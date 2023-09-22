Эксперт рассказала, начнется ли новая волна пандемии в Алтайском крае

Пока вводить ограничения в регионе власти не планируют

22 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала о том, ожидается ли в регионе новая волна пандемии на фоне общего роста заболеваемости коронавирусом. Ее слова передает "Толк".

По словам специалиста, в период с 11 по 17 сентября в Алтайском крае зафиксировали 105 случаев заболевания. Пока масочный режим и другие карантинные меры вводить не планируют. Переладова отметила, что все это вводится по указу губернатора.

Эпидемиолог посоветовала жителям региона с приходом осени внимательнее относиться к своему здоровью.

Также Переладова добавила, что регион готов к всплескам заболеваемости. Она рассказала, что пока называть коронавирус сезонным заболеванием еще рано.