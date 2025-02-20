Эксперт рассказала, как в России подделывают сливочное масло и есть ли оно на Алтае
Определить подделку в домашних условиях практически невозможно
20 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
В последние годы на российском рынке стало появляться все больше фальсифицированного сливочного масла. Под видом натурального продукта часто продают смеси с растительными или даже животными жирами. Об этом рассказала эксперт молочной отрасли международного уровня Маргарита Черданцева.
По ее словам, особенно часто подделки встречаются среди привозного масла.
"Если говорить об Алтайском крае, то такой явной проблемы нет, даже если есть замещение жира другими видами масел, то это все выносится на этикетку. Подделки я часто вижу на прилавках, и именно привозного масла, а не местного производства", – отметила эксперт.
Одна из самых распространенных примесей – растительное масло. Согласно стандартам, такой продукт должен маркироваться как спред, но недобросовестные производители часто скрывают этот факт. Кроме того, в масло могут добавлять говяжий или свиной жир, красители, эмульгаторы и даже сахар.
"Да, сахар дает невероятную сладость и преимущество над конкурентами по вкусовому профилю", – добавила эксперт.
Определить подделку в домашних условиях практически невозможно, но лабораторные исследования помогают выявить несоответствия. Часто реальная жирность масла не совпадает с заявленной: например, вместо 82,5% она составляет 72,5%.
При этом на фоне роста цен на масло, которое подорожало на 36,2% за 2024 год, качество продукции также повысилось. Маргарита Черданцева отмечает, что предприятия стали чаще ориентироваться на производство натурального сливочного масла. Однако это привело к другой тенденции – сокращению выпуска натурального сыра, поскольку весь молочный жир уходит на масло.
06:45:57 20-02-2025
Настоящее масло не найти
11:35:19 20-02-2025
Коль (06:45:57 20-02-2025) Настоящее масло не найти... Так ты его не там ищешь), капитализм, если ты не в курсе, сейчас есть все, сколько денежек платишь, то и ешь.
16:16:30 21-02-2025
Масло на вкус всегда можно определить, сейчас масла 100% сливочного нет вообще,может быть у частников и то не всегда. Все стараются заработать,даже не честным путем,а если честным,то масло будет стоить дороже,чем красная икра натуральная.
14:07:32 20-02-2025
Коль (06:45:57 20-02-2025) Настоящее масло не найти... Колхозов нет фермы разобрали про какое масло разговор
17:33:47 20-02-2025
Коль (06:45:57 20-02-2025) Настоящее масло не найти... Государство, его система управления и контроля созданы для защиты жизни и здоровья граждан. "Эксперт" утверждает о нарушениях ГОСТ по сливочному маслу, а государство молчит, закрывает глаза, не исполняет свои обязанности. Народ должен спросить нанятых управляющих, и если что, выгнать их с треском без выходного пособия.
06:53:03 20-02-2025
Все ради бабла, ради наживы... Против людей. Капитализм однако.
13:09:45 23-02-2025
Гость (06:53:03 20-02-2025) Все ради бабла, ради наживы... Против людей. Капитализм одна... Минусы накручены.
07:10:52 20-02-2025
Сколько можно издеваться над людьми?! Где контроль качества, соответствие ГОСТу?! Когда за фальсификацию будет серьёзное наказание?!
07:48:51 20-02-2025
Гость (07:10:52 20-02-2025) Сколько можно издеваться над людьми?! Где контроль качества,... Да никогда, если начать наказывать, то полки опустеют и исчезнет не только масло....
07:58:50 20-02-2025
Гость (07:10:52 20-02-2025) Сколько можно издеваться над людьми?! Где контроль качества,... Хотели капитализм, получите.
08:27:56 20-02-2025
Гость (07:58:50 20-02-2025) Хотели капитализм, получите. ... Дорогой,капитализм на большей части планеты,а фальшивое масло у нас.
01:28:12 21-02-2025
Афиноген (08:27:56 20-02-2025) Дорогой,капитализм на большей части планеты,а фальшивое масл... На большей части планеты капиталисты зарабатывали капитал, а у нас кучка скотов ограбила страну и народ! ;-)
11:59:57 20-02-2025
Гость (07:58:50 20-02-2025) Хотели капитализм, получите. ... Дорогой, ты жил в СССР? В Барнауле? Я отлично помню, что доступно было , в основном, масло "БУТЕРБРОДНОЕ" -вообще непонятно из чего изготовленное. " КРЕСТЬЯНСКОЕ" было в большом дефиците.
И колбаса ещё была по 2-20, все ржали- говорили, что из туалетной бумаги.
Так что капиталтЗЬМ/социалиЗЬМ - вообще ни при чём
13:37:56 20-02-2025
Гость (11:59:57 20-02-2025) Дорогой, ты жил в СССР? В Барнауле? Я отлично помню, что дос... Так вот ,дорогой.Хоть ты и не к тому обратился,но я понял ,что по моему адресу.Я живу в Барнауле более 50 лет и могу сказать,что в те времена было настоящим и масло и колбаса и сыры и сметана и молочка,не в пример нынешней.Колбаску возьмёшь, так она пахла как колбаска,сливочное масло продавалось на разновес.Оно было действительно сливочным,со сливочным вкусом.А сейчас деньги вбухаешь и жуёшь этот маргарин-пластилин-пальма без вкуса без запаха.А про сыры ,по моему ,лет пять назад была информация ,что наших деятелей ловили в других городах за продажу поддельного сыра с пальмой и говорили ,что его могло быть на складах десятки а то и сотни тонн.А в советское время сыры были как сыры,никто на государственных предприятиях и думать не думал,чтобы подделывать их.Тогда ,всё таки ОБХСС работало.Ты правильно,подметил,что не важно какая система-социализм или капитализм.Так вот,наш капитализм ,специфический,бандитский.А попробуй суррогат предоставить ,где нибудь в Австрии или Германии-быстро загремишь под фанфары,без штанов останешься.Так то вот,дорогой товарищ.
13:59:15 20-02-2025
Афиноген (13:37:56 20-02-2025) Так вот ,дорогой.Хоть ты и не к тому обратился,но я понял ,ч...
В Австралии попробуйте купить вкусный хлеб - его там нет.
14:17:17 20-02-2025
Гость (13:59:15 20-02-2025) В Австралии попробуйте купить вкусный хлеб - его там нет... Слава Богу,что и нас там нет.
16:31:13 20-02-2025
Афиноген (13:37:56 20-02-2025) Так вот ,дорогой.Хоть ты и не к тому обратился,но я понял ,ч... Да- да, именно так- как ты поведал и было))) Колбасы ,про которую я написал, не было? И масла "Бутербродного"?
Масло на развес " Крестьянское" именно " выбрасывали"- очередь сразу. Сметана хорошая была в баночках 200гр. с крышкой из фольги . Быстро разбирали. На развес - из металлических жбанов всегда была разбавленная. А сыры- да- гордость наша. В "Сырах Алтая" всегда сортов 5-6 бывало. " Эстонский" очень был хорош. И "Голландский" круглый.
16:40:02 20-02-2025
Афиноген (13:37:56 20-02-2025) Так вот ,дорогой.Хоть ты и не к тому обратился,но я понял ,ч... Ты правильно говоришь!!!
17:02:20 20-02-2025
Гость (11:59:57 20-02-2025) Дорогой, ты жил в СССР? В Барнауле? Я отлично помню, что дос... В Барнауле побывать не пришлось. Но бо́льшую часть жизни прожил при социализме, и прекрасно могу сравнить качество основных продуктов питания, тогдашних и сегодняшних. К сожалению сегодняшние - полное г....! Детство, юность и молодость прошли на Среднем Урале.
19:33:30 20-02-2025
Гость (11:59:57 20-02-2025) Дорогой, ты жил в СССР? В Барнауле? Я отлично помню, что дос... Бутеррбродное при советах -это натуральное масло с большим содержанием пахты.
Сделано это масло было из натуральных сливок.
И колбаса по 2-10 была отдельная ,по 1-60 чайная, 2-20 молочная, 2-80 русская.
Это по вкусу были совершенно разные колбасы.
А сейчас из резки обрезки из Евросоюза.
20:11:16 20-02-2025
Гость (11:59:57 20-02-2025) И колбаса ещё была по 2-20, все ржали- говорили, что из туалетной бумаги. Т.е. туалетную бумагу в колбасу пихали, поскольку на прилавках ее (ТБ) практически не было? Проснись, дорогой, ты обгадился. Хотя я догадываюсь о причине твоего "соленого морского юмора". Колбаса была сероватого цвета. А ты мясо хоть раз варил? Оно у тебя и после варки оставалось красным или его цвет менялся? Если было красным, то поздравляю, ты жрал хз что, тут только вскрытие покажет. Если повезет.
21:50:18 20-02-2025
Гость (20:11:16 20-02-2025) Т.е. туалетную бумагу в колбасу пихали, поскольку на прилавк... Дуру гонишь
22:24:23 20-02-2025
Гость (21:50:18 20-02-2025) Дуру гонишь... Нет. Я тебя не гоню. Оставайся.
08:26:58 21-02-2025
Гость (20:11:16 20-02-2025) Т.е. туалетную бумагу в колбасу пихали, поскольку на прилавк... Эко тебя накрыло, болезный))) Тебе написали- НАД ЧЕМ ЛЮДИ СМЕЯЛИСЬ))- про ТБ и колбасу юморили. Ибо в дефиците было и то и другое
09:38:38 20-02-2025
Гость (07:10:52 20-02-2025) Сколько можно издеваться над людьми?! Где контроль качества,... Выше, в статье, как раз о контроле и проверяющих. Соизвольте прочитать.
07:58:18 20-02-2025
в торты и пирожные точно настоящего не кладут....
09:44:21 20-02-2025
Купил в Маяке сливочное масло 180 грамм за 111 рублей 82.5 % жирность высший сорт. Брянская область. Вкус от местного отличается . В холодильнике при +6 не твердеет. Этикетка идеальная. Думаю подделка.
10:07:15 20-02-2025
Сметану покупаете домашнюю и банке трехлитровой трясете 3 минуты. Вот вам и масло натуральное, а жижа которая отделилась идет на вкусные домашние блинчики. Всё элементарно - также и вино домашнее и пиво свое варим. И семечки это ужас по цене. Покупаете на развес и жарите на сковородочке - оболденно вкусные - то что продают в магазах - тухляк в духовке - ни о чем. От своих семечек не оторваться
10:29:56 20-02-2025
Гость (10:07:15 20-02-2025) Сметану покупаете домашнюю и банке трехлитровой трясете 3 ми... А можно как-то, чтобы в магазинах было просто нормально. Без вот этого всего сами трясем, варим, жарим.
10:35:21 20-02-2025
Гость (10:29:56 20-02-2025) А можно как-то, чтобы в магазинах было просто нормально. Бе...
Нельзя, если бы вы сами были собственником колбасного завода - то вы также шкурки гузновые перекручивали бы нам в колбаску. Надо просто ставить себя на место других.
10:44:45 20-02-2025
Гость (10:35:21 20-02-2025) Нельзя, если бы вы сами были собственником колбасного за... Один идет утром на работу - шкурки в колбасу крутит. Второй на работе пиво мочой разбавляет. Третий булочки из опилок печет. А потом идут вечером домой и начинают сами трясти, жарить, сеять. А зачем тогда они все на работу ходят?
10:41:16 20-02-2025
Гость (10:29:56 20-02-2025) А можно как-то, чтобы в магазинах было просто нормально. Бе... У нас так нельзя. Если хотите по нормальному, придется подождать. Реинкарнируетесь в следующей жизни где-нибудь в Италии, Швейцарии и будет у вас все нормально.
11:27:40 20-02-2025
Гость (10:41:16 20-02-2025) У нас так нельзя. Если хотите по нормальному, придется подож... А разве про Италию, Швейцарию разрешено счас считать, что там нормально?
12:16:02 20-02-2025
Гость (11:27:40 20-02-2025) А разве про Италию, Швейцарию разрешено счас считать, что т... А кто сказал что там нормально ? Там в магазинах тоже непонятного шлака куча продается, лично наблюдал. Так что не надо там райский уголок видеть, а местное все обгаживать.
14:37:46 20-02-2025
Гость (12:16:02 20-02-2025) А кто сказал что там нормально ? Там в магазинах тоже непоня... Можете помечтать о Японии, правда глазки будут узкие. Но там самые долгожители планеты.
14:39:03 20-02-2025
Гость (11:27:40 20-02-2025) А разве про Италию, Швейцарию разрешено счас считать, что т... А вы потихоньку, про себя.
10:44:35 20-02-2025
Гость (10:07:15 20-02-2025) Сметану покупаете домашнюю и банке трехлитровой трясете 3 ми... ПИВО?поподробнее можно???
11:46:40 20-02-2025
Гость (10:44:35 20-02-2025) ПИВО?поподробнее можно???...
Что подробней то? забиваете на Маркетплейсе - Домашняя пивоварня. Покупаете любой от 3500 руб - покупает полуфабрикат для сусла и варите. И кстати, чем дольше будет храниться тем лучше вкус. Себестоимость такого пива 50-60 руб литр. Можно полностью сделать на своем зерне - муторно конечно но себестоимость будет 20-30 руб за литр
10:16:18 20-02-2025
Гость (09:44:21 20-02-2025) Купил в Маяке сливочное масло 180 грамм за 111 рублей 82.5 %... купи лучше масло РАМА на базаре любом....
10:58:50 20-02-2025
Зачем вам вообще сливочное масло???
надо добавлять подсолнечное неравинированное масло. Полезнее в миллион раз
из молочки полезен разве что кефир классический и бифидок - все остальное не беру
весна сейчас будет ранняя, щавель рано полезет, листья одуванчика и молодые побеги крапивы и стрелки зеленого лука первые - вот это все оооочень много витаминов дает а не то что в магазине на прилавке
11:24:43 20-02-2025
Гость (10:58:50 20-02-2025) Зачем вам вообще сливочное масло???надо добавлять подсол... Маладец. А я пойду солнца поем.
12:16:28 20-02-2025
Гость (10:58:50 20-02-2025) Зачем вам вообще сливочное масло???надо добавлять подсол... Что такое неравинированное масло, стесняюсь спросить? Масло без виниров или как?.. И да, знаки препинания ревнителям ЗОЖ, как обычно, просто в карман насыпали и сказали - ставьте где хотите.
12:57:18 20-02-2025
Гость (10:58:50 20-02-2025) Зачем вам вообще сливочное масло???надо добавлять подсол... А там и репа подоспеет 🤣🤣🤣
11:53:50 20-02-2025
А наминусовали то сколько, видимо, недобросовестные производители 🤔. Правду же люди пишут: куда не коснись, везде фальсификация по цене качественной продукции. Бардак.
12:15:41 20-02-2025
Гость (11:53:50 20-02-2025) А наминусовали то сколько, видимо, недобросовестные производ... "Что характерно - обнаглели!" © Дядя Митя
13:15:13 20-02-2025
Гость (11:53:50 20-02-2025) А наминусовали то сколько, видимо, недобросовестные производ... Думают помогут им эти минусы.Да нет,господа боты-христопродавцы,не помогут,правду минусами не забьёшь,шила в мешке не утаишь.Тайное,всегда становится явным.
14:45:38 20-02-2025
А его с годов СССР и не было настоящего, или у нас молоко льется с неба. Возмемь алтай и новосибирсую обл. Куда не заед не где скота нет обсолютно, а если где и есть фермерство так он не то что район не может обеспечить а даже его часть! Так от куда какое молоко может быть. Если в алтае начиная с тальменки все покосы и большая часть полей заброшенные! Поэтому с 90лет настоящего масло не кто не изготавливает
15:12:52 20-02-2025
Алекс (14:45:38 20-02-2025) А его с годов СССР и не было настоящего, или у нас молоко ль... Тогда пусть не пишут, что это масло и молоко и ГОСТ не приплетают, и цену не дерут.
15:18:39 20-02-2025
Алекс (14:45:38 20-02-2025) А его с годов СССР и не было настоящего, или у нас молоко ль... Тебе б сначала научится писать "нигде" и никто", а уж потом бредить. С "90лет" это про что?
00:09:27 24-02-2025
Как не смешно это писать, но, купила на днях сливочное масло в Таиланде, хотя даже гиды, что живут тут постоянно уверяют, что в основном здесь употребляют пальмовое (да, у них оно тоже совсем другого качества). Ну так вот сливочное, что называется у них pure creamery, на вкус такое, что хоть ложкой лопай, я не знаю когда последний раз такое пробовала, не буду рассказывать про советское детство, т. к. моё скорее в перестройку и 90-е прошло, но всё - таки ещё лет так 10-15 назад, такое купить можно было, не буду перечислять марки, они уже тоже совсем не то производят, но было нормальное даже Крестьянское вполне пл вкусу на сливки проходило, а сейчас...