Эксперт заявил, что ипотеку с господдержкой нужно было отменять в 2021 году

Сохранение льгот, по его словам, привело к росту цен на жилье

08 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Стройка / Фото: pxhere.com/ru/photo/652234

Глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов высказал мнение, что многие проблемы на рынке недвижимости в России можно было предотвратить, если бы программы льготной ипотеки были отменены три года назад. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что COVID отступает", – пишет Хусаинов.

Он считает, что сохранение льгот привело к росту цен на жилье и снижению эффективности работы в строительной, банковской и риелторской сферах.