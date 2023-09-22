Эксперт Роспотребнадзора сообщил об умеренном росте заболеваемости ковидом в России

В качестве примера специалист привел показатели заболеваемости в 2022 и 2023 годах

22 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

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Умеренный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов.

По его словам, текущие показатели абсолютно несопоставимы с теми, которые регистрировались в 2022 году. Он отметил, что сейчас наблюдается еженедельный рост, однако "темпы абсолютное не такие", чтобы говорить о том, что в ближайшее время в России случится "какая-то катастрофа".

В качестве примера эксперт привел показатели заболеваемости в 2022 и 2023 годах. В частности, на 37-й неделе прошлого года отмечалось 370 тысяч случаев заболевания COVID-19 за неделю. Сейчас же регистрируется лишь 11 тысяч случаев. По этой причине, подчеркнул Горелов, сопоставлять масштабы происходящего нельзя никак.