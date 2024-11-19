Съемное жилье подорожает в 2025 году

19 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Ключи в ладони / Фото: pixabay.com

Аренда квартир в России в 2025 году подорожает на 20-25%, рассказал "Газете.ru" руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.

"Платеж по ипотеке останется неизменным. Есть вероятность, что покупка жилья станет более выгодной, чем аренда", – указал эксперт.

Он отметил, что разница между ежемесячным платежом по ипотеке и арендной ставкой стремительно сокращается, из-за чего покупка в ипотеку выглядит более экономически обоснованно.

По оценке специалиста, с начала года цены на аренду жилой недвижимости по всем регионам России выросли более чем на 20%.

"И предпосылок к тому, что рост цен остановится, пока нет", – уточнил Перевозников.

По данным "Ингосстраха" и Финансового университета, почти каждый четвертый россиянин жил в съемных квартирах. После отмены льготной ипотеки россияне стали особенно активно арендовать жилье.

На государственном уровне уже задумались о бездомных пенсионерах. Обсуждается строительство государственных арендных домов для тех, кто не смог взять ипотеку или купить жилье в трудоспособном возрасте.