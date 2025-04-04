Эксперт спрогнозировала рост цен на алкоголь в России к майским праздникам
Подорожание пива составит до 5%, а крепкого алкоголя — до 10%
04 апреля 2025, 21:59, ИА Амител
Цены на алкоголь в России могут повыситься к майским праздникам. Как сообщает news.ru, такой прогноз сделала Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, один из факторов роста цен – повышение акцизов, а второй – сезонный рост спроса. В частности, пиво и слабоалкогольные напитки могут подорожать на 3–5%, а крепкий алкоголь сразу на 5–10%.
Специалист обратила внимание на то, что майские праздники являются традиционным временем повышенного потребления алкоголя в связи с организацией россиянами пикников и обычных встреч с друзьями. Торговые сети готовятся к этому: они заранее закупают спиртное, чтобы в пик продаж у них не возникло дефицита.
22:11:59 04-04-2025
Давно уже на цены не влияет спрос. Только налоги (акцизы), они и так половина цены, куда уже на спрос смотреть? Государство на всё посмотрело заботливо за всех ))
23:19:06 04-04-2025
Блин. Новость. К Маю повысятся цены на проезд, на продукты, на все. Новость в чем?
10:57:47 05-04-2025
Ещё в бутылку надо налить не 0,5 литра, а поменьше, например 0,4 литра, чтобы незаметно было, для начала. Не благодарите.