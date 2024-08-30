Глава Сбера Греф заявил, что алтайский Манжерок станет лучшим горнолыжным курортом

На это потребуется еще около пяти лет

30 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Пятизвездочный отель в Манжероке / Фото: всесезонный курорт "Манжерок"

Всесезонный курорт Манжерок в Горном Алтае должен сформировать спрос на отдых в России и уменьшить поток туристов за границу. В скором времени горнолыжный комплекс станет лучшим в стране. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" на курорте "Мрия" (Крым).

"То, что мы строим на Алтае (Манжерок. – Прим. ред.), мы поставили себе задачу возвести самый лучший горнолыжный курорт в мире. Я надеюсь, что лет через пять вы увидите, что это так. И по масштабу, и по значению. Сегодня уже мы создали достаточное количество объектов", – рассказал глава Сбера.

В планах Сбера открыть в Манжероке 2,5 тыс. номеров в гостиницах, международный аэропорт, создать инфраструктуру, в том числе около 200 километров горнолыжных трасс. И все это будет реализовано в течение ближайших пяти лет, подчеркнул Греф.

При этом он добавил, что туристическое направление банка не приносит денег.

"Отели сложно окупаемы. Но мы вкладываем много средств в инфраструктуру и рассматриваем это как наши вложения в страну, потому что эти проекты оказывают огромное влияние на людей, на предпринимателей", – подчеркнул топ-менеджер банка.

И отметил, что россияне каждый год вывозят 50 млрд долларов за границу. Задача банка – развивать внутренний туризм. Герман Греф убежден, что туристическая отрасль – одна из самых важных, потому что позволяет регионам развиваться.

Сегодня главный объект на курорте Манжерок – пятизвездочный отель. Как ранее сообщал amic.ru, его торжественно открыли 2 декабря 2023 года. По этому случаю тогда на Алтай прибыли Герман Греф, заместитель председателя правления Сбера Ольга Голодец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, артист Олег Газманов и другие. В отеле чуть более 300 номеров. Рядом есть еще один отель, трехзвездочный, построенный несколько лет назад.

Как в декабре прошлого года зампред правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил журналистам, банк намерен построить здесь еще несколько отелей разного класса, в том числе и новую "пятерку". Так же, по словам топ-менеджера, к концу 2024 года на курорте благоустроят озеро. А позже возведут детский парк площадью 26 га. Что же касается сроков строительства аэропорта, то было обозначено три года (по данным на декабрь 2023-го). Объект будет рассчитан на 1,2-1,3 млн пассажиров.

А в конце июля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай обещал посодействовать с проектом расширения участка Чуйского тракта до четырех полос. Это как раз дорога, которая ведет к селу Манжерок, где и расположен одноименный курорт.

Добавим, что еще один крупный туристический инвестиционный проект Сбера – курорт Mriya Resort & SPA ("Мрия Резонт энд Спа") в Крыму.