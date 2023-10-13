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Эксперт заявил, что Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой

Ранее президент Санду говорила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики — стратегическое партнерство с США

13 октября 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент страны Майя Санду заявила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики – стратегическое партнерство с США. Санду считает, что Россия – главная угроза нацбезопасности, однако объяснений не привела.

Шорников подчеркнул, что изначально среди целей Санду было вытеснение российского военного присутствия. Она обозначила это сразу после победы в президентских выборах, в первом интервью. Однако сейчас это больше похоже на подготовку к конфликту с Россией.

"Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона – множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром", – подчеркнул эксперт.Шорников считает, что объявление России угрозой и фиксация партнерства со странами НАТО – это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания против миротворцев на Днестре.

Политика

Комментарии 10

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Гость

10:58:52 13-10-2023

Конашенков кстати молдованин ...

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Гость

11:24:10 13-10-2023

Гость (10:58:52 13-10-2023) Конашенков кстати молдованин ...... Наверное не против чтобы малая родина была едина с большой. Когда то так было

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Гость

12:23:18 13-10-2023

Гость (11:24:10 13-10-2023) Наверное не против чтобы малая родина была едина с большой. ... А нам нужны эти пассажиры ?

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Гость

13:27:00 13-10-2023

Гость (12:23:18 13-10-2023) А нам нужны эти пассажиры ?... Это зависит от них. В СССР с многими из них было неплохо. Когда Ротару пела девчонка-молдованка, вся страна замирала. Суручану, Чепрага

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Гость

11:02:36 13-10-2023

готовится к вооруженному конфликту с Москвой --- ну точнее США его готовит. Есть много стран готовых умирать во имя интересов США. Жить им не на что, кроме как на содержание от США. По сути страны, которых нанимают на войну. Им неплохо за это платят, но и риск большой

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Гость

12:20:18 13-10-2023

Гость (11:02:36 13-10-2023) готовится к вооруженному конфликту с Москвой --- ну точнее С... Риск? А разве красные фломастеры еще не кончились?

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Гость

13:23:18 13-10-2023

Гость (12:20:18 13-10-2023) Риск? А разве красные фломастеры еще не кончились?... Даже с красными фломастерами там уже с пол миллиона погибших. Они рискнули

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Владимир В.

13:10:48 13-10-2023

Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно такими агрессивно-свирепыми?

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Гость

13:41:20 13-10-2023

Владимир В. (13:10:48 13-10-2023) Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно ... Так они перестали быть женщинами, вот и результат.

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Гость

15:08:17 13-10-2023

Владимир В. (13:10:48 13-10-2023) Почему женщины-руководители на Западе становятся постепенно ... ну не все, Меркель вполне вменяемая была

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