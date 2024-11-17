Эксперт рассказал, пора ли продавать доллары

Он отметил, что важно следить за экономическими новостями

17 ноября 2024, 09:04, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941086

Решение о продаже долларов сейчас зависит от финансовых целей и стратегии каждого человека или компании, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Его слова передает "Российская газета".

Если у вас небольшая сумма и вы планируете поездку за границу, нет необходимости продавать доллары – ими можно расплатиться за рубежом. Если все расчеты в рублях и вы не планируете выезд, можно подождать, когда доллар немного подрастет.

Важно следить за экономическими новостями и изменениями на рынке, чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже валюты.

Курс доллара будет зависеть от цены на нефть, экономической политики США и мировой ситуации, включая конфликты и санкции. Если нефть продолжит дешеветь, рубль ослабнет, а доллар вырастет.

Если негативные тенденции для рубля сохранятся, курс доллара может достичь 110 рублей, но вероятно, он закрепится в пределах 97-104 рублей.

Доллар вырос по отношению ко многим валютам: на 3,05% – к евро, на 2,07% – к рублю, на 2,18% – к белорусскому рублю, на 1,61% – к вьетнамскому донгу, на 2,3% – к индонезийской рупии и на 1,6% – к китайскому юаню.

Ослабление рубля может быть позитивным для бюджета, так как экспортеры выигрывают от этого.