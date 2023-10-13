Эксперт заявил, что Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой
Ранее президент Санду говорила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики — стратегическое партнерство с США
13 октября 2023, 10:48, ИА Амител
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент страны Майя Санду заявила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики – стратегическое партнерство с США. Санду считает, что Россия – главная угроза нацбезопасности, однако объяснений не привела.
Шорников подчеркнул, что изначально среди целей Санду было вытеснение российского военного присутствия. Она обозначила это сразу после победы в президентских выборах, в первом интервью. Однако сейчас это больше похоже на подготовку к конфликту с Россией.
"Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона – множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром", – подчеркнул эксперт.Шорников считает, что объявление России угрозой и фиксация партнерства со странами НАТО – это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания против миротворцев на Днестре.
10:58:52 13-10-2023
Конашенков кстати молдованин ...
11:24:10 13-10-2023
Гость (10:58:52 13-10-2023) Конашенков кстати молдованин ...... Наверное не против чтобы малая родина была едина с большой. Когда то так было
12:23:18 13-10-2023
Гость (11:24:10 13-10-2023) Наверное не против чтобы малая родина была едина с большой. ... А нам нужны эти пассажиры ?
13:27:00 13-10-2023
Гость (12:23:18 13-10-2023) А нам нужны эти пассажиры ?... Это зависит от них. В СССР с многими из них было неплохо. Когда Ротару пела девчонка-молдованка, вся страна замирала. Суручану, Чепрага
11:02:36 13-10-2023
готовится к вооруженному конфликту с Москвой --- ну точнее США его готовит. Есть много стран готовых умирать во имя интересов США. Жить им не на что, кроме как на содержание от США. По сути страны, которых нанимают на войну. Им неплохо за это платят, но и риск большой
12:20:18 13-10-2023
Гость (11:02:36 13-10-2023) готовится к вооруженному конфликту с Москвой --- ну точнее С... Риск? А разве красные фломастеры еще не кончились?
13:23:18 13-10-2023
Гость (12:20:18 13-10-2023) Риск? А разве красные фломастеры еще не кончились?... Даже с красными фломастерами там уже с пол миллиона погибших. Они рискнули
13:10:48 13-10-2023
Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно такими агрессивно-свирепыми?
13:41:20 13-10-2023
Владимир В. (13:10:48 13-10-2023) Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно ... Так они перестали быть женщинами, вот и результат.
15:08:17 13-10-2023
Владимир В. (13:10:48 13-10-2023) Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно ... ну не все, Меркель вполне вменяемая была