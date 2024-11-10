Российский флаг на автономерах станет обязательным

Изменения планируют ввести уже до конца года

10 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/713542

В России будет введен обязательный флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Кроме того, он подчеркнул, что до конца 2024 года планируется внести изменения в ГОСТ.

"Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", – написал Хинштейн.

Как отметил Хинштейн, с таким предложением ранее выступил один из его подписчиков. Именно это и стало причиной обращения в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.