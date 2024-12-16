Эксперты назвали риски ремонта автомобилей б/у запчастями

Ремонт подержанными запчастями вызывает вопросы о качестве и безопасности

16 декабря 2024, 23:26, ИА Амител

Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com

Использование подержанных деталей в страховом ремонте автомобилей связано с рядом серьезных рисков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов компании "Альфа-Лизинг".

Ключевые проблемы включают низкий ресурс запчастей, отсутствие стандартов качества и вероятное увеличение числа ДТП и угонов автомобилей для их разборки.

"Качество б/у запчастей даже при минимальном износе уступает новым из-за ограниченного ресурса и возможных скрытых дефектов. Гарантий на ремонт с использованием таких деталей также нет", – подчеркивают эксперты.

В "Альфа-Лизинге" отмечают, что пока не разработаны нормативы, регулирующие оценку пригодности деталей для повторного использования, и методы контроля качества ремонтных работ. Это повышает риски для безопасности автомобилистов и увеличивает вероятность криминальной активности.

Ранее в России страховщики попросили правительство на законодательном уровне разрешить ремонтировать машины по ОСАГО подержанными запчастями.

В кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу.