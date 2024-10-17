Эксперт рассказала, какая категория россиян может не получить пенсию по старости

Некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, который они получили в 90-е годы

17 октября 2024, 09:20, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Экономист Людмила Иванова-Швец назвала причину возможного отказа в назначении пенсии по старости. Как сообщает агентство Deita, в ней могут отказать россиянам, стаж работы которых менее 15 лет или же пенсионный коэффициент ниже 28,2.

Экономист подчеркнула, что даже при достижении необходимого возраста не появляется автоматической гарантии назначения пенсии.

"Есть еще два обязательных критерия – это наличие необходимого стажа и определенное количество заработанных пенсионных коэффициентов", – заявила эксперт.

Она также отметила, что некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, который они получили в 90-е годы. Иванова-Швец советует гражданам предпенсионного возраста заранее проверять данные о себе в Социальном фонде России.