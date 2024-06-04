Эксперты назвали самое слабое место НАТО в случае войны с Россией
У войск НАТО много слабых мест, но есть одно самое опасное
04 июня 2024, 16:30, ИА Амител
База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический материал издания AgoraVox.
В материале отмечается, что у войск НАТО много слабых мест. При этом есть одно, которое опаснее, чем все остальные вместе взятые.
"Авиабаза Рамштайн в Германии", – указали эксперты.
В случае полномасштабной войны НАТО с Россией будет уничтожена немецкая база, что сделает альянс "слепым и одноруким", оставив его без важного пункта снабжения войск.
Авиабаза Рамштайн – часть более крупного комплекса, расположенного вокруг города Кайзерслаутерн. В его составе около 60 тысяч американцев (более 54 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч гражданских). На базе также располагается штаб-квартира НАТО – Штаб воздушного командования альянса, который отвечает за планирование, проведение и осуществление комплексных операций по противовоздушной и противоракетной обороне.
16:43:18 04-06-2024
вот если бы "экспертов" отправляли непосредственно на войну, они бы по-другому запели
07:43:13 05-06-2024
В случае войны вряд ли бы эксперты запели, что оказывается у НАТО нет слабых мест. Тем более что в случае войны России с НАТО никого никуда отправлять будет не надо, все само прилетит. И к экспертам тоже