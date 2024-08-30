Глава Сбера Греф заявил, что алтайский Манжерок станет лучшим горнолыжным курортом
На это потребуется еще около пяти лет
30 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Всесезонный курорт Манжерок в Горном Алтае должен сформировать спрос на отдых в России и уменьшить поток туристов за границу. В скором времени горнолыжный комплекс станет лучшим в стране. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" на курорте "Мрия" (Крым).
"То, что мы строим на Алтае (Манжерок. – Прим. ред.), мы поставили себе задачу возвести самый лучший горнолыжный курорт в мире. Я надеюсь, что лет через пять вы увидите, что это так. И по масштабу, и по значению. Сегодня уже мы создали достаточное количество объектов", – рассказал глава Сбера.
В планах Сбера открыть в Манжероке 2,5 тыс. номеров в гостиницах, международный аэропорт, создать инфраструктуру, в том числе около 200 километров горнолыжных трасс. И все это будет реализовано в течение ближайших пяти лет, подчеркнул Греф.
При этом он добавил, что туристическое направление банка не приносит денег.
"Отели сложно окупаемы. Но мы вкладываем много средств в инфраструктуру и рассматриваем это как наши вложения в страну, потому что эти проекты оказывают огромное влияние на людей, на предпринимателей", – подчеркнул топ-менеджер банка.
И отметил, что россияне каждый год вывозят 50 млрд долларов за границу. Задача банка – развивать внутренний туризм. Герман Греф убежден, что туристическая отрасль – одна из самых важных, потому что позволяет регионам развиваться.
Сегодня главный объект на курорте Манжерок – пятизвездочный отель. Как ранее сообщал amic.ru, его торжественно открыли 2 декабря 2023 года. По этому случаю тогда на Алтай прибыли Герман Греф, заместитель председателя правления Сбера Ольга Голодец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, артист Олег Газманов и другие. В отеле чуть более 300 номеров. Рядом есть еще один отель, трехзвездочный, построенный несколько лет назад.
Как в декабре прошлого года зампред правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил журналистам, банк намерен построить здесь еще несколько отелей разного класса, в том числе и новую "пятерку". Так же, по словам топ-менеджера, к концу 2024 года на курорте благоустроят озеро. А позже возведут детский парк площадью 26 га. Что же касается сроков строительства аэропорта, то было обозначено три года (по данным на декабрь 2023-го). Объект будет рассчитан на 1,2-1,3 млн пассажиров.
А в конце июля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай обещал посодействовать с проектом расширения участка Чуйского тракта до четырех полос. Это как раз дорога, которая ведет к селу Манжерок, где и расположен одноименный курорт.
Добавим, что еще один крупный туристический инвестиционный проект Сбера – курорт Mriya Resort & SPA ("Мрия Резонт энд Спа") в Крыму.
13:01:43 30-08-2024
а его мальчикам понравится?
13:02:59 30-08-2024
станет лучшим горнолыжным курортом.................для Германа Грефа
13:11:56 30-08-2024
Новая редакция генерального плана, которая предполагает безвозмездную передачу Сбербанку России более тысячи гектаров земель, не учитывает мнение жителей села Манжерок и его окрестностей, выражающих своё недовольство данным фактом, а также мнение предпринимателей -налогоплательщиков, работающих на данных землях.
Ассоциация туристической индустрии Республики Алтай, объединяющая более 50 предприятий, выражает своё негодование с возможными последствиями этого решения.
Также нам стало известно о существовании плана-схемы КРТ на территории от села Черемшанка до села Усть-Муны, в которую попали более 300 объектов, включающих предприятия и личные хозяйства.
Данные предприятия планируется ликвидировать и на их месте построить, в соответствии с планами Грефа, новые объекты.
В частности, перевод земель из государственного лесного фонда в другие категории, с последующим строительством развлекательных центров и элитных коттеджей для олигархов.
14:03:06 30-08-2024
со страницы Турчака в вк (13:11:56 30-08-2024) Новая редакция генерального плана, которая предполагает безв... Все верно, это их власть. Олигархи творят что хотят.
15:08:40 30-08-2024
со страницы Турчака в вк (13:11:56 30-08-2024) Новая редакция генерального плана, которая предполагает безв... вот кто б из вас не хотел иметь субъект?
чтобы свой, собственный?
и завидуйте в сторонке молча глаза впол.
13:34:39 30-08-2024
Ну всё, горный Алтай теперь будет недоступен для большинства жителей обоих Алтаев. Особенно в районе Манжерока.
16:18:10 30-08-2024
RUSSKIY (13:34:39 30-08-2024) Ну всё, горный Алтай теперь будет недоступен для большинства... Старый, добрый Горный остался только в памяти...печально. Когда ездили туда отдохнуть по-настоящему, а не попонтоваться
13:47:00 30-08-2024
Прощай Горный, я буду тебя вспоминать с теплом.
14:01:17 30-08-2024
Пока только пробки на трасе отличные, на 5 звезд. И ценники недоступные для местных. Очень странно вкладываться в гору, где пушистого снега мало, только искуственный лед. Ну как и все у сбера, кроме основного банковского бизнеса.
14:09:11 30-08-2024
Гость (14:01:17 30-08-2024) Пока только пробки на трасе отличные, на 5 звезд. И ценники ... Там вообще есть где делать что-то кроме зеленых трасс? Ну или будет приют для мажоров - потусить, выпить и похвастаться, что катался. Хотя мажоры и без Алтая найдут, куда съездить. В общем, странное начинание.
14:02:36 30-08-2024
Ну рейтинг своему недоотелю они уже начали накручивать , с 3.1 звёзды в 2гисе пошли однотипные 5 с парой слов как на подбор.
14:47:01 30-08-2024
Гост (14:02:36 30-08-2024) Ну рейтинг своему недоотелю они уже начали накручивать , с 3... Этот "отель" слеплен из анвог и палок
14:18:43 30-08-2024
Оставьте в покое Горный!!! И так уже Диснейленд сделали на большей части некогда природной красоты...Плюнуть некуда - в застройщика попадешь..
14:33:34 30-08-2024
То, что мы строим на Алтае (Манжерок. – Прим. ред.), мы поставили себе задачу возвести самый лучший горнолыжный курорт в мире.====== Сиди в своей Москве... не суйтесь к нам... Такую красоту вырубать и застраивать объектами... Варварство!!!
15:03:32 30-08-2024
Я бы предложил Сберу построить горнолыжку лучшую в мире на Северо-Чуйском хребте, чтобы прямо с Актру и Маашея и на Курайскую степь. И вырубать деревья не придется.
22:03:57 30-08-2024
Лучше Альп могут быть только Альпы, где сами горы диктуют условия для горнолыжного курорта. Все очень органично! И демократично! Большинство альпийских горнолыжных мест - не для мажоров и понтов, а для нормальных любителей среднего достатка. Комфорт и доступность!
22:12:54 30-08-2024
В Закарпатье там вообще строй не застроишь
08:36:34 31-08-2024
Роза хутор, Шерегеш и т.д. - там климатические условия идеальны для горнолыжных курортов. Горный Алтай, где снега по большому счету нет и зимой дожди и +10, и становится теплее с каждым десятилетием...построить горнолыжку....это "гениальный" план, браво!