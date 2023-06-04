Эксперты объяснили, почему открывать окна на ночь не такая уж хорошая идея
Из-за посторонних шумов вред здоровью наносится даже во сне
04 июня 2023, 13:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Эксперты рассказали о том, почему окна в квартире на ночь лучше закрывать. Об этом сообщает Noise & Health.
Учёные из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце заявили о том, что особенно в больших городах открытые окна позволяют проникать в жильё посторонним звукам. Из-за этого у человека срабатывает первобытный инстинкт и даже во сне повышается гормон стресса.
Подобные механизмы влияют на сердечно-сосудистую систему и могут в долгосрочной перспективе привести к проблемам со здоровьем.
21:36:25 04-06-2023
А от соседей посторонние звуки не доносятся? Постоянно по ночам то стулья двигают, то лошадей (судя по топоту) в туалет водят, то шары катают по полу, то еще что.
07:34:14 05-06-2023
Производители кондиционеров профинансировали это открытие
15:19:15 05-06-2023
Есть ещё причины, по которой не стОит открывать окна тем, кто живёт окнами на большие улицы- байкеры со стритрейсерами, слушающие дагестанский реп и коммунальная машина "пылесос", фильтры которой на справляются с количеством пыли и она летит, поднятая мощной струёй метров на 20 вверх, прямо в окна.