Эксперт рассказала, какая категория россиян может не получить пенсию по старости
Некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, который они получили в 90-е годы
17 октября 2024, 09:20, ИА Амител
Экономист Людмила Иванова-Швец назвала причину возможного отказа в назначении пенсии по старости. Как сообщает агентство Deita, в ней могут отказать россиянам, стаж работы которых менее 15 лет или же пенсионный коэффициент ниже 28,2.
Экономист подчеркнула, что даже при достижении необходимого возраста не появляется автоматической гарантии назначения пенсии.
"Есть еще два обязательных критерия – это наличие необходимого стажа и определенное количество заработанных пенсионных коэффициентов", – заявила эксперт.
Она также отметила, что некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, который они получили в 90-е годы. Иванова-Швец советует гражданам предпенсионного возраста заранее проверять данные о себе в Социальном фонде России.
09:55:02 17-10-2024
И в чём же люди виноваты?Что надо было выживать в этом хаосе?Многие тогда были вынуждены работать по серым схемам,выбирать особо не приходилось,всё было в развале.И если государство декларировало преемственность власти ,то пусть и компенсирует людям эту нехватку стажа.Мы не виноваты в этих экспериментах и дебильных реформах.И ещё один момент.Почему то не учитываются годы учёбы в вузах,армию ,кое как включили,учёбу в училищах вроде то же,а вот институт нет.Мы ,что дурака валяли или на америку работали?Ещё болтают о каком то престиже инженера.
10:29:00 17-10-2024
Повсекакий (09:55:02 17-10-2024) И в чём же люди виноваты?Что надо было выживать в этом хаосе... С армией я согласна, но почему должны входить в стаж годы учебы в ВУЗе? Это ваше личное желание. Может вы лет 15 учились, не делали никаких отчислений и захотели пенсию?
10:45:08 17-10-2024
Гость (10:29:00 17-10-2024) С армией я согласна, но почему должны входить в стаж годы уч... Уважаемая,да, моё личное желание,но так я получал специальность и для блага страны.Для её технического прогресса и могущества.Получается ,всё это за мой счёт?
11:52:04 17-10-2024
Повсекакий (10:45:08 17-10-2024) Уважаемая,да, моё личное желание,но так я получал специально... В первую очередь вы учились для себя. Чтобы не работать руками, ногами.
12:57:15 17-10-2024
Гость (11:52:04 17-10-2024) В первую очередь вы учились для себя. Чтобы не работать рука... Да ,конечно ,для себя ,но и не только.Разве мой труд инженером малозначим для страны?Может он много чего дал по сравнению с работой "руками ногами",значит и стимул должен быть какой то.Особенно обидно за нынешнее поколение студентов,которые должны ввалить немалые деньги за обучение а потом отрабатывать эти года учёбы для стажа.Какой то слабоватый стимул получается.Мы тогда хоть бесплатно учились.
10:33:05 17-10-2024
Повсекакий (09:55:02 17-10-2024) И в чём же люди виноваты?Что надо было выживать в этом хаосе... Учась в институте, вы делали отчисления в ПФ? с какого перепуга вам эти годы учитывать?. Вы так будет до 50 лет учиться , то на инженера, то на врача, то на финансиста. Ни дня не поработаете, а потом пенсию вам платить? За что?
10:47:22 17-10-2024
Гость (10:33:05 17-10-2024) Учась в институте, вы делали отчисления в ПФ? с какого пере...
ерунды не пишите, пять лет включить и все, следующие образования как правило заочные. так было в СССР
10:57:24 17-10-2024
Гость (10:33:05 17-10-2024) Учась в институте, вы делали отчисления в ПФ? с какого пере... Да ,в годы учёбы я не делал отчислений в ПФ.Но так я их делал в последующие годы ,когда уже работал,и почему я должен работать ещё 5 лет чтобы воспользоваться своими ,уже имеющимися средствами на счету?Как то странно всё это выглядит ,я должен за свой счёт отдуваться за то что однажды решил стать инженером.Та страна это приветствовала,и все,независимо ,выходили в 60 лет на пенсию (мужчины),а тут нате вам,вы не отчисляли в ПФ.Тогда его и в помине не было.
11:13:49 17-10-2024
Повсекакий (10:57:24 17-10-2024) Да ,в годы учёбы я не делал отчислений в ПФ.Но так я их дела... Пенсия начисляется за годы РАБОТЫ
11:36:53 17-10-2024
Гость (11:13:49 17-10-2024) Пенсия начисляется за годы РАБОТЫ... Ещё раз подчёркиваю,я получил высшее образование в Советском Союзе.Тогда не было никаких пенсионных фондов и все ,независимо от образования ,выходили на пенсию одинаково.Так почему же нынешние власти решили ,что те 5 лет я должен ещё отработать дополнительно?Если они продекларировали преемственность власти,то пусть сохранят и условия для тех граждан,которые тогда работали и учились.
00:19:37 18-10-2024
Повсекакий (09:55:02 17-10-2024) И в чём же люди виноваты?Что надо было выживать в этом хаосе... наглые эти какие, вы вот показываете во всей красе почему я не буду вам отчислять из своих доходов, причем с удовольствием! ха!
08:57:25 18-10-2024
Гость (00:19:37 18-10-2024) наглые эти какие, вы вот показываете во всей красе почему я ... Не очень понял ,вашу сентенцию ,но вообще то ,а кто претендует на ваши доходы?Пусть наши вернут.
10:19:21 17-10-2024
Даже не по серым схемам, а работодатели не делали отчислений в ПФР. И только сейчас это вскрывается. Никаких проверок не было, либо показывали, что у них работает 5 человек с директором.
10:25:05 17-10-2024
а минимальной социальной пенсии у нас в стране уже нет?
11:53:47 17-10-2024
Гость (10:25:05 17-10-2024) а минимальной социальной пенсии у нас в стране уже нет?... на минималку выжить не возможно - есть там по моему 8-9 т.р.
15:25:25 17-10-2024
Гость (10:25:05 17-10-2024) а минимальной социальной пенсии у нас в стране уже нет?... Есть, мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет она положена. Если доживут.
10:45:02 17-10-2024
Да что вы копья ломаете. Все, судя по всему, не просто идет, а бежит к тому, что они вообще ее отменят, пенсию эту. А денежки пустят... ну вы поняли куда. И да, если что - персонифицированные сведения работодатели подавали с 1998 года, емнип. А взносы стали видны на индивидуальных счетах только с 2002. Плюс каждые лет пять кардинально меняющиеся правила игры - чего стоит одно софинансирование. Так что государство в мухлеже еще даст фору работодателям, у него-то ресурс для этого поболе будет.
11:09:06 17-10-2024
В институтах студенты не только учились. Студенты ездили в стройотряды, строили БАМ, Катунскую ГЭС, Заринский коксохимический комбинат и тп Это не работа, тоже не является трудовым стажем?
11:15:17 17-10-2024
Гость (11:09:06 17-10-2024) В институтах студенты не только учились. Студенты ездили в с... Стройотряд это работа на ЛЕТО!!! с какого перепуга , поработав 10-15 месяцев , вы просите, чтобы вам в стаж зачли 5 ЛЕТ?
11:56:25 17-10-2024
Гость (11:09:06 17-10-2024) В институтах студенты не только учились. Студенты ездили в с... Значит у вас должна быть трудовая книжка. Если её нет, то и никаких отчислений не было.
16:43:15 17-10-2024
Гость (11:56:25 17-10-2024) Значит у вас должна быть трудовая книжка. Если её нет, то и ... Вот прикиньте, в трудовой присутствует записи: уволен в связи с поступлением..., принят на учёбу на 1-й курс..., трудовая книжка выдана в связи с окончанием института ...
11:25:21 17-10-2024
а потом скажут и в 2000х годах... не ну аче такого?
11:48:56 17-10-2024
Нас постепенно готовят к тому, что через лет 15 пенсий не будет. Тогда и нехрен никуда ничего отчислят в таком случае, людям выгоднее в теневую работать. Мигрантам пожилым пенсия положена, а коренному, который всю жизнь вкалывал, мозги запудрят коэффициэнтами и отправят с голой жопой в старость....
12:04:55 17-10-2024
Как я помню, то при наличии трудового стажа до поступления на учёбу, время обучения в институте, если перерывы между работой и учёбой не превышало одного месяца, оно включалось в общий трудовой стаж.
14:17:46 17-10-2024
Учиться в техническом вузе было сложно.Половину поступивших выгнали. Работать руками было легче.
14:41:31 17-10-2024
Пенсия начисляется за годы РАБОТЫ------- хорошо сказали! Тогда с какого перепугу в стаж идет сидение дома с детьми? Эти тоже годами! ничего не отчисляют никуда! И рожают ведь для себя, а что там вырастет у них (в смысле пользы для государства). одному богу известно)
14:58:51 17-10-2024
Как лихо государство запудривает мозги тем у кого памяти нет или вообще ни чего помнить не хотят. Не было вообще пенсионного фонда годы учебы, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком - ВСЕГДА входил в стаж И только власти воров это не надо. Отобрали все стажи задним числом в 2003 году, а действие закона ввели с 1997! Но себе любимым оставили все по старому. Они получают государственную пенсию , гарантированно.
00:21:11 18-10-2024
народ, недвига - ваша пенсия. вот у меня 3 дачи и 10 квартир, 4 гаража, первого лечу в тай, там тоже квартира. Вот какая пенсия должна быть. море фрукты и спокуха. массажистка, доставщик и уборщица
11:56:48 18-10-2024
Гость (00:21:11 18-10-2024) народ, недвига - ваша пенсия. вот у меня 3 дачи и 10 квартир...
Будьте начеку, когда ЮВ Азия запылает, можете не успеть оттуда ноги унести, не то что недвигу. Предприимчивый вы наш))))
09:51:41 18-10-2024
Ну за вас можно только порадоваться,только не у всех ведь такие возможности.Деньги то не всем падают с неба.Вон ,кто в деревне живёт,как там особо раскрутишься?Да и в городе тоже.Это надо иметь какой то начальный капитал чтобы что то подобное сделать.
04:58:20 19-10-2024
Граждане получают в высшее и(или) среднее профессиональное образование с одной целью - использовать полученное образование в своей последующей трудовой деятельности на благо государства. Именно поэтому такое образование называется профессиональным.
Если в страховой стаж для назначения пенсии включается сама работа, а периоды учебы, которые необходимы для выполнения этой работы исключаются, то тут понятно кому это выгодно и кто кого обманывает...