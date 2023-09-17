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Эксперт рассказала, что делать с деньгами после повышения ключевой ставки

Она отметила, что ставка, скорее всего, будет держаться на одном уровне

17 сентября 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова рассказала о том, что нужно делать с деньгами после повышения ЦБ ключевой ставки. Ее слова передает "Лента".

По мнению специалиста, наилучший вариант хранения сбережений сейчас – открытие депозитного счета по ставке, которую банки готовы предлагать. Это, как заявила Орлова, отличный способ зафиксировать для себя высокую ставку.

Эксперт добавила, что ключевая ставка, скорее всего, будет держаться на этом уровне еще длительное время, а курс доллара будет варьироваться на отметках 95-100 рублей.

Напомним, что ранее ЦБ повысил ключевую ставку из-за "инфляционного давления".

деньги банки

Комментарии 2

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Василиса

11:50:50 17-09-2023

Аминь

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Гость

18:57:35 17-09-2023

Что делать? Купить нормальные деньги, пока не поздно и если есть на что.

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