Определить подделку в домашних условиях практически невозможно

20 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

В последние годы на российском рынке стало появляться все больше фальсифицированного сливочного масла. Под видом натурального продукта часто продают смеси с растительными или даже животными жирами. Об этом рассказала эксперт молочной отрасли международного уровня Маргарита Черданцева.

По ее словам, особенно часто подделки встречаются среди привозного масла.

"Если говорить об Алтайском крае, то такой явной проблемы нет, даже если есть замещение жира другими видами масел, то это все выносится на этикетку. Подделки я часто вижу на прилавках, и именно привозного масла, а не местного производства", – отметила эксперт.

Одна из самых распространенных примесей – растительное масло. Согласно стандартам, такой продукт должен маркироваться как спред, но недобросовестные производители часто скрывают этот факт. Кроме того, в масло могут добавлять говяжий или свиной жир, красители, эмульгаторы и даже сахар.

"Да, сахар дает невероятную сладость и преимущество над конкурентами по вкусовому профилю", – добавила эксперт.

Определить подделку в домашних условиях практически невозможно, но лабораторные исследования помогают выявить несоответствия. Часто реальная жирность масла не совпадает с заявленной: например, вместо 82,5% она составляет 72,5%.

При этом на фоне роста цен на масло, которое подорожало на 36,2% за 2024 год, качество продукции также повысилось. Маргарита Черданцева отмечает, что предприятия стали чаще ориентироваться на производство натурального сливочного масла. Однако это привело к другой тенденции – сокращению выпуска натурального сыра, поскольку весь молочный жир уходит на масло.