"Охлаждение придет". Эксперт считает, что снижение ставки ЦБ не за горами

Усилия Банка России по снижению инфляции дадут эффект в первой половине 2025 года

15 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Снижение ключевой ставки Центробанка можно будет ожидать во втором квартале 2025 года, предположил в интервью "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ставка больше, чем надо

"Допускаю, что начиная со второго квартала следующего года Центральный банк постепенно начнет снижать ключевую ставку. Кстати, он такую задачу перед собой поставил, представив основные направления денежно-кредитной политики. Согласно этим планам, регулятор стремится к тому, чтобы в течение двух лет выйти на уровень инфляции в четыре процента, и, таким образом, проценты по кредитам снизятся до семи с половиной, может быть, даже до семи процентов", – считает Аксаков.

Таким образом, ЦБ рассчитывает до 2027 года выйти на уровень ставки осени – начала зимы 2021-го. Три года назад, 13 сентября 2021-го, ключевая ставка была повышена с 6,5 до 6,75%, 25 октября ЦБ поднял ее до 7,5%. Этот показатель сохранялся до 20 декабря, когда было принято решение увеличить ставку до 8,5%.

Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков считает, что ключевая ставка может снижаться уже в первой половине 2025 года.

"Вероятность этого, на мой взгляд, довольно высока. Думаю, в ближайшее время мы увидим замедление инфляции, хотя до целевого показателя, так называемого таргета в 4%, еще далеко. Но при ощутимом снижении инфляции ЦБ может принять решение о нецелесообразности поддержания ключевой ставки на высоком уровне, поскольку мы увидим, что поставленные цели постепенно достигаются", – поделился он своим мнением с amic.ru.

По словам собеседника, в ноябре уже наблюдается положительная динамика, которая принесет результат в ближайшем будущем:

"Влияние повышенной ключевой ставки на статистические показатели становится заметным позднее. Этот охлаждающий эффект будет сказываться в ближайшие недели и месяцы".

На инфляцию давят топливом и валютой

Анатолий Аксаков также заметил, что "нынешние высокие ставки не останавливают бизнес, поскольку он уверен в себе и желает активно зарабатывать, потому что использует кредитные ресурсы".

В то же время, считает Аксаков, "важно, чтобы все это соизмерялось с возможностями экономики, поскольку пока мы видим, что экономика не обеспечивает наш рынок необходимым объемом товаров, соизмеримым с ростом заработной платы и доходов населения".

Стоит напомнить, что 12 ноября депутат Госдумы РФ от Алтайского края Мария Прусакова поделилась прогнозом главного банкира страны Эльвиры Набиуллиной, вызвавшим довольно бурную реакцию в Сети.

"С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года", – таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД", – написала лидер коммунистов края в своем телеграм-канале.

Позднее в Центробанке опровергли это сообщение.

"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий", – говорилось в сообщении регулятора.

Максим Чирков назвал еще некоторые признаки, оказывающие влияние на замедление инфляции и, соответственно, на последующее снижение банковской ставки: