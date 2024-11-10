Эксперты дали советы по правильному использованию автомобильной печки

Не стоит включать ее слишком рано

10 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/1124271

Специалисты в области автомобильной техники рассказали, как правильно использовать отопительную систему автомобиля во время холодов. Об этом сообщает "МК".

Они обращают внимание на то, что многие водители сразу после запуска двигателя включают печку в салоне. Однако, по их мнению, это не всегда оправданно.

Дело в том, что система отопления в автомобиле устроена таким образом, что теплый воздух поступает в салон от двигателя. Поэтому пока радиатор печки не нагреется, она не будет эффективно работать.

Более того, если включить печку рано, это может привести к тому, что двигатель будет нагреваться слишком медленно. Ведь часть тепла будет уходить на обогрев салона.

Кроме того, не стоит включать печку в машине, если она замерзла. Резкий перепад температуры может привести к тому, что лобовое стекло треснет.

Специалисты рекомендуют включать печку через три-пять минут после запуска двигателя, в зависимости от температуры на улице. Это позволит двигателю быстрее нагреться, и печка сразу же начнет обогревать салон.