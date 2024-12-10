Врач назвала простой способ быстро похудеть

Для этого нужно есть больше овощей и необработанных продуктов

10 декабря 2024, 14:11, ИА Амител

Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com

Эндокринолог Мария Калошина рекомендовала увеличить количество овощей в рационе для быстрого похудения. Об этом пишет РИА Новости. По словам врача, овощи содержат клетчатку, способствующую длительному насыщению и регулированию уровня сахара и холестерина. Также Калошина посоветовала употреблять больше необработанных продуктов, указав на их пользу для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.