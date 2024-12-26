Эксперт рассказала, нужно ли носить нижнее белье в рамках делового этикета

Современные тренды вызывают активные споры

26 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Бюстгальтер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1101081

Современный тренд отказа от нижнего белья, популярный среди женщин, вызывает споры. Одни считают это шагом к свободе и здоровью, ссылаясь на рекомендации медиков. Другие видят в этом нарушение этических норм и вульгарность.

Однако нормы делового этикета дают на этот вопрос четкий ответ. Об этом специалист по этикету Евгения Скиба рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Этикет однозначно рекомендует нижнее белье в деловом дресс-коде!" – заявила эксперт.

Особенно это важно на официальных мероприятиях или для тех, кто занимает руководящие должности. Оно должно быть нейтральным, подобранным в тон и не просвечивать сквозь одежду.

Следовать модным тенденциям или придерживаться классических норм – это личный выбор каждого, однако он напрямую влияет на репутацию и восприятие в профессиональной среде.