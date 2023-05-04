Украина пыталась атаковать резиденцию российского президента беспилотниками, сообщили в Кремле

04 мая 2023, 10:22, ИА Амител

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Накануне, 3 мая, в Кремле сообщили о попытке Киева нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина.

Что об этом известно и есть ли пострадавшие – amic.ru собрал всю информацию к этому часу.

1 Что случилось? Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, в ночь с 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя украинскими беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", – говорится в сообщении Кремля.

2 Попали ли беспилотники по резиденции Путина в Кремле? Нет, беспилотники не ударили по резиденции Владимира Путина в Кремле. Их удалось вывести из строя.

3 Есть ли пострадавшие при попытке удара беспилотниками? Нет. При попытке удара и падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал.

4 А Владимир Путин в это время был в Кремле? Нет, Владимира Путина не было в Кремле при попытке атаки беспилотников. Более того, после произошедшего режим работы президента не изменится, он будет участвовать в праздновании 9 мая.

5 Удар беспилотниками по Кремлю – это теракт? Да, в Кремле удар беспилотниками расценивают как спланированный теракт и покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы.

6 Будет ли ответ от России? Ответит ли Россия на удар беспилотниками и когда это могло бы произойти, неизвестно. Но, как отмечают в Кремле, они всё же оставляют за собой такое право. "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – подчёркивают в пресс-службе Кремля.

7 Будут ли переговоры с Украиной? Неизвестно. Но депутат Госдумы Вячеслав Володин призывает исключить возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", – заявил он.

8 Что вообще на Украине говорят об атаке беспилотниками на Кремль? Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не причастна к попыткам нанести удар беспилотниками по Кремлю. Но меры безопасности в российской столице в любом случае приняли.