Поколение Z часто не понимает ценности денег и труда

22 апреля 2025, 12:24, ИА Амител

Зумеры / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Почему молодые люди, которым около 20 или чуть более лет (их называют зумеры), увольняются с работы после первого трудового дня? Неужели во всем виновата легкая жизнь, которую пропагандируют блогеры и различные современные лидеры общественного мнения? Об этом "Атмосфера" поговорила с барнаульским психологом Гоар Кроян и специалистами сервиса по поиску работы hh.ru.

Кто такие зумеры?

Это представители поколения Z, которые родились между 1997 и 2010 годами и стали первыми, для кого цифровой мир был не просто дополнением, а неотъемлемой частью жизни с самого детства. Этот опыт сформировал их уникальные ценности, взгляды и поведенческие особенности.Опросы hh.ru выявили, что работодатели часто жалуются на завышенные, по их мнению, зарплатные ожидания молодых специалистов, стремление к комфортным условиям труда и нежелание подчиняться руководителю. Для них важна работа, приносящая позитивные эмоции.

"Что касается приоритетов молодых людей в работе, то текущая ситуация на соискательском рынке не дает оснований думать, что все зумеры резко побегут делать карьеру: их мало, они понимают, что за них бьются, им это зачем? Они и так сделают карьеру, так или иначе, вариантов нет. Есть те, кто просто хочет на Бали и смузи, и их много", – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

По мнению барнаульского психолога Гоар Кроян, эпоха всеобщей доступности и комфорта привела к ослаблению нового поколения. Кроме того, родители, выросшие в условиях дефицита, часто стремились восполнить этот недостаток, удовлетворяя любые потребности своих детей. Такое поведение привело к тому, что поколение Z часто не понимает ценности денег и труда.

"Это поколение не осознает своей ответственности. Им дали не свободу, а вседозволенность, породившую неуважение к окружающим, в том числе к учителям и начальству. Они считают себя самыми умными, а мир – несправедливым, потому что он не удовлетворяет их желания", – поясняет Гоар Кроян.

Впрочем, подчеркнула психолог, здоровый эгоизм, когда человек заботится о своих потребностях, – это нормально. Молодые люди научились ценить себя, свой труд, свою личность. Однако важно не переходить грань и не становиться эгоцентриком, для которого существуют только собственные интересы.

Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумеров, работодателям необходимо понимать их мотивацию и создавать комфортные условия труда, где молодые люди будут чувствовать себя ценными. Также им необходимо видеть перспективы в компании на несколько лет вперед и иметь возможность учиться у опытных коллег.