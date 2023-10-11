Зеленский заявил о последней и самой сложной стадии конфликта Украины с Россией

Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и отметил, что у Киева есть много страхов

11 октября 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Как пишет "Лента.ру", об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Зеленский подчеркнул, что не может назвать дату окончания конфликта, однако уверен, что скоро он завершится. Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и признался, что у Киева есть много страхов. При этом он отметил, что страна обладает необходимым оружием и деньгами.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что президент Украины согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). Для этого в Николаевской области уже сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.