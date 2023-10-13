Эксперт заявил, что Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой

Ранее президент Санду говорила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики — стратегическое партнерство с США

13 октября 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент страны Майя Санду заявила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики – стратегическое партнерство с США. Санду считает, что Россия – главная угроза нацбезопасности, однако объяснений не привела.

Шорников подчеркнул, что изначально среди целей Санду было вытеснение российского военного присутствия. Она обозначила это сразу после победы в президентских выборах, в первом интервью. Однако сейчас это больше похоже на подготовку к конфликту с Россией.

"Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона – множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром", – подчеркнул эксперт.Шорников считает, что объявление России угрозой и фиксация партнерства со странами НАТО – это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания против миротворцев на Днестре.