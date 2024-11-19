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Россиян ждет ощутимый рост цен на аренду квартир

Съемное жилье подорожает в 2025 году

19 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Ключи в ладони / Фото: pixabay.com
Ключи в ладони / Фото: pixabay.com

Аренда квартир в России в 2025 году подорожает на 20-25%, рассказал "Газете.ru" руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.

"Платеж по ипотеке останется неизменным. Есть вероятность, что покупка жилья станет более выгодной, чем аренда", – указал эксперт.

Он отметил, что разница между ежемесячным платежом по ипотеке и арендной ставкой стремительно сокращается, из-за чего покупка в ипотеку выглядит более экономически обоснованно.

По оценке специалиста, с начала года цены на аренду жилой недвижимости по всем регионам России выросли более чем на 20%.

"И предпосылок к тому, что рост цен остановится, пока нет", – уточнил Перевозников.

По данным "Ингосстраха" и Финансового университета, почти каждый четвертый россиянин жил в съемных квартирах. После отмены льготной ипотеки россияне стали особенно активно арендовать жилье.

На государственном уровне уже задумались о бездомных пенсионерах. Обсуждается строительство государственных арендных домов для тех, кто не смог взять ипотеку или купить жилье в трудоспособном возрасте.

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
недвижимость Мнения экспертов аренда

Комментарии 31

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Элен без ребят

13:57:13 19-11-2024

хотелось бы новость про ощутимый рост зарплат. будет, не? а то на работе подняли ЗП на 2 тыщи, думаю ощутимо это или нет.

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Гость

14:15:03 19-11-2024

Элен без ребят (13:57:13 19-11-2024) хотелось бы новость про ощутимый рост зарплат. будет, не? а ... все вопросы к руководству. значит на столько ценные работники

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Гость

14:17:07 19-11-2024

Гость (14:15:03 19-11-2024) все вопросы к руководству. значит на столько ценные работник... Директора школы на вилы предлагаете?

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Гость

14:19:42 19-11-2024

Гость (14:17:07 19-11-2024) Директора школы на вилы предлагаете?...
А почему бы и нет? Она священная корова что ли?

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Гость

17:16:58 19-11-2024

Гость (14:17:07 19-11-2024) Директора школы на вилы предлагаете?... у нашего директора зарплата 150 , уметь нужно школы делать и привлекать деньги. капитализм.

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Гость

14:34:53 19-11-2024

Элен без ребят (13:57:13 19-11-2024) хотелось бы новость про ощутимый рост зарплат. будет, не? а ...
Что-что, а новость про ощутимый рост доходов, за статистикой не заржавеет. Ждите к Новому году новость о 70 тысячах. И радуйтесь)))

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Элен без ребят

15:00:47 19-11-2024

Гость (14:34:53 19-11-2024) Что-что, а новость про ощутимый рост доходов, за статист... так было уже)

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гость

08:06:41 20-11-2024

Гость (14:34:53 19-11-2024) Что-что, а новость про ощутимый рост доходов, за статист... корнева, ты ли это))))

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Гость

14:02:03 19-11-2024

Да понятно, что россиян ничего хорошего не ждет.

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Гость

14:07:04 19-11-2024

Хорошая новость

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Гость

14:19:11 19-11-2024

Гость (14:07:04 19-11-2024) Хорошая новость... Ещё можно выучить одно слово - "приемлемо". Потом ещё какие-нибудь слова.

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Чучмек

14:08:46 19-11-2024

Выгодная ипотека по ставке 30% годовых?

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Гость

14:16:26 19-11-2024

Чучмек (14:08:46 19-11-2024) Выгодная ипотека по ставке 30% годовых?... Это сейчас кажется целых 30% через пару лет будете говорить , было ведь всего 30%

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Гость

14:23:52 19-11-2024

Что делать тем, у кого нет своего жилья? И кто зарабатывает, положим, 25000 в месяц? Нянечки, санитарки, грузчики, продавцы... полно специальностей где не получают по 100.000 в месяц, чтобы легко снимать жилье.
Какова стратегия государства по поддержке таких людей? В землянке в лесу будет холодно.

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Гость

14:42:19 19-11-2024

Гость (14:23:52 19-11-2024) Что делать тем, у кого нет своего жилья? И кто зарабатывает,... Детей рожать, вам же чёткий сигнал дали.
Дал бог зайку, даст и лужайку.
В крайнем случае можно к друг-дружке прижиматься , чтоб холодно не было.

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Гость

17:18:06 19-11-2024

Гость (14:23:52 19-11-2024) Что делать тем, у кого нет своего жилья? И кто зарабатывает,... вернуться назад к мамке в деревню и жить от земли. или учиться вертеться. капитализм же

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Гость

14:25:46 19-11-2024

Вот интересно, почему Ыксперты сравнивают ипотеку с арендой? Называя ипотеку покупкой жилья. Хотя де-факто она не является таковой, т.к. банки одобряют сделку по квартире ("собственность с обременениями") сами у себя на долгосрочный период. На самом деле, ипотека, является скрытой арендой, с возможностью выкупа квартиры через десятилетия, если ипотечник (являющийся арендатором, т.к. живёт в обремененной(чужой) собственности), справится с условиями договора с банком на протяжении этих десятилетий. А если не справится, то также как любой арендатор будет выселен из чужой собственности. Не правильно сравнивать ипотеку с арендой с точки зрения ценообразования. Как вы сдачу квартиры не назовёте, ипотекой или арендой, цены будут формироваться от возможностей съёмщиков квартиры. Будут дешёвые кредитные(заёмные) деньги, цены будут высокими. Не будет дешевых кредитных(заемных) денег, цены придётся снижать.

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Гость

14:28:49 19-11-2024

Хозяин квартиры уже два раза в этом году поднимал арендную плату.
Да все поднимают!!! 70% дохода уходит на аренду квартиры.
Зарплаты не собираются в крае поднимать?

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Гость

14:41:25 19-11-2024

Гость (14:28:49 19-11-2024) Хозяин квартиры уже два раза в этом году поднимал арендную п... еще один - никто не обязан подымать зп

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Гость

15:17:40 19-11-2024

Гость (14:41:25 19-11-2024) еще один - никто не обязан подымать зп... Да, никто не обязан. Быть порядочным, честным и ответственным перед совестью человеком - нет такой обязанности. И желания тоже нет.

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Гость

17:27:25 19-11-2024

Гость (15:17:40 19-11-2024) Да, никто не обязан. Быть порядочным, честным и ответственны... Быть порядочным, честным и ответственным или противоположность этому - это выбор каждого!

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Гость

18:59:11 19-11-2024

Гость (15:17:40 19-11-2024) Да, никто не обязан. Быть порядочным, честным и ответственны... Вы, конечно же, именно такой человек- как же нам с Вами повезло.

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Гость

17:19:04 19-11-2024

Гость (14:28:49 19-11-2024) Хозяин квартиры уже два раза в этом году поднимал арендную п... едь назад к маме в деревню, помогай. работай удаленно. если ценный специалист - то все у тебя будет

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Гость

19:31:50 19-11-2024

Гость (17:19:04 19-11-2024) едь назад к маме в деревню, помогай. работай удаленно. если ...
А неценным специалистам что делать? Ведь у нас нянечки, воспитатели - все это неценные специалисты. С мамкой до гробовой доски? И много потомства вы получите, которое так ждет гос-во?

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Гость

06:46:26 20-11-2024

Гость (17:19:04 19-11-2024) едь назад к маме в деревню, помогай. работай удаленно. если ... Санитарка , работающая удаленно... А это гениальная идея!!! странно, что еще никто этого не предложил. Вам нужно срочно в Думу!!! где проголосовать за столь перспективного кандидата?

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Гость

14:41:19 19-11-2024

Как правило люди без квартиры сваливают отсюда, где получше. Здесь - не было и не будет.

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Гость

17:19:47 19-11-2024

Гость (14:41:19 19-11-2024) Как правило люди без квартиры сваливают отсюда, где получше.... о, да. вот ТАМ все прям колосится и квартиры кидаются на шею бесплатно. ржу

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Гость

17:16:14 19-11-2024

Элен без ребят (13:57:13 19-11-2024) хотелось бы новость про ощутимый рост зарплат. будет, не? а ... как будешь работать так и получишь . капитализм

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Гость

19:33:18 19-11-2024

Гость (17:16:14 19-11-2024) как будешь работать так и получишь . капитализм... Это так не работает. Обычно в тех профессиях, где больше пашут, там меньше и получают. Вот такой парадокс

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Гость

17:20:32 19-11-2024

ну так и есть, нормально, я поднимаю в зависимости от района на 3-5 тыс. за месяц+коммуналка.

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Гость

07:36:16 20-11-2024

Сибирь большая, в тайге места много. С чего начали, туда и возвращаемся.

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