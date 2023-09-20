Вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили

В целом ситуация с COVID-19 у россиян не должна вызывать панику, поскольку осень является сезоном активного распространения вирусных инфекций, отметили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

20 сентября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" не зафиксировано в России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен", – сказала она.По словам Пшеничной, в целом ситуация с COVID-19 у россиян не должна вызывать панику, поскольку осень является сезоном активного распространения вирусных инфекций. По сравнению с 2022 годом заболеваемость снизилась в 41 раз, хоть сейчас и наблюдается ее рост.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России при нынешнем подъеме заболеваемости ковидом фиксируют небольшое количество госпитализаций. Это внушает оптимизм.