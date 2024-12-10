Врач назвала простой способ быстро похудеть
Для этого нужно есть больше овощей и необработанных продуктов
10 декабря 2024, 14:11, ИА Амител
Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com
Эндокринолог Мария Калошина рекомендовала увеличить количество овощей в рационе для быстрого похудения. Об этом пишет РИА Новости.
По словам врача, овощи содержат клетчатку, способствующую длительному насыщению и регулированию уровня сахара и холестерина.
Также Калошина посоветовала употреблять больше необработанных продуктов, указав на их пользу для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
14:15:08 10-12-2024
Цены на овощи видели?
14:16:01 10-12-2024
открыла блин америку. а эти люди еще и нехилую з\п получают
14:33:20 10-12-2024
По словам врача, овощи содержат клетчатку,------- ну это домашние овощи. А остальные содержат нитраты и еще черт знает что))
15:01:43 22-12-2024
Гость (14:33:20 10-12-2024) По словам врача, овощи содержат клетчатку,------- ну это дом... а не домашние не содержат клетчатку, по вашему?
кстати, "нитраты и еще черт знает что" (ц) водорастворимы и выводятся простым замачиванием овощей в обычной воде на час, меняя пару раз воду.
а вот домашние "вкусняшки" с рынка, запросто могут содержать те же и другие добавки, только в не контролируемых масштабах + бонусом какашки любимой собачки или внучка.
14:36:47 10-12-2024
Да этот способ всем давно известен - перестать жрать как не в себя.
15:05:29 10-12-2024
"Быстро" - это субъективное ощущение. Если похудеть на 2 кг - это одно "быстро", а если на 50 -то другое.
18:21:11 10-12-2024
такая диета это капец поджелудочной и хронический панкреатит и метеоризм
14:56:14 22-12-2024
Гость (18:21:11 10-12-2024) такая диета это капец поджелудочной и хронический панкреатит... поджелудочной капец из за овощей? да это новое слово в медицине!)