Эксперт заявил, что плохая кредитная история может помешать трудоустройству

Компании смотрят на нее, как на показатель ответственности

06 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/12

В последнее время все чаще при приеме на работу работодатели запрашивают информацию о кредитной истории соискателя. Об этом сообщил основатель сервиса "Кредчек" агентству "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что для работодателя важно, чтобы сотрудник ответственно выполнял свои обязанности. Кредитная история может рассматриваться как показатель этого.

Задолженности по займам, даже если они были погашены, могут стать "красным флагом" для работодателей и причиной для отказа в трудоустройстве, сказал эксперт.