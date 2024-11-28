В России начнут чинить автомобили по ОСАГО б/у запчастями

Согласие клиента при этом не учитывается

28 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Автозапчасти / Фото: unsplash.com

В России страховщики попросили правительство на законодательном уровне разрешить ремонтировать машины по ОСАГО использованными ранее запчастями. В кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу. Об этом сообщают "Известия".

Российский союз автостраховщиков (РСА) пожаловался на то, что из-за санкций возник острый дефицит запчастей, а их стоимость значительно выросла. Из-за этого станции техобслуживания в большинстве случаев не могут отремонтировать автомобиль за предусмотренные законом 30 дней.

"Для решения проблемы необходимо разрешить в некоторых случаях использовать б/у запчасти. За рубежом такая практика активно применяется", – отметили в письме.

По оценкам НИИ автомобильного транспорта, такая мера позволит на 10-15% снизить затраты на ремонт и на 90% ускорить восстановление, указывает "Коммерсант".

Инициативу поддержал и вице-президент компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

"Б/у запчасти стоят дешево, целесообразно использовать такие детали, если они в хорошем состоянии, если их ставят, например, на машины того же возраста, может, старше или чуть моложе. Главное, что деталь доступна и не влияет на безопасность управления автомобилем", – заявил он.

Согласно действующему законодательству, ремонтировать автомобиль по ОСАГО б/у запчастями можно только с согласия клиента. В своем письме РСА предлагает проводить ремонт подержанными деталями, не спрашивая автовладельца.

В настоящее время из бывших в употреблении запчастей на автомобили в основном устанавливают лишь кузовные детали: бамперы, двери, стекла, фонари. При этом отмечается, что этой практикой уже давно активно пользуются, несмотря на степень "узаконенности" такого подхода.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что б/у запчасти покрывают 10-15% любого ремонта. Он подчеркнул, что на ходовую часть никто не ставит и не будет ставить подержанные детали.

"Откуда берутся эти детали? Во-первых, автомобили продаются на аукционах битые, с них вырезают целые детали автомобиля. Во-вторых, продаются нереализованные, которые по гарантии у дилера где-то остались, их списали и ликвидировали. В-третьих, с испытаний, с полигонов автомобили тоже покупаются", – рассказал Казаченко.

Он уточнил, что у каждого автовладельца при ремонте есть выбор – либо поставить б/у деталь и не переплачивать, либо поставить оригинальную деталь, но доплатить.

"80% людей выбирают б/у", – заявил Казаченко.

По оценкам РСА, проблемы с поставками запчастей коснулись около 60 млн россиян. В сложившихся условиях доля ремонта по ОСАГО упала ниже 5% – большинство автовладельцев предпочитают получить денежное возмещение. Однако выплаченная сумма, как правило, не покрывает расходы на ремонт, отметили страховщики.