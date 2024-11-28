В России начнут чинить автомобили по ОСАГО б/у запчастями
Согласие клиента при этом не учитывается
28 ноября 2024, 17:10, ИА Амител
В России страховщики попросили правительство на законодательном уровне разрешить ремонтировать машины по ОСАГО использованными ранее запчастями. В кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу. Об этом сообщают "Известия".
Российский союз автостраховщиков (РСА) пожаловался на то, что из-за санкций возник острый дефицит запчастей, а их стоимость значительно выросла. Из-за этого станции техобслуживания в большинстве случаев не могут отремонтировать автомобиль за предусмотренные законом 30 дней.
"Для решения проблемы необходимо разрешить в некоторых случаях использовать б/у запчасти. За рубежом такая практика активно применяется", – отметили в письме.
По оценкам НИИ автомобильного транспорта, такая мера позволит на 10-15% снизить затраты на ремонт и на 90% ускорить восстановление, указывает "Коммерсант".
Инициативу поддержал и вице-президент компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
"Б/у запчасти стоят дешево, целесообразно использовать такие детали, если они в хорошем состоянии, если их ставят, например, на машины того же возраста, может, старше или чуть моложе. Главное, что деталь доступна и не влияет на безопасность управления автомобилем", – заявил он.
Согласно действующему законодательству, ремонтировать автомобиль по ОСАГО б/у запчастями можно только с согласия клиента. В своем письме РСА предлагает проводить ремонт подержанными деталями, не спрашивая автовладельца.
В настоящее время из бывших в употреблении запчастей на автомобили в основном устанавливают лишь кузовные детали: бамперы, двери, стекла, фонари. При этом отмечается, что этой практикой уже давно активно пользуются, несмотря на степень "узаконенности" такого подхода.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что б/у запчасти покрывают 10-15% любого ремонта. Он подчеркнул, что на ходовую часть никто не ставит и не будет ставить подержанные детали.
"Откуда берутся эти детали? Во-первых, автомобили продаются на аукционах битые, с них вырезают целые детали автомобиля. Во-вторых, продаются нереализованные, которые по гарантии у дилера где-то остались, их списали и ликвидировали. В-третьих, с испытаний, с полигонов автомобили тоже покупаются", – рассказал Казаченко.
Он уточнил, что у каждого автовладельца при ремонте есть выбор – либо поставить б/у деталь и не переплачивать, либо поставить оригинальную деталь, но доплатить.
"80% людей выбирают б/у", – заявил Казаченко.
По оценкам РСА, проблемы с поставками запчастей коснулись около 60 млн россиян. В сложившихся условиях доля ремонта по ОСАГО упала ниже 5% – большинство автовладельцев предпочитают получить денежное возмещение. Однако выплаченная сумма, как правило, не покрывает расходы на ремонт, отметили страховщики.
17:36:26 28-11-2024
Тогда, по логике, такой ремонт должен производиться по б/у страховым полисам. Страховаться больше не нужно. Принес полис трехлетней давности - тебе трехлетние запчасти, пятилетней давности - пятилетние запчасти. Всё по честному и санкции тогда нам на пользу.
17:36:44 28-11-2024
Можно ещё и не красить, к чему эти ненужные траты. Поменяли тебе дверь и езди дальше, кому нужно сами покрасят
20:45:27 28-11-2024
Гость (17:36:44 28-11-2024) Можно ещё и не красить, к чему эти ненужные траты. Поменяли ...
Конечно не надо красить. Она б/у, значит уже крашеная, подумаешь в цвет не попадёт
18:06:57 28-11-2024
" Согласие клиента учитывается" а если не согласен, то и чинить ничего тогда не будем, да?
11:19:15 29-11-2024
А можно сразу выбросить второстепенной важности узлы, не влияющие на скорость. В будущем возни будет меньше. И смысл такого ремонта?