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Эксперт рассказала, нужно ли носить нижнее белье в рамках делового этикета

Современные тренды вызывают активные споры

26 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Бюстгальтер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1101081
Бюстгальтер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1101081

Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди женщин, вызывает споры. Одни считают это шагом к свободе и здоровью, ссылаясь на рекомендации медиков. Другие видят в этом нарушение этических норм и вульгарность.

Однако нормы делового этикета дают на этот вопрос четкий ответ. Об этом специалист по этикету Евгения Скиба рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Этикет однозначно рекомендует нижнее белье в деловом дресс-коде!" – заявила эксперт.

Особенно это важно на официальных мероприятиях или для тех, кто занимает руководящие должности. Оно должно быть нейтральным, подобранным в тон и не просвечивать сквозь одежду.

Следовать модным тенденциям или придерживаться классических норм – это личный выбор каждого, однако он напрямую влияет на репутацию и восприятие в профессиональной среде.

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Тренер по этикету дал советы по общению в мессенджере

В деловом общении стоит следовать нескольким правилам
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Комментарии 20

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Гость

08:38:03 26-12-2024

ну самое время трусы пообсуждать же да?.. у меня сегодня красные в белый горох

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Гость

09:05:17 26-12-2024

Гость (08:38:03 26-12-2024) ну самое время трусы пообсуждать же да?.. у меня сегодня кра... Если не до колен, то не считается!

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Гость

09:18:49 26-12-2024

Гость (09:05:17 26-12-2024) Если не до колен, то не считается!... да? надо срочно удлинять

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ВВП

08:38:37 26-12-2024

Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди женщин, вызывает споры. --- Надо быть готовым ко всем зигзагам в жизни)))

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Гость

09:18:16 26-12-2024

ВВП (08:38:37 26-12-2024) Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди ... ладно где жара можно без трусов - у нас нужны рейтузы с начесом, вот сегодня морозно утром))

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Гость

10:57:14 26-12-2024

ВВП (08:38:37 26-12-2024) Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди ... "Девушка собирается на свидание,берет духи,брызгает на виски и думает(для себя),на шею (для друзей),на грудь(для нахалов),оттягивает спереди трусики(на всякий случай),оттягивает сзади(а случаи разные бывают)!" (анекдот,если что)

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Гость

09:29:01 26-12-2024

Ерунда какая-то. Я в кино видел Шерон Стоун без трусов на работу ходит.

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Musik

09:34:08 26-12-2024

Гость (09:29:01 26-12-2024) Ерунда какая-то. Я в кино видел Шерон Стоун без трусов на ра... Body of Evidence, ага.
это до или после того как её инсульт торкнул?

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Гость

10:03:07 26-12-2024

Musik (09:34:08 26-12-2024) Body of Evidence, ага.это до или после того как её инсул... Вы путаете, в теле как улитке играла Надежда Бабкина, и не было у нее никакого импульса.

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Musik

13:32:32 26-12-2024

Гость (10:03:07 26-12-2024) Вы путаете, в теле как улитке играла Надежда Бабкина, и не б... а я и смотрю лицо знакомое.
ошыбся, бывает с пьяну

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Гость

09:40:16 26-12-2024

"Это не наш метод!"

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Владимир

10:10:47 26-12-2024

У нас сегодня нужно надевать трусы с рукавами.

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Иванна

11:26:58 26-12-2024

Седни лучше песцовые.

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Гость

14:51:04 26-12-2024

Иванна (11:26:58 26-12-2024) Седни лучше песцовые.... В норку песца

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Гость

15:11:26 26-12-2024

мыть надо а не проветривать

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Гость.

15:50:37 26-12-2024

Мне кажется, что на корпоративы можно.А официально, может, не надо. С другой стороны, разве нормальный человек на работе будет думать, в нижнем белье дама или нет.И наоборот.Дама вряд ли на работе подумает (некогда) есмть трусы на мужике или нет). Я за свои 40 с лишним лет работы,не помню, чтоб меня интересовал вопрос, есть нижнее белье даже у нравившихся мне женщин или нет.

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Гость

16:59:04 26-12-2024

Гость. (15:50:37 26-12-2024) Мне кажется, что на корпоративы можно.А официально, может, н... Уровень тестостерона нормальный у вас?

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Горожанин.

17:17:06 26-12-2024

Гость (16:59:04 26-12-2024) Уровень тестостерона нормальный у вас?... Более чем для моего 77 -летнего возраста! Чего и Вам желаю!

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холмс

15:58:05 26-12-2024

у любительниц ходить без нижнего белья груди отвисают и теряют упругость и делаются вытянутыми и отвислыми морщинистыми как у старухи, и из под юбок воняет селедкой особенно в критические дни
а со временем от таких женщин начинает вонять...

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Musik

18:36:05 26-12-2024

холмс (15:58:05 26-12-2024) у любительниц ходить без нижнего белья груди отвисают и теря... Тьфу.
Не смогу теперь салат с селедкой исть. Придется форель жрать. Негодяй. Праздник испортил.

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