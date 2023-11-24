Эксперт рассказала простой способ проверки профессионализма гинеколога

Сделать это довольно просто — достаточно задать три вопроса

24 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поход к гинекологу до сих пор остается для многих женщин волнительным моментом. В первую очередь хочется, что специалист оказался профессионалом, грамотным и обходительным. Как проверить профессионализм гинеколога, "Секрету фирмы" рассказала врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко.

По словам эксперта, определить своего гинеколога довольно просто – достаточно задать три вопроса.

Первый – как будет проходить осмотр? По словам Марченко, грамотный врач не ограничивается стандартным осмотром на гинекологическом кресле, особенно при первичном приеме. Он также должен осмотреть молочные железы, оценить состояние кожных покровов и щитовидной железы. Кроме того, доктор должен показать женщине, как делать это самостоятельно.

Второй фактор – подход врача при назначении способа контрацепции. Если врач подбирает контрацептивы, даже толком не выслушав, то от такого специалиста стоит держаться подальше. По словам Марченко, перед этим гинеколог должен определить гинекологический статус и состояние репродуктивного здоровья.

Третий вопрос – когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации? Его лучше задавать не самому врачу, а администратору перед записью на прием. Это абсолютно нормально, отметила Марченко.