Эксперты объяснили, что делать, если ребенка некому забрать из детсада или школы
Без документов в такой ситуации не обойтись
27 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Родителям непросто организовать жизнь с маленьким ребёнком, если отказаться от работы нет возможности. Спасением становится детский сад, а позже – начальная школа. Но возникает другая проблема: что делать, если забрать малыша попросту не успеваешь? "Секрет фирмы" разобрался в вопросе и узнал, что из ситуации есть выход, хоть и с нюансами.
В первую очередь следует выяснить, до какого времени ребенок может находиться в детсаду или школе. Не всегда забирать его нужно рано. Садики часто закрываются лишь в 19:00, а продленка в школах работает до 18:00. Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях такой вопрос нередко продумывают заранее.
"Отправляя ребенка в сад, обязательно ознакомьтесь с внутренним уставом учреждения. Скорее всего, там прописан порядок, как быть, если вы задерживаетесь и не можете забрать ребенка вовремя", – заявила юрист в области семейного права Мария Паулюс.
Если все же не успеваете, то остается лишь просить другого взрослого. В первую очередь нужно обращаться к ближайшим родственникам: бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, взрослым двоюродным братьям и сестрам. Если же родные помочь не могут, то можно обращаться к друзьям или соседям, с которыми сложились доверительные отношения.
Психолог-консультант, педагог дополнительного образования Мария Тодорова считает, что можно попросить забрать ребенка и саму воспитательницу или учительницу, которые живут рядом. Такое бывает редко, но попробовать договориться можно.
"Также можно попробовать попросить родителей других детей – друзей вашего ребенка. Тогда они могут даже забрать его к себе домой на час или полтора, пока не приедут с работы родители", – добавила она.
Однако без документов здесь не обойтись. В администрацию образовательного учреждения нужно подать заявление, в котором следует указать, кто будет забирать ребенка. Оно составляется в простой устной форме, но с паспортными данными человека, который будет помогать родителям.
Иногда в образовательных учреждениях требуют доверенность, уточнила Паулюс. Ее нужно оформлять даже на близких родственников, поскольку они законными представителями ребенка не считаются.
08:32:54 27-09-2024
наверное об этом стоило думать до рождения
08:49:21 27-09-2024
Да-да,продленка у нас в АК прям в каждой школе,даже не смешно... Мы устраивали ребенка в платную и там надо было забрать до 18,приходилось договариваться за дополнительные деньги,чтоб до 18-30 ребенок там был.. И я не знаю ни одной школы в Барнауле,где есть продленка бюджетная при школе. Везде не очень маленькие деньги и частные компании.
09:14:32 27-09-2024
А кто это эксперды появились у нас по любому вопросу?)) есть мнение экспердов, это что за напасть такая?) Кто они? Назовите хоть одно имя?
09:28:16 27-09-2024
у Марии Паулюс странные советы.
и сама она какая-то странная.
09:48:18 27-09-2024
А это кому надо: ни школе, ни детскому саду, ни министерству образования. От продленки и режиму работы детских садов с 7.00 до 19.00 давно отказались из экономии, как и от групп продленного дня. Зато рожайте в 18 и ваши бабки с дедками пусть работают до гроба, а не с внуками нянчатся........
16:46:48 27-09-2024
Оно составляется в простой устной форме, но с паспортными данными человека, который будет помогать родителям.
Да что вы говорите! А потом эти паспортные данные появятся у охранника с сомнительным прошлым, которому нужно будет предъявлять паспорт? Ну вы, блин, даете! Вот она защита данных. Паулюс, ты вообще в своем уме?
07:51:23 03-10-2024
Гость (16:46:48 27-09-2024) Оно составляется в простой устной форме, но с паспортными д... Заявление подается на имя заведующего детским садом, а копия хранится в группе у воспитателя в его шкафу, который закрывается на ключ - и в этом шкафу лежат документы по-важнее ваших доверенностей. И никто туда не лезет и не имеет доступа. так чт ос защитой персональных данных в детских садах все отлично. переживайте больше за анкеты в банк которые вы подаете онлайн.