Эксперт рассказала, когда выгодней искать специалистов, а когда лучше их учить
"Талант с рынка" даст свежий взгляд, но его наем может привести к демотивации других работников
20 января 2024, 10:00, ИА Амител
Любой работодатель сталкивается с дилеммой – подобрать сотрудников с рынка или развить внутренних специалистов. Какой вариант выгоднее, в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" рассказала руководитель студии HR-проектов "Штат 3" Татьяна Клейтановская.
По словам эксперта, "талант с рынка" даст свежий взгляд со стороны – он уже является специалистом с собственными связями и быстрее адаптируется. При этом всегда такой сотрудник остается "котом в мешке". Кроме того, финансово это затратнее, а уже нанятых сотрудников демотивирует.
При этом уже нанятый сотрудник обычно имеет мотивацию работать и заточен под ценности компании. Он знает продукт и команду. Кроме того, такой подход дешевле. Вместе с тем есть и негативные стороны – работник может не справиться, долго обучаться и иметь "зашоренный" взгляд.
По этой причине можно сделать вывод, что нанимать сотрудников со стороны лучше, когда компания быстро растет и вы:
- хотите получить результат за короткий промежуток времени;
- готовы тратить деньги и время на наем и поиск;
- понимаете, что в команде сейчас нет людей, которые могут войти в новую роль.
Выращивать свои кадры для бизнеса будет эффективно, если:
- в приоритете создание команды для длительного сотрудничества;
- в штате есть перспективные сотрудники, которые могут справиться с новыми задачами;
- есть сотрудник, которого экономически выгодно заменить и прокачать в другой области, учитывая его "мягкие" и "твердые" навыки.
Большинство HR-сотрудников и руководителей придерживаются гибридного подхода в этом вопросе. В реальной жизни невозможно решать эту задачу только одним единственным способом, однако тренд на развитие уже имеющихся сотрудников результативен, если компания настроена на работу "вдолгую".
10:15:55 20-01-2024
Специалист наверное не в курсе, что людей просто нет. На любые специальности, на высокие ЗП. От 1000 у.е. на старте в оклад , и нет никого.
12:29:22 20-01-2024
Гость (10:15:55 20-01-2024) Специалист наверное не в курсе, что людей просто нет. На люб... Куда делись люди?
00:37:11 21-01-2024
Гость (12:29:22 20-01-2024) Куда делись люди?... А вот люди куда-то будто делись , потому что выгоду ищут в их учёбе .