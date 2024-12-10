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Врач назвала простой способ быстро похудеть

Для этого нужно есть больше овощей и необработанных продуктов

10 декабря 2024, 14:11, ИА Амител

Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com
Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com

Эндокринолог Мария Калошина рекомендовала увеличить количество овощей в рационе для быстрого похудения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам врача, овощи содержат клетчатку, способствующую длительному насыщению и регулированию уровня сахара и холестерина.

Также Калошина посоветовала употреблять больше необработанных продуктов, указав на их пользу для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 8

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Гость

14:15:08 10-12-2024

Цены на овощи видели?

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Гость

14:16:01 10-12-2024

открыла блин америку. а эти люди еще и нехилую з\п получают

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Гость

14:33:20 10-12-2024

По словам врача, овощи содержат клетчатку,------- ну это домашние овощи. А остальные содержат нитраты и еще черт знает что))

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Элен без ребят

15:01:43 22-12-2024

Гость (14:33:20 10-12-2024) По словам врача, овощи содержат клетчатку,------- ну это дом... а не домашние не содержат клетчатку, по вашему?
кстати, "нитраты и еще черт знает что" (ц) водорастворимы и выводятся простым замачиванием овощей в обычной воде на час, меняя пару раз воду.
а вот домашние "вкусняшки" с рынка, запросто могут содержать те же и другие добавки, только в не контролируемых масштабах + бонусом какашки любимой собачки или внучка.

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Гость

14:36:47 10-12-2024

Да этот способ всем давно известен - перестать жрать как не в себя.

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Светлана

15:05:29 10-12-2024

"Быстро" - это субъективное ощущение. Если похудеть на 2 кг - это одно "быстро", а если на 50 -то другое.

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Гость

18:21:11 10-12-2024

такая диета это капец поджелудочной и хронический панкреатит и метеоризм

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Элен без ребят

14:56:14 22-12-2024

Гость (18:21:11 10-12-2024) такая диета это капец поджелудочной и хронический панкреатит... поджелудочной капец из за овощей? да это новое слово в медицине!)

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