Эксперты назвали риски ремонта автомобилей б/у запчастями
Ремонт подержанными запчастями вызывает вопросы о качестве и безопасности
16 декабря 2024, 23:26, ИА Амител
Использование подержанных деталей в страховом ремонте автомобилей связано с рядом серьезных рисков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов компании "Альфа-Лизинг".
Ключевые проблемы включают низкий ресурс запчастей, отсутствие стандартов качества и вероятное увеличение числа ДТП и угонов автомобилей для их разборки.
"Качество б/у запчастей даже при минимальном износе уступает новым из-за ограниченного ресурса и возможных скрытых дефектов. Гарантий на ремонт с использованием таких деталей также нет", – подчеркивают эксперты.
В "Альфа-Лизинге" отмечают, что пока не разработаны нормативы, регулирующие оценку пригодности деталей для повторного использования, и методы контроля качества ремонтных работ. Это повышает риски для безопасности автомобилистов и увеличивает вероятность криминальной активности.
Ранее в России страховщики попросили правительство на законодательном уровне разрешить ремонтировать машины по ОСАГО подержанными запчастями.
В кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу.
09:38:32 17-12-2024
Летом побежал радиатор, выбор был между китайским за 8500р и контрактным оригинальным за 10000р, решил всетаки контракт поставить, поехал в Автохаус22 , что на цеховой, укпил на авторазборе радиатор. Как итог, через 15 дней перед дальней поездкой открываю капот - а антифриза нету. Радиатор растрескался как лапша, хуже чем старый.
Звоню тем ребятам с претензией , а ме в ответ - кукишь. Мол 14 дней прошло а ты звонишь на 15й день, иди лесом. Начал пробкой отмазываться (пробке год и она оригинальная), еще какойто бред нести.
В итоге 10 тыщ коту под хвост, пусть подавятся, купил китай поставил, полет нормальный. тьфутьфу, будем надеяться просолужит долго. (П.С. пробка та же)
09:51:39 17-12-2024
Гость (09:38:32 17-12-2024) Летом побежал радиатор, выбор был между китайским за 8500р и... скупой платит дважды.
и радуйтесь что двиг не перегрели.
10:42:02 17-12-2024
Гость (09:38:32 17-12-2024) Летом побежал радиатор, выбор был между китайским за 8500р и... Купил китайский радиатор. Через 20 дней он весь потек и лопнули пласиковы патрбки. Приехал к продавцам, послали дальше Китая. Заехал на разборку, взял б/у. Второй год проблем не знаю.
10:48:27 17-12-2024
Гость (10:42:02 17-12-2024) Купил китайский радиатор. Через 20 дней он весь потек и лопн... А почему у вас патрубки пластиковые? Они же должны быть резиновыми или на крайний случай силиконовыми. Или так от балды написали, лишь бы что то написать?
15:42:21 17-12-2024
Гость (10:42:02 17-12-2024) Купил китайский радиатор. Через 20 дней он весь потек и лопн... вы какие-то не такие мужики. у вас своих мастеров знакомых нормальных нету что-ли??
09:46:24 17-12-2024
как же ИМаск на б/у в космос летает? загадка...
12:09:25 17-12-2024
Автомобили еще ладно. а ведь на наши самолеты ставят бу детали с доноров. Своего то ничего нет!
13:13:06 17-12-2024
Капот оригинал стоит 185тр, китай 5т. С фарами, бамперами схожая ценовая история. Что тут раздумывать...
14:10:43 17-12-2024
Ремонтироваться у экспертов тоже не очень, много знают, но ничего не умеют)