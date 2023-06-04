Врач рассказала, как сердечникам переживать жару

По словам специалиста, для людей с болезнями сердца такая погода очень опасна

04 июня 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-кардиолог Анна Исаева рассказала о том, как людям с болезнями сердца проще пережить жару. Её слова приводит портал E1.

Эксперт отметила, что в жару расширяются сосуды и учащается сердечный ритм. Те, кто страдает от его нарушения, могут почувствовать себя хуже.

Чтобы не усугублять ситуацию, Исаева посоветовала сердечникам отказаться от переработок на огороде и употребления алкогольных напитков. Она добавила, что стоит пить больше воды и находиться под кондиционером, а также не забывать об употреблении лекарств.