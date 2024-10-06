Эксперт заявил, что плохая кредитная история может помешать трудоустройству
Компании смотрят на нее, как на показатель ответственности
06 октября 2024, 11:45, ИА Амител
Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/12
В последнее время все чаще при приеме на работу работодатели запрашивают информацию о кредитной истории соискателя. Об этом сообщил основатель сервиса "Кредчек" агентству "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что для работодателя важно, чтобы сотрудник ответственно выполнял свои обязанности. Кредитная история может рассматриваться как показатель этого.
Задолженности по займам, даже если они были погашены, могут стать "красным флагом" для работодателей и причиной для отказа в трудоустройстве, сказал эксперт.
12:00:31 06-10-2024
Это все равно как смотреть характеристику от смотрящего из камеры. Ну насмешил иксперд!
13:38:36 06-10-2024
Вот тебе бабушка и юркни в дверь!?... Ой или этот, как его, и социальный рейтинг в действии...!
14:25:09 06-10-2024
В последнее время все чаще при приеме на работу работодатели запрашивают информацию о кредитной истории соискателя. Об этом сообщил основатель сервиса "Кредчек" агентству "Прайм".////////////// Это законно? Как там с банковской тайной? Или некие работодатели коррумпируют работников банковской системы, дают взятки, чтобы получить инфу о соискателе? Тогда работодателю место в тюрьме.
18:55:50 06-10-2024
раньше в трудовую смотрели, сейчас кредитную историю...
22:51:28 06-10-2024
Мечта мечт банкиров. Откройте наконец тайну "эксперту" что работадателю глубоко плевать на кредитную историю соискателя. оцениваются только профессиональные качества