Богатый выбор породил множество способов для фальсификации

05 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Йогурт / Фото: Niclas Illg on Unsplash

Термостатный, греческий и просто йогурт в баночках. Богатый выбор ложковых йогуртов породил невероятное множество способов для фальсификации. Эксперт молочной отрасли международного уровня, независимый эксперт-дегустатор и блогер Маргарита Черданцева рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как найти правильный и полезный ложковый йогурт.

"По способу производства отличают резервуарные и термостатные йогурты. Это две разные технологии", – указала эксперт.

Термостатный продукт всегда будет дороже, ведь там ненарушенный сгусток. При производстве такого йогурта молоко с закваской разливают сразу в потребительскую тару и после отправляют на сквашивание. А при обычном резервуарном способе сначала получают сгусток, охлаждают, перемешивают и затем фасуют.

Консистенция у термостатного йогурта более плотная, срок хранения ниже, а транспортировка сложнее. Нередко производители добавляют сухое молоко и разные виды стабилизационных систем. И это нарушение технологии.

"Самое интересное, что состав разных йогуртов не должен отличаться!" – подчеркнула Маргарита Черданцева.

Многие сомневаются: "Как же так, что питьевой и ложковый имеют одинаковый состав, но консистенция разная?" Дело в том, что для производства йогурта используются разные виды штаммов заквасочных культур – есть более, а есть менее вязкие. Это зависит от грамотного подбора культур, которые формируют тот самый сгусток.

"Но не стоит исключать и варианты фальсификации – применения загустителей, крахмалов. Многие используют для консистенции ксантановую камедь и инулин", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что таких добавок в составе не стоит пугаться. Это абсолютно безвредные добавки, а инулин даже полезен, так как является растворимой клетчаткой природного происхождения. Внесение разных видов пробиотиков, пищевых волокон для обогащения клетчаткой считается одним из новых ярких трендов в России в молочной промышленности.

Греческий йогурт пользуется спросом среди людей, которые следят за здоровьем. Но часто под видом греческого продают йогурты с повышенным содержанием жира или углеводов.

"Выбирайте данный вид йогурта с более низким содержанием углеводов, не превышающим 4,6%, и массовой долей белка не меньше 7%. Чем меньше углеводов, тем меньше примесей в этом продукте", – подчеркнула Маргарита Черданцева.

У алтайских производителей ложковые йогурты не популярны – акцент идет на сыр, сливочное масло и творог. Часто встречаются йогурты с большим количеством ароматизаторов, консервантов и стабилизаторов.

В Алтайском крае греческий йогурт не делают в таком количестве, чтобы увидеть на прилавках супермаркетов, поэтому его привозят из других регионов или берут у маленьких производителей.