Эксперты объяснили, что делать, если ребенка некому забрать из детсада или школы

Без документов в такой ситуации не обойтись

27 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Мелки и карандаши / Фото: pxhere.com

Родителям непросто организовать жизнь с маленьким ребёнком, если отказаться от работы нет возможности. Спасением становится детский сад, а позже – начальная школа. Но возникает другая проблема: что делать, если забрать малыша попросту не успеваешь? "Секрет фирмы" разобрался в вопросе и узнал, что из ситуации есть выход, хоть и с нюансами.

В первую очередь следует выяснить, до какого времени ребенок может находиться в детсаду или школе. Не всегда забирать его нужно рано. Садики часто закрываются лишь в 19:00, а продленка в школах работает до 18:00. Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях такой вопрос нередко продумывают заранее.

"Отправляя ребенка в сад, обязательно ознакомьтесь с внутренним уставом учреждения. Скорее всего, там прописан порядок, как быть, если вы задерживаетесь и не можете забрать ребенка вовремя", – заявила юрист в области семейного права Мария Паулюс.

Если все же не успеваете, то остается лишь просить другого взрослого. В первую очередь нужно обращаться к ближайшим родственникам: бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, взрослым двоюродным братьям и сестрам. Если же родные помочь не могут, то можно обращаться к друзьям или соседям, с которыми сложились доверительные отношения.

Психолог-консультант, педагог дополнительного образования Мария Тодорова считает, что можно попросить забрать ребенка и саму воспитательницу или учительницу, которые живут рядом. Такое бывает редко, но попробовать договориться можно.

"Также можно попробовать попросить родителей других детей – друзей вашего ребенка. Тогда они могут даже забрать его к себе домой на час или полтора, пока не приедут с работы родители", – добавила она.

Однако без документов здесь не обойтись. В администрацию образовательного учреждения нужно подать заявление, в котором следует указать, кто будет забирать ребенка. Оно составляется в простой устной форме, но с паспортными данными человека, который будет помогать родителям.

Иногда в образовательных учреждениях требуют доверенность, уточнила Паулюс. Ее нужно оформлять даже на близких родственников, поскольку они законными представителями ребенка не считаются.