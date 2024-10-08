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Эксперт заявил, что ипотеку с господдержкой нужно было отменять в 2021 году

Сохранение льгот, по его словам, привело к росту цен на жилье

08 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Стройка / Фото: pxhere.com/ru/photo/652234
Стройка / Фото: pxhere.com/ru/photo/652234

Глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов высказал мнение, что многие проблемы на рынке недвижимости в России можно было предотвратить, если бы программы льготной ипотеки были отменены три года назад. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что COVID отступает", – пишет Хусаинов.

Он считает, что сохранение льгот привело к росту цен на жилье и снижению эффективности работы в строительной, банковской и риелторской сферах.

Барнаул праздники

Комментарии 3

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Гость

08:49:54 09-10-2024

глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов - истинный русский . Что ж не отменили, может у застройщиков аппетиты поменьше были бы,....а на примере Барнаула, так бы не уродовали

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Гость

09:35:37 09-10-2024

Гость (08:49:54 09-10-2024) глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов - истинный русский ... причем тут национальность?

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Инга

13:46:41 10-10-2024

Ложь и лицемерие. Жадность всему виной

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