Зеленский заявил о последней и самой сложной стадии конфликта Украины с Россией
Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и отметил, что у Киева есть много страхов
11 октября 2023, 19:59, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Как пишет "Лента.ру", об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24.
Зеленский подчеркнул, что не может назвать дату окончания конфликта, однако уверен, что скоро он завершится. Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и признался, что у Киева есть много страхов. При этом он отметил, что страна обладает необходимым оружием и деньгами.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что президент Украины согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). Для этого в Николаевской области уже сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.
07:30:02 12-10-2023
скоро он завершится --- а кого посадят по итогу?
12:08:25 12-10-2023
Гость (07:30:02 12-10-2023) скоро он завершится --- а кого посадят по итогу? ... верите что смена персон завершит такую "славную" и выгодную операцию?
13:23:25 12-10-2023
Гость (12:08:25 12-10-2023) верите что смена персон завершит такую "славную" и выгодную ... Он завершится победой какой-то стороны. Что будет с проигравшей?
07:35:11 12-10-2023
СМИ сообщали, что президент Украины согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС ---- это же секретная информация, как про нее СМИ узнали. На Украине теперь боятся, чтобы эта информация до России не дошла, а то придется захват отложить
08:20:56 12-10-2023
Зеля наркоман. У тебя последняя стадия.....
11:44:22 12-10-2023
уверен, что скоро он завершится --- победой?