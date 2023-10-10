Эксперт связал новое ослабление рубля с дефицитом бюджета

Зубец подчеркнул, что обстановка в мире, в том числе ситуация в Израиле, сейчас никак не влияет на курс рубля

10 октября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец увидел в новом ослаблении рубля связь с дефицитом бюджета. В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что обстановка в мире, в том числе ситуация в Израиле, никак не влияет на курс рубля, а обострение на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть.

"Рубль дорожает только потому, что это нужно бюджету. То есть главная причина того, что курс доллара превысил 100 рублей, а не 90 и не 85, состоит в том, что правительству нужны деньги. Поэтому курс удерживается искусственно на этом уровне, чтобы снизить дефицит", – заявил Зубец.

Эксперт считает, что ждать укрепления национальной валюты не стоит, поскольку в бюджет заложены огромные расходы.

Напомним, что торги на Мосбирже после выходных начались с резкого ослабления рубля: 9 октября курсы доллара и евро резко выросли до 102 и 107 рублей соответственно. К закрытию торгов рубль смог отыграться до уровня 99 рублей за доллар, однако сегодня стоимость американской валюты снова превысила 100 рублей.