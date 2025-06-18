В июле ожидают снижение на 1%

18 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Здание Банка России в Москве / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В декабре 2025 года ключевая ставка Банка России может оказаться на уровне 17,5–18% годовых. Ближайшее снижение на 1% прогнозируют в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства "Эксперт РА" Марину Чекурову.

"Мы ожидаем еще одно снижение на 1% в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5–18% годовых", – оценила Чекурова дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке.

6 июня Центробанк впервые почти за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых с рекордного уровня 21%. При этом он вновь не указал ожидаемое направление своих дальнейших действий.

Гендиректор "Эксперт РА" подчеркнула, что инфляция в России снижается заметно и быстро. Однако специалисты ожидают всплеска из-за индексации коммунальных тарифов в июле-августе. Инфляционные ожидания при этом не только остаются высокими, но и продолжают расти.