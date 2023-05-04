Что известно об атаке украинских беспилотников на Кремль?
Украина пыталась атаковать резиденцию российского президента беспилотниками, сообщили в Кремле
04 мая 2023, 10:22, ИА Амител
Накануне, 3 мая, в Кремле сообщили о попытке Киева нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина.
Что об этом известно и есть ли пострадавшие – amic.ru собрал всю информацию к этому часу.
Что случилось?
Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, в ночь с 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя украинскими беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", – говорится в сообщении Кремля.
Попали ли беспилотники по резиденции Путина в Кремле?
Есть ли пострадавшие при попытке удара беспилотниками?
Нет. При попытке удара и падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал.
А Владимир Путин в это время был в Кремле?
Нет, Владимира Путина не было в Кремле при попытке атаки беспилотников.
Более того, после произошедшего режим работы президента не изменится, он будет участвовать в праздновании 9 мая.
Удар беспилотниками по Кремлю – это теракт?
Будет ли ответ от России?
Ответит ли Россия на удар беспилотниками и когда это могло бы произойти, неизвестно. Но, как отмечают в Кремле, они всё же оставляют за собой такое право.
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – подчёркивают в пресс-службе Кремля.
Будут ли переговоры с Украиной?
Неизвестно. Но депутат Госдумы Вячеслав Володин призывает исключить возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", – заявил он.
Что вообще на Украине говорят об атаке беспилотниками на Кремль?
Правда ли, что в Москве ввели запрет на запуск беспилотников?
Да, правда. После инцидента в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск беспилотников.
"Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность", – написал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
10:32:06 04-05-2023
Первые пояснения: «Беспилотник, судя по размерам, был запущен не с территории сопредельного государства, его дальность не более 10-20 километров. Прилетел к Кремлю с северного направления, возможно, из районов Дмитровского или Алтуфьевского шоссе, может, со стороны Динамо. Запустить такой дрон можно с „рогатки“ без лишнего шума. Подъехала „Газель“ или какой „Портер“ тентованный на площадку, где нет камер наблюдения, две-три минуты — и „птичка“ улетела по заложенной программе. И расстояние до Кремля — тоже две-три минуты над городскими кварталами Москвы, где нет на каждом перекрестке систем ПВО».
11:19:25 04-05-2023
Бийчанин (10:32:06 04-05-2023) Первые пояснения: «Беспилотник, судя по размерам, был запуще... А ты откуда знаешь? Кто ещё знает?
10:33:02 04-05-2023
а кто по крыше все-таки лазил? операторы ПВО?
10:48:46 04-05-2023
Быстро летел, когда его сбили. Гиперзвук быстрее
10:51:33 04-05-2023
Один украинский олигарх недавно объявлял награду за посадку беспилотника на Красной площади.Желал,правда,на 9-ое Мая...
12:03:29 04-05-2023
Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?
12:16:18 04-05-2023
Гость (12:03:29 04-05-2023) Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?... Цивилизованные англосаксы никогда бы себе не позволили подобного:никаких убийств,никаких отравлений,никаких взрывов...А если без шуток,зелебобик ими полностью управляем и скоро английский лёва этим зайчишкой просто подотрётся.
12:20:50 04-05-2023
Гость (12:03:29 04-05-2023) Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?... Вряд ли. Посольство Великобритании на западе Москвы, а беспилотник прилетел с севера. А вот на северо-западе находится бывшее посольство Украины.
12:34:20 04-05-2023
Как так быстро определили, что это именно украинцы сделали? Могли и россияне запустить, у нас таких тоже полно, которые ненавидят власть и страну свою.
13:31:33 04-05-2023
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский
20:56:58 04-05-2023
Вы как дети, честное слово. Какая разница, кто запустил дрон? Главное, куда он полетел - значит это дело рук недружественных стран!
14:37:19 04-05-2023
Гость (12:34:20 04-05-2023) Как так быстро определили, что это именно украинцы сделали? ... т.е. вы не допускаете что люди ненавидят власть но любят страну???или Путин это Россия??я вот так не считаю
15:08:32 04-05-2023
Гость (14:37:19 04-05-2023) т.е. вы не допускаете что люди ненавидят власть но любят стр... ты пишешь с американского IP - адреса. кто ты такой/ая/ое чтобы твое выступление учитывалось?
21:48:30 04-05-2023
Гость (15:08:32 04-05-2023) ты пишешь с американского IP - адреса. кто ты такой/ая/ое чт... а ты кто?
19:52:01 04-05-2023
Может это 60-летний, которому ещё 5 лет ждать пенсии, я серьёзно, психический.