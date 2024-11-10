Российский флаг на автономерах станет обязательным
Изменения планируют ввести уже до конца года
10 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
В России будет введен обязательный флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Кроме того, он подчеркнул, что до конца 2024 года планируется внести изменения в ГОСТ.
"Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", – написал Хинштейн.
Как отметил Хинштейн, с таким предложением ранее выступил один из его подписчиков. Именно это и стало причиной обращения в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
09:17:50 10-11-2024
Опять движуха очереди нервотрепка штрафы...
09:31:30 10-11-2024
Подпишусь на хинштейна и предложу распустить госдуму, как подписчик. Распустят? Да "+", нет "-"
10:04:54 10-11-2024
Так им и надо
10:53:41 10-11-2024
Так на всех номерах есть флаг. Куда они деваются, стирают что-ли?
11:17:13 10-11-2024
Выглянул в окно. Машин 15 во дворе. У всех на номерах есть флаг. Такое чувство, что вместо реально полезных телодвижений на благо страны, то с квадроберами борются, то министерство секса придумывают, то с отсутствием флага на знаках. И всё это на серьезных щщах
13:23:43 10-11-2024
Банкет за чей счет? или замена будет бесплатной в чем я что то сильно сомневаюсь, или будет как со старыми номерами, будут действовать до конца жизни автомобиля?
13:24:56 10-11-2024
Гос.номер принадлежит государству. Вам принадлежит автомобиль, Вносить изменения в аббревиатуру может государство. Не должно быть вседозволенности.
15:40:18 10-11-2024
Гость (13:24:56 10-11-2024) Гос.номер принадлежит государству. Вам принадлежит автомобиль...
почему тогда при регистрации авто за номер платил Я а не государство?
16:01:40 10-11-2024
Гость (13:24:56 10-11-2024) Гос.номер принадлежит государству. Вам принадлежит автомЗа номер ты платишь при постановке на учет, значит он твой.и не нужно нести отсебячину.
17:58:44 10-11-2024
Гость (16:01:40 10-11-2024) ... Платишь за постановку на учет, а не за номер. Все верно, номер потгпдлнжит государству
17:52:56 10-11-2024
Болодя и гость выше. Вы платите госпошлину за Государственный Регистрационный Знак, а не деньги за кусок металла. Вы когда паспорт получали, за него пошлину платили? Паспорт ваш, по вашей слабой логике? Ок. Порвите/сожгите его, желательно с видеофиксацией и освещением в СМИ. Вряд ли за вас какой нибудь адвокат в защиту выступит. Они умалишенных не очень любят защищать.
13:22:24 11-11-2024
Замена номерных знаков стоит 2000р, подзаработать решили? Надо сразу нормальные выдавать, а не наживаться на людях!!!!! Люди у себя дома номера не изготавливают, вообще-то!