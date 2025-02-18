Существует ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание при покупке одного из лучших источников белка

18 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Творог / Источник фото: pxhere.com

Творог – ценный источник белка, который легко усваивается, особенно полезен для детей и пожилых людей. Однако не все знают, что существует несколько видов этого продукта, отличающихся по технологии производства. Независимый эксперт молочной отрасли Маргарита Черданцева рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как определить качественный творог и избежать подделок.

Творог бывает рассыпчатым, зерненым, брикетным и мягким – все зависит от способа приготовления. По технологии производства различают два основных вида: кислотный – молоко сквашивают закваской, а затем отваривают, получая рассыпчатую структуру, и кислотно-сычужный – добавляют фермент, образующий плотные, глянцевые зерна. Такой творог часто используют в сочетании со сливками.

"Такое творожное зерно хорошо впитывает сливки, отчего обретает нежный сливочный вкус. В этом, пожалуй, главный секрет популярности такого продукта, как творожное зерно в сливках", – поясняет Черданцева.

Эксперт выделила основные пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Срок хранения – если творог хранится дольше десяти суток, вероятно, в нем есть дополнительные консерванты. Исключение – упаковка в газовой среде, позволяющая сохранять свежесть до 30 дней;

если творог хранится дольше десяти суток, вероятно, в нем есть дополнительные консерванты. Исключение – упаковка в газовой среде, позволяющая сохранять свежесть до 30 дней; структура – водянистый творог мог быть заморожен, а слишком сухой – переварен;

– водянистый творог мог быть заморожен, а слишком сухой – переварен; звук при разжевывании – если зерна скрипят, значит, производитель добавил много фермента или промыл продукт из-за повышенной кислотности.

"Если срок хранения превышает десять суток – там однозначно есть дополнительные консерванты", – отмечает эксперт.

Некоторые производители добавляют хлористый кальций (Е509), что допустимо и позволяет получить более плотное творожное зерно. Также встречаются компоненты, увеличивающие выход продукта, такие как клетчатка или волокна, – их наличие должно быть честно указано на упаковке.

Различное содержание белка и углеводов в твороге одной жирности связано с методом ультрафильтрации. Эта технология позволяет сохранять больше белка и снижать уровень углеводов.

"Теперь вы все знаете о составе творога. Нам повезло, в Алтайском крае делают достаточно натуральный и качественный продукт. Внимательно читайте этикетки и выбирайте то, что вам нравится", – заключила эксперт.