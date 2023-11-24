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Эксперт рассказала простой способ проверки профессионализма гинеколога

Сделать это довольно просто — достаточно задать три вопроса

24 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Поход к гинекологу до сих пор остается для многих женщин волнительным моментом. В первую очередь хочется, что специалист оказался профессионалом, грамотным и обходительным. Как проверить профессионализм гинеколога, "Секрету фирмы" рассказала врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко.

По словам эксперта, определить своего гинеколога довольно просто – достаточно задать три вопроса.

Первый – как будет проходить осмотр? По словам Марченко, грамотный врач не ограничивается стандартным осмотром на гинекологическом кресле, особенно при первичном приеме. Он также должен осмотреть молочные железы, оценить состояние кожных покровов и щитовидной железы. Кроме того, доктор должен показать женщине, как делать это самостоятельно.

Второй фактор – подход врача при назначении способа контрацепции. Если врач подбирает контрацептивы, даже толком не выслушав, то от такого специалиста стоит держаться подальше. По словам Марченко, перед этим гинеколог должен определить гинекологический статус и состояние репродуктивного здоровья.

Третий вопрос – когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации? Его лучше задавать не самому врачу, а администратору перед записью на прием. Это абсолютно нормально, отметила Марченко.

Здоровье

Комментарии 9

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Гость

07:12:13 24-11-2023

Не гинеколог, но посмотреть могу)

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Гость

08:13:32 24-11-2023

"Вы что нибудь почувствовали?" НЕт... профессионал!)))

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тамара

08:25:00 24-11-2023

боюсь показаться занудой, но сейчас в большинстве поликлиник этот доктор в единственном числе, а где-то его нет вообще, гле- то принимает часа три в день, запись- за полмесяца вперед... а в одной очень известной поликлинике перед записью к женскому доктору могут предложить ..терапевта....это если срочно...одна девушка так и поступила, ей срочно надо было....терапевт, мужчина в годах, долго краснел, бледнел, выслушивая девушку, чего-то шкрябал в карточке, нервно поправлял синие перчатки на руках.....наконец вымолвил "нет, вам лучше все же к гинекологу", а ей было пофигу, кто ее посмотрит, лишь бы посмотрели....не смешно было, терапевт наконец лично пошел в регистратуру и добился, что девушку примут там, куда она так спешила...

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Гость

08:39:53 24-11-2023

- Сынок, посмотри, что-то у меня там нехорошо... -А чего, бабка, у тебя там может быть хорошего?

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Гость

10:26:26 24-11-2023

- Доктор, но шо вы там всё пишете"здоровА"?! Написали бы "маленькая" или "яка у всих"...

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Элен без ребят

11:40:33 24-11-2023

Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Скажите, а когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации? Ответы пишите в комментах))

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Гость

11:51:22 24-11-2023

Элен без ребят (11:40:33 24-11-2023) Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Ска... Еще не успел, он только ветеринарный колледж окончил)))

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Гость

17:54:31 24-11-2023

Элен без ребят (11:40:33 24-11-2023) Представьте себе вопрос регистратору в районной п-ке: - Ска... У тебя что ни сообщение, так смачный такой бздох в лужу. Не писала бы, не позорилась хоть!

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Гость

12:33:28 24-11-2023

Между прочим в поликлиниках этот вопрос строго блюдят! И точно скажут когда какой врач проходил обучение и переподготовку. А в закупках на обучение остались одни поликлиники! У них уже весь 24 год расписан кто когда где будет обучаться!

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