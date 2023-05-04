Эксперт рассказал, ударит ли Украина дронами по Сибири

Специалист перечислил, какие условия нужно выполнить, чтобы беспилотник долетел до региона

04 мая 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперт по БПЛА Эдуард Багдасарян рассказал о том, может ли Украина ударить беспилотниками по Новосибирску. Его слова передаёт НГС.

По словам специалиста, чтобы дрон долетел до территории Сибири, он должен весить несколько тонн, а также подобный летательный аппарат должен быть оборудован реактивным двигателем. Сейчас, как отметил Багдасарян, у Украины такого вооружения нет.

Он также добавил, что такой манёвр не был бы целесообразным. Багдасарян считает, что в атаке беспилотников на Сибирь нет смысла.