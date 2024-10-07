Банки вводят комиссию на ипотеку. Что это значит и сколько придется переплачивать?
Ряд крупных банков ввели комиссионные платежи на ипотеку для покупки жилья на первичном и вторичном рынках
07 октября 2024, 14:52, ИА Амител
Условия по покупке жилья в ипотеку в России становятся все менее привлекательными. Это связано с тем, что крупные банки вводят новую комиссию как для заемщиков, так и для застройщиков. На сколько в результате подорожают квартиры для конечных потребителей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Какую новую комиссию вводят банки?
Ряд крупных российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, с октября ввели дополнительную комиссию при оформлении нельготной ипотеки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний. Заплатить плюсом 6,5% от суммы кредита придется при покупке квартир и домов как на первичном, так и на вторичном рынках. Например, если клиент берет ипотеку на 10 миллионов, финансовой организации за комиссию он должен будет отдать еще 325 тысяч рублей.
Напомним, в конце 2023 года некоторые банки уже вводили комиссию при покупке квартиры в новостройке с использованием льготной ипотеки. Тогда они тоже указывали, что выдача таких займов стала им невыгодна. Позже большинство кредитных организаций отменили эти сборы.
На сколько может подорожать жилье из-за новой банковской комиссии?
Новые правила приведут к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%, считают участники рынка. Такая дополнительная финансовая нагрузка может спровоцировать еще большее падение спроса на недвижимость, предполагает вице-президент группы RBI Дмитрий Фалкин.
Новая комиссия необходима финансовым организациям, чтобы сохранить свою маржинальность, отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Включить эти расходы в сам кредит банки не могут, так как это может привести к превышению полной стоимости кредита (ПСК) над пределами, установленными Центробанком. Чтобы ипотечные продукты соответствовали требованиям регулятора и оставались прибыльными, застройщикам и покупателям приходится нести эти дополнительные расходы.
15:10:17 07-10-2024
Простите, а комиссия-то за что? Обычно комиссия это сбор за какую-то услугу
16:17:40 07-10-2024
А я знала? (15:10:17 07-10-2024) Простите, а комиссия-то за что? Обычно комиссия это сбор за ... Утильсбор на автомобили это за что? Вот так и с комиссией за ипотеку.
22:26:13 07-10-2024
Гость (16:17:40 07-10-2024) Утильсбор на автомобили это за что? Вот так и с комиссией за... За утилизацию, можете распилить и сдать на металл
14:00:59 08-10-2024
гость (22:26:13 07-10-2024) За утилизацию, можете распилить и сдать на металл... Утильсбор 500к, а не металл машину сдать 40к
23:22:12 07-10-2024
А я знала? (15:10:17 07-10-2024) Простите, а комиссия-то за что? Обычно комиссия это сбор за ... Новая комиссия необходима финансовым организациям, чтобы сохранить свою маржинальность, отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Чтобы все получили столько, сколько запланировали. А за это заплатит народ. Ну а кто? не банкиры же уменьшат аппетиты
15:19:47 07-10-2024
А что скажет ФАС на поборы? Имхуется что-то типа: "-Все в правом поле!!!"
16:00:35 07-10-2024
класс! новостройки сильно подешевеют, куплю всем детям по трешке
20:03:56 07-10-2024
Гость (16:00:35 07-10-2024) класс! новостройки сильно подешевеют, куплю всем детям по тр... ага, по 2 трешки.... балтики.
22:27:35 07-10-2024
Гость (16:00:35 07-10-2024) класс! новостройки сильно подешевеют, куплю всем детям по тр... по четырешке не берите, коммуналка не порадует детей)))
00:42:37 08-10-2024
гость (22:27:35 07-10-2024) по четырешке не берите, коммуналка не порадует детей)))... у меня 4х комн 2 санузла и кабинет, итого 5 комнат. в самые холодные мес 10 000 руб, у нас в доме оборудование хорошее терморегулирующее. "Умный котел"
22:25:07 07-10-2024
а кто считал, попробуйте 6,5% от 10 лямов у всех 325 тыс получится??
22:56:17 07-10-2024
гость (22:25:07 07-10-2024) а кто считал, попробуйте 6,5% от 10 лямов у всех 325 тыс пол... не у всех
10:41:23 08-10-2024
Элен без ребят (22:56:17 07-10-2024) не у всех... зато от 5 лямов получится)))))
15:32:13 08-10-2024
Для тех, кто не понял. ЦБ устанавливает ПСК (Пред. ст-ть кредита), есть некая очередность пересмотра этого ПСК. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда деньги стоят 19%, и при этом ЦБ установил что-то около 22,3% ПСК (первичка, квартиры). И в прямую указал, использовать субсидированную ипотеку (когда комиссию платит застройщик). Банки говорят, что они не попадают в 3,3%, тк здесь и операционные расходы, и покрытие рисков (страхование). Поэтому мин. вроде по Сберу комиссия 6,5 от суммы кредита (не от ст-ть квартиры, как тут некоторые считают). При этом ставка для заемщика будет около 20% .