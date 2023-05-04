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Эксперт рассказал, ударит ли Украина дронами по Сибири

Специалист перечислил, какие условия нужно выполнить, чтобы беспилотник долетел до региона

04 мая 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Эксперт по БПЛА Эдуард Багдасарян рассказал о том, может ли Украина ударить беспилотниками по Новосибирску. Его слова передаёт НГС.

По словам специалиста, чтобы дрон долетел до территории Сибири, он должен весить несколько тонн, а также подобный летательный аппарат должен быть оборудован реактивным двигателем. Сейчас, как отметил Багдасарян, у Украины такого вооружения нет.

Он также добавил, что такой манёвр не был бы целесообразным. Багдасарян считает, что в атаке беспилотников на Сибирь нет смысла.

Новосибирская область

Комментарии 6

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Гость

19:48:59 04-05-2023

Иксперд так иксперд. Что помешает запустить дрон с гранатами с ближайшего леса?

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Гость

07:10:36 05-05-2023

Гость (19:48:59 04-05-2023) Иксперд так иксперд. Что помешает запустить дрон с гранатами... Тоже так подумал

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Гость

12:05:42 05-05-2023

Гость (19:48:59 04-05-2023) Иксперд так иксперд. Что помешает запустить дрон с гранатами... ничего

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Гость

09:11:39 05-05-2023

Гость (19:48:59 04-05-2023) Иксперд так иксперд. Что помешает запустить дрон с гранатами... А зачем вообще дрон? Чем хуже просто дрын с привязанной гранатой. Или просто брошенная граната???

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Гость

09:25:45 05-05-2023

Гость (09:11:39 05-05-2023) А зачем вообще дрон? Чем хуже просто дрын с привязанной гран... На башню кремлевского дворца? Пли на склад ГСМ?

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Гость

09:48:01 05-05-2023

его так то довезти могут...и запустить... непосредственно с центра... к примеру не надо расслабляться

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