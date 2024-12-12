Эксперт рассказала, как выбрать вкусные мандарины
Для этого нужно обратить внимание на кожуру фрукта
12 декабря 2024, 16:50, ИА Амител
Фото: John Cameron / unsplash.com
Нутрициолог Ольга Панова поделилась советами по выбору вкусных мандаринов. Ее слова приводит "Москва 24".
Специалист отметила, что кожура фрукта должна плотно прилегать к плоду. Если она отходит или есть пустоты, это признак порчи.
Панова также предупредила, что подмороженные мандарины будут невкусными, их можно распознать по твердости и тусклой кожуре.
Зеленые веточки не всегда указывают на свежесть, так как цвет они могут сохранять долго.
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17:25:02 12-12-2024
Я и без эксперта знаю- по цене
17:54:08 12-12-2024
Самые не презентабельные на вид, но самые вкусные - абхазские.
18:03:30 12-12-2024
Пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому всегда беру штук 5-10 на пробу. И не смотрю на цену. Много раз сталкивался, что дешевые были вкуснее дорогих. Причем в дорогих были косточки, а в дешевых нет.
20:24:47 12-12-2024
Плотное или не плотное прилегание кожуры мандаринов зависит от сорта и/или места выращивания. Спелые китайские неплотные, марокканские - плотные. При неправильном хранении мандарины быстро высыхают и становятся не вкусными. Порченные мандарины видно невооруженным глазом. Эксперту показалось, как в старом анекдоте:
Экзамен в медицинском, красавица - студентка ни в зуб...
Профессор: расскажите, пожалуйста, о мужском члене.
Студентка: 30 сантиметров, внутри косточка.
Профессор: 30 это Вам повезло, а косточка показалась.
20:30:35 12-12-2024
В Барнауле под видом абхазских продают отстойные, лучше марокканские.