Эксперт рассказал, почему вьетнамский онлайн-рынок выгоден для российского бизнеса

Оказывается, что в российской продукции вьетнамцы заинтересованы, а сгущенку едят банками

18 апреля 2024, 07:36, ИА Амител

Флаг Вьетнама / Фото: unsplash.com

Для российского покупателя странно заказывать молоко через интернет, а вот для вьетнамского – вполне нормально. Как сообщает радиостанция Business FM* Барнаул, это один из топовых товаров на торговых онлайн-площадках Вьетнама. Продукт стал популярен в стране в последние годы: люди берут его на маркетплейсах расфасованным в тетрапаки разного объема и не поштучно, а целыми упаковками.

Интересным фактом поделился в ходе вебинара действующий предприниматель с 20-летним опытом, кандидат экономических наук, федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Дмитрий Васенин. Эксперт считает: российским производителям однозначно стоит выходить на E-commerce Вьетнама. Ожидается, что в 2024 году продажи на этих маркетплейсах вырастут на треть. Торговые пошлины с нашей страной – нулевые, а покупатель в российской продукции заинтересован.

"Снеки, напитки и молочные продукты входят в тройку лидеров продаж продуктов питания. Сгущенки очень много потребляют. Есть воспоминания о российских продуктах, есть дружеское вообще отношение к России и к российскому бизнесу. Но при этом есть особенности климата: высокая влажность и жара. Соответственно, для "кондитерки" это особенности с точки зрения логистики, в температурных режимах и выкладки на точках продаж. Второй момент – сценарий потребления. Он отличается от российского – в первую очередь это дети потребляют, что отражается и в упаковке, фасовке", – рассказал он.Кроме продуктов, в число популярных на маркетплейсах Вьетнама входят товары для дома, для красоты, женская одежда, бытовая техника. Все больше берут продукции из категории ЗОЖ, а еще активно приобретается бытовая техника и комплектующие для мотобайков – ими управляют две трети жителей страны. Курьеры развозят покупки именно на байках, привычных в российском понимании ПВЗ во Вьетнаме не существует. Кроме того, всю логистику оплачивает покупатель, а не продавец.

Васенин подчеркнул, что все ключевые маркетплейсы (Shoppee, Lazada и TikTokShop) сейчас имеют возможность стриминга – люди покупают не у брендов и компаний, а у какого-то конкретного человека. Другая уникальная особенность – возможность прямой коммуникации между покупателем и продавцом.

"То есть можно написать в чат, можно позвонить, что очень часто делают. Вьетнамцы звонят в магазин через маркетплейс и интересуются, где находится эта точка физически, и могут даже туда приехать", – подчеркнул он.Нужно отметить, что разница в комиссии на вьетнамских и российских площадках весомая. Если на маркетплейсах Вьетнама она начинается от 8%, то в России на те же самые категории – от 20%.

Но напрямую на вьетнамский рынок попасть нельзя. Эксперт добавил, что для этого потребуется либо оформление магазина на местное физлицо, либо регистрация компании во Вьетнаме. Есть и третий вариант – найти в России компанию, которая работает с этим рынком и поможет выйти на вьетнамские онлайн-площадки.

* Business FM ("Бизнес ФМ")