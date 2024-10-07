Банки вводят комиссию на ипотеку. Что это значит и сколько придется переплачивать?

Ряд крупных банков ввели комиссионные платежи на ипотеку для покупки жилья на первичном и вторичном рынках

07 октября 2024, 14:52, ИА Амител

Дом / Фото: unsplash.com/Jennifer Uppendahl

Условия по покупке жилья в ипотеку в России становятся все менее привлекательными. Это связано с тем, что крупные банки вводят новую комиссию как для заемщиков, так и для застройщиков. На сколько в результате подорожают квартиры для конечных потребителей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какую новую комиссию вводят банки?

Ряд крупных российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, с октября ввели дополнительную комиссию при оформлении нельготной ипотеки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний. Заплатить плюсом 6,5% от суммы кредита придется при покупке квартир и домов как на первичном, так и на вторичном рынках. Например, если клиент берет ипотеку на 10 миллионов, финансовой организации за комиссию он должен будет отдать еще 325 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2023 года некоторые банки уже вводили комиссию при покупке квартиры в новостройке с использованием льготной ипотеки. Тогда они тоже указывали, что выдача таких займов стала им невыгодна. Позже большинство кредитных организаций отменили эти сборы.

На сколько может подорожать жилье из-за новой банковской комиссии?

Новые правила приведут к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%, считают участники рынка. Такая дополнительная финансовая нагрузка может спровоцировать еще большее падение спроса на недвижимость, предполагает вице-президент группы RBI Дмитрий Фалкин.

Новая комиссия необходима финансовым организациям, чтобы сохранить свою маржинальность, отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Включить эти расходы в сам кредит банки не могут, так как это может привести к превышению полной стоимости кредита (ПСК) над пределами, установленными Центробанком. Чтобы ипотечные продукты соответствовали требованиям регулятора и оставались прибыльными, застройщикам и покупателям приходится нести эти дополнительные расходы.