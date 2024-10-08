Эксперт заявил, что ипотеку с господдержкой нужно было отменять в 2021 году
Сохранение льгот, по его словам, привело к росту цен на жилье
08 октября 2024, 20:40, ИА Амител
Стройка / Фото: pxhere.com/ru/photo/652234
Глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов высказал мнение, что многие проблемы на рынке недвижимости в России можно было предотвратить, если бы программы льготной ипотеки были отменены три года назад. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что COVID отступает", – пишет Хусаинов.
Он считает, что сохранение льгот привело к росту цен на жилье и снижению эффективности работы в строительной, банковской и риелторской сферах.
08:49:54 09-10-2024
глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов - истинный русский . Что ж не отменили, может у застройщиков аппетиты поменьше были бы,....а на примере Барнаула, так бы не уродовали
09:35:37 09-10-2024
Гость (08:49:54 09-10-2024) глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов - истинный русский ... причем тут национальность?
13:46:41 10-10-2024
Ложь и лицемерие. Жадность всему виной