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Зеленский заявил о последней и самой сложной стадии конфликта Украины с Россией

Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и отметил, что у Киева есть много страхов

11 октября 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Как пишет "Лента.ру", об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Зеленский подчеркнул, что не может назвать дату окончания конфликта, однако уверен, что скоро он завершится. Последнюю часть кризиса он назвал сложнее предыдущих и признался, что у Киева есть много страхов. При этом он отметил, что страна обладает необходимым оружием и деньгами.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что президент Украины согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). Для этого в Николаевской области уже сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.

Политика украина спецоперация

Комментарии 6

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Гость

07:30:02 12-10-2023

скоро он завершится --- а кого посадят по итогу?

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Гость

12:08:25 12-10-2023

Гость (07:30:02 12-10-2023) скоро он завершится --- а кого посадят по итогу? ... верите что смена персон завершит такую "славную" и выгодную операцию?

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Гость

13:23:25 12-10-2023

Гость (12:08:25 12-10-2023) верите что смена персон завершит такую "славную" и выгодную ... Он завершится победой какой-то стороны. Что будет с проигравшей?

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Гость

07:35:11 12-10-2023

СМИ сообщали, что президент Украины согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС ---- это же секретная информация, как про нее СМИ узнали. На Украине теперь боятся, чтобы эта информация до России не дошла, а то придется захват отложить

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Гость

08:20:56 12-10-2023

Зеля наркоман. У тебя последняя стадия.....

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Гость

11:44:22 12-10-2023

уверен, что скоро он завершится --- победой?

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