Эксперт рассказала, когда быстрое засыпание может быть симптомом болезни

Засыпать по 15-20 минут — это норма

16 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Постель / Фото: unsplash.com / Quin Stevenson

Быстрое засыпание может быть признаком болезни. Как сообщает "Секрет фирмы", об этом рассказала невролог-сомнолог Ирина Галеева.

По словам Галеевой, нормальное время засыпания – от 15 до 20 минут. Если человек засыпает за пару минут, то это может быть признаком проблем: синдрома дефицита сна или синдрома апноэ сна.

Синдром дефицита сна – это, по сути, хроническая нехватка сна. Она может быть вызвана недостаточностью времени, отводимого на сон, или наличием неподходящих для отдыха условий.

Синдром сонного апноэ – это расстройство работы дыхательной системы. Это остановки дыхания во время сна. Таких эпизодов за ночь может быть около пяти, а длятся они не менее 10 секунд. В тяжелых случаях число эпизодов апноэ может достигать 30 секунд и более.

Как симптом быстрое засыпание может сочетаться с другими признаками заболеваний. Это дневная сонливость, раздражительность, плохое самочувствие, засыпание в неположенных местах. В случае наличия хотя бы одного из перечисленных симптомов стоит обратиться к неврологу и/или сомнологу за консультацией.