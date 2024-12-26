Эксперт рассказала, нужно ли носить нижнее белье в рамках делового этикета
Современные тренды вызывают активные споры
26 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди женщин, вызывает споры. Одни считают это шагом к свободе и здоровью, ссылаясь на рекомендации медиков. Другие видят в этом нарушение этических норм и вульгарность.
Однако нормы делового этикета дают на этот вопрос четкий ответ. Об этом специалист по этикету Евгения Скиба рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Этикет однозначно рекомендует нижнее белье в деловом дресс-коде!" – заявила эксперт.
Особенно это важно на официальных мероприятиях или для тех, кто занимает руководящие должности. Оно должно быть нейтральным, подобранным в тон и не просвечивать сквозь одежду.
Следовать модным тенденциям или придерживаться классических норм – это личный выбор каждого, однако он напрямую влияет на репутацию и восприятие в профессиональной среде.
08:38:03 26-12-2024
ну самое время трусы пообсуждать же да?.. у меня сегодня красные в белый горох
09:05:17 26-12-2024
Гость (08:38:03 26-12-2024) ну самое время трусы пообсуждать же да?.. у меня сегодня кра... Если не до колен, то не считается!
09:18:49 26-12-2024
Гость (09:05:17 26-12-2024) Если не до колен, то не считается!... да? надо срочно удлинять
08:38:37 26-12-2024
Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди женщин, вызывает споры. --- Надо быть готовым ко всем зигзагам в жизни)))
09:18:16 26-12-2024
ВВП (08:38:37 26-12-2024) Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди ... ладно где жара можно без трусов - у нас нужны рейтузы с начесом, вот сегодня морозно утром))
10:57:14 26-12-2024
ВВП (08:38:37 26-12-2024) Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди ... "Девушка собирается на свидание,берет духи,брызгает на виски и думает(для себя),на шею (для друзей),на грудь(для нахалов),оттягивает спереди трусики(на всякий случай),оттягивает сзади(а случаи разные бывают)!" (анекдот,если что)
09:29:01 26-12-2024
Ерунда какая-то. Я в кино видел Шерон Стоун без трусов на работу ходит.
09:34:08 26-12-2024
Гость (09:29:01 26-12-2024) Ерунда какая-то. Я в кино видел Шерон Стоун без трусов на ра... Body of Evidence, ага.
это до или после того как её инсульт торкнул?
10:03:07 26-12-2024
Musik (09:34:08 26-12-2024) Body of Evidence, ага.это до или после того как её инсул... Вы путаете, в теле как улитке играла Надежда Бабкина, и не было у нее никакого импульса.
13:32:32 26-12-2024
Гость (10:03:07 26-12-2024) Вы путаете, в теле как улитке играла Надежда Бабкина, и не б... а я и смотрю лицо знакомое.
ошыбся, бывает с пьяну
09:40:16 26-12-2024
"Это не наш метод!"
10:10:47 26-12-2024
У нас сегодня нужно надевать трусы с рукавами.
11:26:58 26-12-2024
Седни лучше песцовые.
14:51:04 26-12-2024
Иванна (11:26:58 26-12-2024) Седни лучше песцовые.... В норку песца
15:11:26 26-12-2024
мыть надо а не проветривать
15:50:37 26-12-2024
Мне кажется, что на корпоративы можно.А официально, может, не надо. С другой стороны, разве нормальный человек на работе будет думать, в нижнем белье дама или нет.И наоборот.Дама вряд ли на работе подумает (некогда) есмть трусы на мужике или нет). Я за свои 40 с лишним лет работы,не помню, чтоб меня интересовал вопрос, есть нижнее белье даже у нравившихся мне женщин или нет.
16:59:04 26-12-2024
Гость. (15:50:37 26-12-2024) Мне кажется, что на корпоративы можно.А официально, может, н... Уровень тестостерона нормальный у вас?
17:17:06 26-12-2024
Гость (16:59:04 26-12-2024) Уровень тестостерона нормальный у вас?... Более чем для моего 77 -летнего возраста! Чего и Вам желаю!
15:58:05 26-12-2024
у любительниц ходить без нижнего белья груди отвисают и теряют упругость и делаются вытянутыми и отвислыми морщинистыми как у старухи, и из под юбок воняет селедкой особенно в критические дни
а со временем от таких женщин начинает вонять...
18:36:05 26-12-2024
холмс (15:58:05 26-12-2024) у любительниц ходить без нижнего белья груди отвисают и теря... Тьфу.
Не смогу теперь салат с селедкой исть. Придется форель жрать. Негодяй. Праздник испортил.