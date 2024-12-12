Для этого нужно обратить внимание на кожуру фрукта

12 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Фото: John Cameron / unsplash.com

Нутрициолог Ольга Панова поделилась советами по выбору вкусных мандаринов. Ее слова приводит "Москва 24".

Специалист отметила, что кожура фрукта должна плотно прилегать к плоду. Если она отходит или есть пустоты, это признак порчи.

Панова также предупредила, что подмороженные мандарины будут невкусными, их можно распознать по твердости и тусклой кожуре.

Зеленые веточки не всегда указывают на свежесть, так как цвет они могут сохранять долго.