля 2025 года (с учетом налога на добавленную стоимость) – 6,27 руб/кВт⋅ч. Минимальный уровень – 6,26 руб/кВт⋅ч", – говорится в документе.

Напомним, сейчас тариф составляет 5,56 руб/кВт⋅ч – такой он с 1 июля 2024 года (до этого был 5,10 руб/кВт⋅ч). Таким образом, максимально электроэнергия должна подорожать на 71 копейку за один киловатт.

В Республике Алтай, согласно расчетам антимонопольщиков, плата за свет максимально должна вырасти до 7,83 руб/кВт⋅ч, минимально – до 7,82 руб/кВт⋅ч.

Среди регионов Сибири меньше всего электричество будет стоить в Иркутской области – 1,78 руб/кВт⋅ч. В Новосибирской области тариф вырастет до 4,12 руб/кВт⋅ч, в Кемеровской области – до 5,29 руб/кВт⋅ч, в Омской области – до 6,28 руб/кВт⋅ч, в Томской области – до 5,38 руб/кВт⋅ч.

Данные "коридоры" касаются тарифов для городского населения, живущего в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с электроплитой регион вправе установить самостоятельно, он может составлять лишь 0,7 от основного.