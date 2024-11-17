Врач назвал тревожные симптомы, с которыми нужно обратиться к врачу

Головную боль, по словам специалиста, нужно лечить в любом случае

17 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659

Если головная боль сопровождается напряжением в шее, необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку это тревожный сигнал. Об этом в разговоре с RT сообщил невролог Виталий Акимов.

Он также отметил, что судороги, изменения в поведении, спутанность сознания, обморок, повышение температуры в сочетании с головной болью – это нехороший признак. К нему же относятся нарушения речи, зрения, чувствительности и движений.

При этом Акимов подчеркнул, что даже если нет других симптомов, головную боль нужно лечить, поскольку она сама по себе является заболеванием.

"Появление новой головной боли или изменение ее характеристик должно вызвать подозрение: в этом случае головная боль может быть связана с другими причинами и заболеваниями, которые могут сопровождаться головной болью", – объяснил специалист.

Однако иногда головные боли могут быть связаны со стрессом, переутомлением или приемом лекарств.