Эксперт рассказала простой способ проверки профессионализма гинеколога
Сделать это довольно просто — достаточно задать три вопроса
24 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
Поход к гинекологу до сих пор остается для многих женщин волнительным моментом. В первую очередь хочется, что специалист оказался профессионалом, грамотным и обходительным. Как проверить профессионализм гинеколога, "Секрету фирмы" рассказала врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко.
По словам эксперта, определить своего гинеколога довольно просто – достаточно задать три вопроса.
Первый – как будет проходить осмотр? По словам Марченко, грамотный врач не ограничивается стандартным осмотром на гинекологическом кресле, особенно при первичном приеме. Он также должен осмотреть молочные железы, оценить состояние кожных покровов и щитовидной железы. Кроме того, доктор должен показать женщине, как делать это самостоятельно.
Второй фактор – подход врача при назначении способа контрацепции. Если врач подбирает контрацептивы, даже толком не выслушав, то от такого специалиста стоит держаться подальше. По словам Марченко, перед этим гинеколог должен определить гинекологический статус и состояние репродуктивного здоровья.
Третий вопрос – когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации? Его лучше задавать не самому врачу, а администратору перед записью на прием. Это абсолютно нормально, отметила Марченко.
07:12:13 24-11-2023
Не гинеколог, но посмотреть могу)
08:13:32 24-11-2023
"Вы что нибудь почувствовали?" НЕт... профессионал!)))
08:25:00 24-11-2023
боюсь показаться занудой, но сейчас в большинстве поликлиник этот доктор в единственном числе, а где-то его нет вообще, гле- то принимает часа три в день, запись- за полмесяца вперед... а в одной очень известной поликлинике перед записью к женскому доктору могут предложить ..терапевта....это если срочно...одна девушка так и поступила, ей срочно надо было....терапевт, мужчина в годах, долго краснел, бледнел, выслушивая девушку, чего-то шкрябал в карточке, нервно поправлял синие перчатки на руках.....наконец вымолвил "нет, вам лучше все же к гинекологу", а ей было пофигу, кто ее посмотрит, лишь бы посмотрели....не смешно было, терапевт наконец лично пошел в регистратуру и добился, что девушку примут там, куда она так спешила...
08:39:53 24-11-2023
- Сынок, посмотри, что-то у меня там нехорошо... -А чего, бабка, у тебя там может быть хорошего?
10:26:26 24-11-2023
- Доктор, но шо вы там всё пишете"здоровА"?! Написали бы "маленькая" или "яка у всих"...
11:40:33 24-11-2023
Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Скажите, а когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации? Ответы пишите в комментах))
11:51:22 24-11-2023
Элен без ребят (11:40:33 24-11-2023) Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Ска... Еще не успел, он только ветеринарный колледж окончил)))
17:54:31 24-11-2023
Элен без ребят (11:40:33 24-11-2023) Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Ска... У тебя что ни сообщение, так смачный такой бздох в лужу. Не писала бы, не позорилась хоть!
12:33:28 24-11-2023
Между прочим в поликлиниках этот вопрос строго блюдят! И точно скажут когда какой врач проходил обучение и переподготовку. А в закупках на обучение остались одни поликлиники! У них уже весь 24 год расписан кто когда где будет обучаться!