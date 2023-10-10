Эксперт связал новое ослабление рубля с дефицитом бюджета
Зубец подчеркнул, что обстановка в мире, в том числе ситуация в Израиле, сейчас никак не влияет на курс рубля
10 октября 2023, 16:31, ИА Амител
Директор института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец увидел в новом ослаблении рубля связь с дефицитом бюджета. В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что обстановка в мире, в том числе ситуация в Израиле, никак не влияет на курс рубля, а обострение на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть.
"Рубль дорожает только потому, что это нужно бюджету. То есть главная причина того, что курс доллара превысил 100 рублей, а не 90 и не 85, состоит в том, что правительству нужны деньги. Поэтому курс удерживается искусственно на этом уровне, чтобы снизить дефицит", – заявил Зубец.
Эксперт считает, что ждать укрепления национальной валюты не стоит, поскольку в бюджет заложены огромные расходы.
Напомним, что торги на Мосбирже после выходных начались с резкого ослабления рубля: 9 октября курсы доллара и евро резко выросли до 102 и 107 рублей соответственно. К закрытию торгов рубль смог отыграться до уровня 99 рублей за доллар, однако сегодня стоимость американской валюты снова превысила 100 рублей.
16:35:22 10-10-2023
Шедевральная статья, ждем пополнения бюджета и бакинского по 250 рублей!!!, а чё деньги нужны!!!
16:50:31 10-10-2023
Белены там объелись? То есть наше правительство позволяет рублю слабнуть, чтобы в бюджете хватило средств, а население при этом должно тратить бешенные бабки?! Они о ком там заботятся???
17:25:25 10-10-2023
Алексей (16:50:31 10-10-2023) Белены там объелись? То есть наше правительство позволяет ру... О себе любимых!
17:34:15 10-10-2023
Алексей (16:50:31 10-10-2023) Белены там объелись? То есть наше правительство позволяет ру... угадай с двух раз
16:53:49 10-10-2023
Это же так по российски, обваровывать свой народ.
17:34:13 10-10-2023
О ком заботятся? О своей толстом портфеле. Надо же выжать у людей всю кровь, всю. Все происходит в мире, наше правительство только пляшет от этого. Всякую блажь втюхивают людям , перекрывают всё и вся. ЦБ во главе с хитрюго изощряется в расчётах. Понятно что, однажды клещами вцепившись, не отпустятся.
17:59:37 10-10-2023
гость (17:34:13 10-10-2023) О ком заботятся? О своей толстом портфеле. Надо же выжать у ... Кому подчиняется правительство? Кто его назначает? Кто самолично выдвигает кандидатуру председателя ЦБ?
21:14:04 10-10-2023
Чтобы денег в бюджетах хватало, сделайте дифференцированный налог. С правительства можно и 31% взять для пополнения бюджета.
10:59:16 11-10-2023
Кому война, а кому мать родна