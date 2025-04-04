Эксперт спрогнозировала рост цен на алкоголь в России к майским праздникам

Подорожание пива составит до 5%, а крепкого алкоголя — до 10%

04 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Цены на алкоголь в России могут повыситься к майским праздникам. Как сообщает news.ru, такой прогноз сделала Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, один из факторов роста цен – повышение акцизов, а второй – сезонный рост спроса. В частности, пиво и слабоалкогольные напитки могут подорожать на 3–5%, а крепкий алкоголь сразу на 5–10%.

Специалист обратила внимание на то, что майские праздники являются традиционным временем повышенного потребления алкоголя в связи с организацией россиянами пикников и обычных встреч с друзьями. Торговые сети готовятся к этому: они заранее закупают спиртное, чтобы в пик продаж у них не возникло дефицита.