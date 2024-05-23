Как выглядит резонансная выставка военной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники стран НАТО проходит в Москве с 1 мая до 1 июня
23 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Выставка трофейной техники НАТО с 1 мая и до 1 июня проходит в московском парке Победы на Поклонной горе. Там москвичи и гости столицы могут посмотреть на БМП Marder, Bradley, танки Leopard и другую западную военную технику, которая поставляется Украине. Amic.ru показывает, как выглядит выставка.
Выставка была приурочена к Первомаю и Дню Победы. Технику разместили под открытым небом возле Музея Победы на Поклонной горе. Вся она была захвачена российскими военными в ходе СВО, в том числе в населенных пунктах Работино, Малая Токмачка (Запорожская область) и Авдеевка (ДНР), сообщили в Минобороны.
Выставка разделена на несколько тематических зон, у каждой военной машины есть информационный стенд о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата. Всего в парке Победы представлено более 30 образцов военной техники из США, Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии, Франции, ЮАР и Украины.
Среди военных машин есть американский танк M1 Abrams и выполненная на его основе штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, которые достались российской армии при наступлении в районе Бердычей.
Также гости выставки могут увидеть немецкий танк Leopard-2, французский АМХ-10RC, немецкие боевые машины пехоты Marder, американскую БМП Bradley, шведский БМП СV90, британскую бронемашину Mastiff, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, чешскую БМП-1, защищенный австралийский автомобиль Bushmaster и так далее.
Два экспоната выставки уникальные – это новый украинский танк Т-72АГ, который отличается от советского Т-72А новым моторно-трансмиссионным отделением и двигателем. Второй экземпляр – боевая машина поддержки танков "Азовец" на базе танка Т-64.
Кроме того, в выставочных шатрах представлены образцы стрелкового и инженерного вооружения стран НАТО, беспилотники, средства связи и снаряжение украинцев.
Отметим, что в Госдуме уже предложили сделать выставку трофейной техники постоянной. Так, депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов считает, что нужно рассмотреть возможность передачи техники на баланс Музея Победы для организации постоянной экспозиции. Он послал обращение на имя министра обороны России Андрея Белоусова, пишет RT. Пока ответа нет.
08:22:11 23-05-2024
Хорошая выставка
08:25:19 23-05-2024
И что в ней резонансного?
08:30:30 23-05-2024
Гость (08:25:19 23-05-2024) И что в ней резонансного?... А то, что ранее таких выставок не было, то, что туда пришли толпы народа, то, что репортажи об этой выставке сделали все мировые СМИ и блоггеры (не только российские, но и западные). Тебе достаточно аргументов?
09:03:03 23-05-2024
Гость (08:30:30 23-05-2024) А то, что ранее таких выставок не было, то, что туда пришли ... Раздули из мухи слона в общем, правильно?
10:20:26 23-05-2024
Гость (08:25:19 23-05-2024) И что в ней резонансного?... А что выставка военной подбитой техники твоих хозяев это обыденное дело у тебя?
08:26:15 23-05-2024
блин... ну кто так фотает? половину не разглядеть. все затененно...
09:02:04 23-05-2024
Модная последнее время фраза "Леопарды горят" .
И политики, и в интернете пользователи активно ей бравируют.
Тут главное не вдаваться в подробности, сколько этих леопардов сгорело
09:27:31 23-05-2024
Ох, как бандеровцев корёжит от выставки!
09:30:53 23-05-2024
"Хороший" зоопарк, практически все западное вооружение собрано, это только подтверждает с кем мы воюем.
09:53:59 23-05-2024
Мда, фотки так себе, руки у фотографа не откуда надо, даже леопарда с абрамсом не сфотал, а они самые популярные экспонаты.
09:58:26 23-05-2024
Гость (09:53:59 23-05-2024) Мда, фотки так себе, руки у фотографа не откуда надо, даже л... С глазами что-то ? Есть оба на фото
10:03:50 23-05-2024
Гость (09:53:59 23-05-2024) Мда, фотки так себе, руки у фотографа не откуда надо, даже л... Фото конечно не совсем удачные, но леопард и абрамс на них есть, смотрите внимательней.
10:44:41 23-05-2024
Т-72 лучший танк, катал на нём в студенчестве.
13:26:26 23-05-2024
больше всего впечатлили огнетушители, особенно огнетушитель "бутылка с водой".
00:14:38 05-06-2024
А почему часть техники выглядит так, как будто она добралась на место своим ходом? Её ремонтировали, что ли? Или это какие-то "витринные образцы"?