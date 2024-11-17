Эксперт рассказал, пора ли продавать доллары
Он отметил, что важно следить за экономическими новостями
17 ноября 2024, 09:04, ИА Амител
Решение о продаже долларов сейчас зависит от финансовых целей и стратегии каждого человека или компании, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Его слова передает "Российская газета".
Если у вас небольшая сумма и вы планируете поездку за границу, нет необходимости продавать доллары – ими можно расплатиться за рубежом. Если все расчеты в рублях и вы не планируете выезд, можно подождать, когда доллар немного подрастет.
Важно следить за экономическими новостями и изменениями на рынке, чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже валюты.
Курс доллара будет зависеть от цены на нефть, экономической политики США и мировой ситуации, включая конфликты и санкции. Если нефть продолжит дешеветь, рубль ослабнет, а доллар вырастет.
Если негативные тенденции для рубля сохранятся, курс доллара может достичь 110 рублей, но вероятно, он закрепится в пределах 97-104 рублей.
Доллар вырос по отношению ко многим валютам: на 3,05% – к евро, на 2,07% – к рублю, на 2,18% – к белорусскому рублю, на 1,61% – к вьетнамскому донгу, на 2,3% – к индонезийской рупии и на 1,6% – к китайскому юаню.
Ослабление рубля может быть позитивным для бюджета, так как экспортеры выигрывают от этого.
09:10:49 17-11-2024
А эксперт то шарит
11:24:32 17-11-2024
Гость (09:10:49 17-11-2024) А эксперт то шарит...
Ну, не знаю. А я верю Силуанову. Он всегда такой честный. Сказал, что доллары нам не нужны, что их нужно обменять на рубли, отнести к Костину или Грефу на депозит и ждать джек-пот. Можно вложить в ОФЗ и тоже ждать джек-пот. Но не один эксперт не сказал - а где взять доллары, чтобы от них избавляться?
10:09:16 17-11-2024
Президент сказал что доллар не существует..
10:23:45 17-11-2024
"Ослабление рубля может быть позитивным для бюджета, так как экспортёры выигрывают от этого." - я очень рад за экспортеров, слава богу, что у них все будет хорошо, храни их господь!
12:53:22 17-11-2024
Гость (10:23:45 17-11-2024) "Ослабление рубля может быть позитивным для бюджета, так как... Гость, Бог к этим пакостным делам, что творят наши правители, даже близко не подходит, а тем более чтобы сохраняет их жизни.
20:45:39 17-11-2024
Гость (10:23:45 17-11-2024) "Ослабление рубля может быть позитивным для бюджета, так как... Крупные экспортёры может ещё и имеют доступ к валюте, мелким эта вся ситуация тоже не выгодна. Курсовая разница оседает в кармане посредника.
13:52:19 17-11-2024
И остатся с голой жопой!