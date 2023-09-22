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Эксперт Роспотребнадзора сообщил об умеренном росте заболеваемости ковидом в России

В качестве примера специалист привел показатели заболеваемости в 2022 и 2023 годах

22 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Умеренный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов.

По его словам, текущие показатели абсолютно несопоставимы с теми, которые регистрировались в 2022 году. Он отметил, что сейчас наблюдается еженедельный рост, однако "темпы абсолютное не такие", чтобы говорить о том, что в ближайшее время в России случится "какая-то катастрофа".

В качестве примера эксперт привел показатели заболеваемости в 2022 и 2023 годах. В частности, на 37-й неделе прошлого года отмечалось 370 тысяч случаев заболевания COVID-19 за неделю. Сейчас же регистрируется лишь 11 тысяч случаев. По этой причине, подчеркнул Горелов, сопоставлять масштабы происходящего нельзя никак.

Коронавирус

Комментарии 5

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Татьяна

12:09:18 22-09-2023

Ага, конечно умеренный. Потому что из трёх заболевших только один официально записан ковид. Остальные типа орви. У меня ковид тест не показал, лаборант просто поковырялась палочкой в соплях и всё.от меня заразилась дочь, тоже не показал, заразилась вторая дочь, и только у неё нормально взяли тест и показал ковид. Живём вместе.

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Гость

13:17:40 22-09-2023

Татьяна (12:09:18 22-09-2023) Ага, конечно умеренный. Потому что из трёх заболевших только... какая вам разница ОРВИ вам написали или ковид? лечитесь вы все равно все одинаково. Вам так принципиально чтоб именно ковид был в бумажке?

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Гость

17:54:24 23-09-2023

Гость (13:17:40 22-09-2023) какая вам разница ОРВИ вам написали или ковид? лечитесь вы в... Ей-то, наверное, без разницы. Но речь о том, что Роспотребнадзор уверяет, что рост умеренный. А по факту эта информация недостоверная. Так как тесты или не проводятся, или проводятся криво.

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Никольский Сергей

14:36:07 22-09-2023

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о влиянии ковида на иммунную систему...- И каково влияние?...- У некоторых групп населения может возникать иммунодепрессия...- А это что?...- Временное или постоянное угнетение иммунной системы, развивающееся под влиянием внешних воздействий на организм....- А кокретно?...- 1) Хирургических...- А ещё?...- 2) Физических, рентген...- А ещё?...- 3) Химических,иммунодепрессанты ...- А ещё?...- 4) Иммунологических, сыворотки...- А почему это всё надо применять?...- Для лечения ковида...- Чтобы избавить от ковида, давайте угнетём иммунную систему?...- Ну да...- Что-то с логикой не то...- А врачей вообще никто не понимает!...- И что предлагает делать?...- Все необходимые предосторожности....- А что за предосторожности?...- Я же говорю, врачей вообще никто не понимает...- Ну хорошо, а сам как думаешь, что нужно делать?...- Чтобы вылечить от депрессии?...- Нет, чтобы избавиться от ковида...- Ну что делать? Уничтожить среду обитания COVID-19, лишнюю слизь...- А как?...- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок- восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ...- И что потом?...- Макрофаги пожирают шлаки и токсины...- А потом?...- Лейкоциты эффективно борются с микробами, иначе сепсис, гангрена...- И что потом?...- Иммунная система запускается на всю катушку, антитела подбирают ключик к вирусам...- И что?...- Без среды обитания COVID-19 обречён на уничтожение...- А с микробами как быть?...- А вот это уже забота самого человека...- Почему?...- Антитела борются в вирусами только в кровотоке...- А в тканях?...- А вот это уже забота самого человека...- И что нужно делать человеку?...- Поголодать насухо, без воды и без еды...- И что?...- И далее со всеми остановками (см. выше)...- Это правильно! Микробы генерируют слизь...- И пошло-поехало!...Неужели это должен объяснять слесарь по вентиляции?...- А какого разряда?...- 4-го...- Уже должен...:)... P.S. На Яндекс.Дзен мне доступ к комментам ограничен...Профессора медицины боятся, что слесарь по вентиляции может подорвать их авторитет?...Ё-п-р-с-т...

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Гость

17:56:12 23-09-2023

Никольский Сергей (14:36:07 22-09-2023) Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о влиянии ковида на... Вам бы книги писать. Так много букв написали =)

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