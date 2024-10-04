YouTube из-за ошибки начал блокировать пользователей

В Google заявили, что работают над решением проблемы

04 октября 2024, 16:45, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

Платформа YouTube, принадлежащая компании Google, по ошибке заблокировала учетные записи пользователей по всему миру. Об этом стало известно из официального блога компании.

Блокировка коснулась аккаунтов из США, Европы, Азии и России. Причины блокировки не были указаны, но пользователи предполагают, что это связано с нарушением правил в отношении спама, мошенничества и обмана.

Некоторые российские пользователи считают, что причиной блокировки стало использование VPN.

"Наши команды работают над восстановлением всех удаленных каналов и вашего доступа к платным подпискам (YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music). Мы приносим извинения за эту ошибку и сообщим вам, когда проблема будет решена. Если ваш канал был случайно удален и восстановлен, вы можете заметить, что часть контента, например, плейлисты, может отсутствовать. Не волнуйтесь, это временно, и весь ваш контент будет восстановлен", – сообщили в Google.

Пользователи узнают о блокировке через письма.