Эксперты объяснили, почему открывать окна на ночь не такая уж хорошая идея

Из-за посторонних шумов вред здоровью наносится даже во сне

04 июня 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты рассказали о том, почему окна в квартире на ночь лучше закрывать. Об этом сообщает Noise & Health.

Учёные из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце заявили о том, что особенно в больших городах открытые окна позволяют проникать в жильё посторонним звукам. Из-за этого у человека срабатывает первобытный инстинкт и даже во сне повышается гормон стресса.

Подобные механизмы влияют на сердечно-сосудистую систему и могут в долгосрочной перспективе привести к проблемам со здоровьем.