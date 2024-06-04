Эксперты назвали самое слабое место НАТО в случае войны с Россией

У войск НАТО много слабых мест, но есть одно самое опасное

04 июня 2024, 16:30, ИА Амител

Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический материал издания AgoraVox.

В материале отмечается, что у войск НАТО много слабых мест. При этом есть одно, которое опаснее, чем все остальные вместе взятые.

"Авиабаза Рамштайн в Германии", – указали эксперты.

В случае полномасштабной войны НАТО с Россией будет уничтожена немецкая база, что сделает альянс "слепым и одноруким", оставив его без важного пункта снабжения войск.

Авиабаза Рамштайн – часть более крупного комплекса, расположенного вокруг города Кайзерслаутерн. В его составе около 60 тысяч американцев (более 54 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч гражданских). На базе также располагается штаб-квартира НАТО – Штаб воздушного командования альянса, который отвечает за планирование, проведение и осуществление комплексных операций по противовоздушной и противоракетной обороне.