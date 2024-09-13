Важные вопросы подняли на форуме Сбера в Новосибирске

13 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

В Новосибирске прошла масштабная конференция "Сибирь для Человека – регион для бизнеса". Организовал мероприятие Сбер. А участие приняли представители региональных органов власти, крупнейших федеральных и международных компаний родом из Сибири, локальных организаций, открытых в регионе иностранцами, а также эксперты в области HR.

Обсуждали, что сегодня стимулирует экономическое развитие, приток и удержание людей в регионах Сибири. В частности, речь шла о стратегии развития, которая есть в каждом субъекте. Она включает продвижение бренда региона для повышения узнаваемости, инвестиционной и туристической привлекательности.

Как воплотить в жизнь эти стратегии, как сделать Сибирь привлекательной для человека и бизнеса – ответы на вопросы искали участники панельной дискуссии, открывшей официальную часть конференции. В их числе представители Западно-Сибирской железной дороги, авиакомпании S7, "Почты России", Сибирской горно-металлургической компании, курорта "Манжерок", Сбера и правительства Новосибирской области. А также владелец новосибирского ресторана Pardon my French ("Пардон май френч") Франсуа Фурнье, личным примером доказывающий, что Сибирь может быть привлекательным местом для жизни и бизнеса.

Также эксперты обсудили перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта на фоне глобального кадрового голода, вопросы удержания, сохранения потенциала человека в компании, заботы о нем со стороны работодателя. Завершил программу конференции мастер-класс проректора Российской академии музыки им. Гнесиных Дины Кирнарской.

"Сбер реализует стратегию человекоцентричности, когда каждый партнер, сотрудник, клиент – прежде всего человек со своими ценностями и потребностями. Сегодня мы собрали экспертное сообщество для обмена опытом, обсуждения – как не конкурировать, а помогать друг другу раскрывать потенциал человека и региона, чтобы Сибирь действительно стала местом притяжения", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова уверена, что человекоцентричность актуальна для всех сфер современной жизни. И это прежде всего понимание государством потребностей человека, осознание этих потребностей, предложение нового формата услуг.

"В этом смысле очень важным итогом нашего сегодняшнего разговора стали вопросы взаимодействия государства и бизнеса, масштабирования проектов, направленных на создание комфортного проживания, чтобы людям хотелось оставаться здесь, жить, развиваться и позитивно смотреть на будущее региона", – подчеркнула Дудникова.