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Что известно об атаке украинских беспилотников на Кремль?

Украина пыталась атаковать резиденцию российского президента беспилотниками, сообщили в Кремле

04 мая 2023, 10:22, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Накануне, 3 мая, в Кремле сообщили о попытке Киева нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина.

Что об этом известно и есть ли пострадавшие – amic.ru собрал всю информацию к этому часу.

1

Что случилось?

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, в ночь с 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя украинскими беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", – говорится в сообщении Кремля.

2

Попали ли беспилотники по резиденции Путина в Кремле?

Нет, беспилотники не ударили по резиденции Владимира Путина в Кремле. Их удалось вывести из строя.
3

Есть ли пострадавшие при попытке удара беспилотниками?

Нет. При попытке удара и падении осколков беспилотников на территории Кремля никто не пострадал.

4

А Владимир Путин в это время был в Кремле?

Нет, Владимира Путина не было в Кремле при попытке атаки беспилотников.

Более того, после произошедшего режим работы президента не изменится, он будет участвовать в праздновании 9 мая.

5

Удар беспилотниками по Кремлю – это теракт?

Да, в Кремле удар беспилотниками расценивают как спланированный теракт и покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы.
6

Будет ли ответ от России?

Ответит ли Россия на удар беспилотниками и когда это могло бы произойти, неизвестно. Но, как отмечают в Кремле, они всё же оставляют за собой такое право.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – подчёркивают в пресс-службе Кремля.

7

Будут ли переговоры с Украиной?

Неизвестно. Но депутат Госдумы Вячеслав Володин призывает исключить возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", – заявил он.

8

Что вообще на Украине говорят об атаке беспилотниками на Кремль?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не причастна к попыткам нанести удар беспилотниками по Кремлю.
Но меры безопасности в российской столице в любом случае приняли.
9

Правда ли, что в Москве ввели запрет на запуск беспилотников?

Да, правда. После инцидента в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск беспилотников.

"Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность", – написал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Baza

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НОВОСТИПроисшествия
чрезвычайное происшествие

Комментарии 15

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Бийчанин

10:32:06 04-05-2023

Первые пояснения: «Беспилотник, судя по размерам, был запущен не с территории сопредельного государства, его дальность не более 10-20 километров. Прилетел к Кремлю с северного направления, возможно, из районов Дмитровского или Алтуфьевского шоссе, может, со стороны Динамо. Запустить такой дрон можно с „рогатки“ без лишнего шума. Подъехала „Газель“ или какой „Портер“ тентованный на площадку, где нет камер наблюдения, две-три минуты — и „птичка“ улетела по заложенной программе. И расстояние до Кремля — тоже две-три минуты над городскими кварталами Москвы, где нет на каждом перекрестке систем ПВО».

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Гость

11:19:25 04-05-2023

Бийчанин (10:32:06 04-05-2023) Первые пояснения: «Беспилотник, судя по размерам, был запуще... А ты откуда знаешь? Кто ещё знает?

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гость

10:33:02 04-05-2023

а кто по крыше все-таки лазил? операторы ПВО?

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Гость

10:48:46 04-05-2023

Быстро летел, когда его сбили. Гиперзвук быстрее

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Гость

10:51:33 04-05-2023

Один украинский олигарх недавно объявлял награду за посадку беспилотника на Красной площади.Желал,правда,на 9-ое Мая...

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Гость

12:03:29 04-05-2023

Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?

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Гость

12:16:18 04-05-2023

Гость (12:03:29 04-05-2023) Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?... Цивилизованные англосаксы никогда бы себе не позволили подобного:никаких убийств,никаких отравлений,никаких взрывов...А если без шуток,зелебобик ими полностью управляем и скоро английский лёва этим зайчишкой просто подотрётся.

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Гость

12:20:50 04-05-2023

Гость (12:03:29 04-05-2023) Как определили, что Украина запустила? Может это англосаксы?... Вряд ли. Посольство Великобритании на западе Москвы, а беспилотник прилетел с севера. А вот на северо-западе находится бывшее посольство Украины.

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Гость

12:34:20 04-05-2023

Как так быстро определили, что это именно украинцы сделали? Могли и россияне запустить, у нас таких тоже полно, которые ненавидят власть и страну свою.

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Гость

13:31:33 04-05-2023

„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ —  Филипп II Македонский

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Гость

20:56:58 04-05-2023

Вы как дети, честное слово. Какая разница, кто запустил дрон? Главное, куда он полетел - значит это дело рук недружественных стран!

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Гость

14:37:19 04-05-2023

Гость (12:34:20 04-05-2023) Как так быстро определили, что это именно украинцы сделали? ... т.е. вы не допускаете что люди ненавидят власть но любят страну???или Путин это Россия??я вот так не считаю

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Гость

15:08:32 04-05-2023

Гость (14:37:19 04-05-2023) т.е. вы не допускаете что люди ненавидят власть но любят стр... ты пишешь с американского IP - адреса. кто ты такой/ая/ое чтобы твое выступление учитывалось?

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Гость

21:48:30 04-05-2023

Гость (15:08:32 04-05-2023) ты пишешь с американского IP - адреса. кто ты такой/ая/ое чт... а ты кто?

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Гость

19:52:01 04-05-2023

Может это 60-летний, которому ещё 5 лет ждать пенсии, я серьёзно, психический.

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