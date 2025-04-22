Эксперты объяснили, почему зумеры быстро увольняются с работы и не признают авторитетов
Поколение Z часто не понимает ценности денег и труда
22 апреля 2025, 12:24, ИА Амител
Почему молодые люди, которым около 20 или чуть более лет (их называют зумеры), увольняются с работы после первого трудового дня? Неужели во всем виновата легкая жизнь, которую пропагандируют блогеры и различные современные лидеры общественного мнения? Об этом "Атмосфера" поговорила с барнаульским психологом Гоар Кроян и специалистами сервиса по поиску работы hh.ru.
Кто такие зумеры?
Это представители поколения Z, которые родились между 1997 и 2010 годами и стали первыми, для кого цифровой мир был не просто дополнением, а неотъемлемой частью жизни с самого детства. Этот опыт сформировал их уникальные ценности, взгляды и поведенческие особенности.Опросы hh.ru выявили, что работодатели часто жалуются на завышенные, по их мнению, зарплатные ожидания молодых специалистов, стремление к комфортным условиям труда и нежелание подчиняться руководителю. Для них важна работа, приносящая позитивные эмоции.
"Что касается приоритетов молодых людей в работе, то текущая ситуация на соискательском рынке не дает оснований думать, что все зумеры резко побегут делать карьеру: их мало, они понимают, что за них бьются, им это зачем? Они и так сделают карьеру, так или иначе, вариантов нет. Есть те, кто просто хочет на Бали и смузи, и их много", – отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
По мнению барнаульского психолога Гоар Кроян, эпоха всеобщей доступности и комфорта привела к ослаблению нового поколения. Кроме того, родители, выросшие в условиях дефицита, часто стремились восполнить этот недостаток, удовлетворяя любые потребности своих детей. Такое поведение привело к тому, что поколение Z часто не понимает ценности денег и труда.
"Это поколение не осознает своей ответственности. Им дали не свободу, а вседозволенность, породившую неуважение к окружающим, в том числе к учителям и начальству. Они считают себя самыми умными, а мир – несправедливым, потому что он не удовлетворяет их желания", – поясняет Гоар Кроян.
Впрочем, подчеркнула психолог, здоровый эгоизм, когда человек заботится о своих потребностях, – это нормально. Молодые люди научились ценить себя, свой труд, свою личность. Однако важно не переходить грань и не становиться эгоцентриком, для которого существуют только собственные интересы.
Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумеров, работодателям необходимо понимать их мотивацию и создавать комфортные условия труда, где молодые люди будут чувствовать себя ценными. Также им необходимо видеть перспективы в компании на несколько лет вперед и иметь возможность учиться у опытных коллег.
12:29:17 22-04-2025
Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумеров, работодателям необходимо понимать их мотивацию и создавать комфортные условия труда...
И зачем такие сотрудники нужны?
16:47:27 22-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... Потому что скоро у тебя даже таких не будет, если не будешь подстраиваться.
06:12:27 23-04-2025
Гость (16:47:27 22-04-2025) Потому что скоро у тебя даже таких не будет, если не будешь ... ))) глупо так думать)) незаменимых нет. Не пойдет это поколение работать, возьмём постарше или помладше.
12:38:38 23-04-2025
Гость (06:12:27 23-04-2025) ))) глупо так думать)) незаменимых нет. Не пойдет это поколе... О, это наверное у вас толпы желающих работать за копейки за забором стоят?))
14:42:53 23-04-2025
Гость (06:12:27 23-04-2025) ))) глупо так думать)) незаменимых нет. Не пойдет это поколе... Серьезно? За забором смотреть будешь? Постарше, значит опытней. Значит денег будет просить больше. Иначе не пойдет.
Закончилось время когда на работягах можно было ездить и платить копейки. Все! Теперь или нормально относитесь к своим работникам или работайте сами. Все просто.
17:02:21 23-04-2025
Гость (06:12:27 23-04-2025) ))) глупо так думать)) незаменимых нет. Не пойдет это поколе... Не подскажите, может быть у вас своя компания? Было бы интересно узнать название, чтобы ни в коем случае не устраиваться туда)
04:14:25 24-04-2025
Гость (06:12:27 23-04-2025) ))) глупо так думать)) незаменимых нет. Не пойдет это поколе... Это ты строителям объясни, дефицит кадров просто страшный, узбеков разнорабочих и тех страшно не хватает, что говорить об специалистах нормальных, их вообще единицы в каждом городе. И молодые приходят, знаний 0, из прорабки хрен на участок выгонишь, то гразно, то холодно, то дождь, одни сплошные отмазки, желания работать нет. Зато амбицый у каждого мастера море, зп так как у начальника участрюка подавай.
17:14:48 22-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... И зачем такие сотрудники нужны?
Правильно. Сотрудники совсем не нужны. Не ходите на работу и тогда будете нужны раб отодателям.
00:40:10 23-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... Потому что себя, свое время и силы надо ценить, а то обрушили рынок зарплат, а потом ноют, что в богатой стране все бедные
16:24:54 26-04-2025
Гость (00:40:10 23-04-2025) Потому что себя, свое время и силы надо ценить, а то обрушил... Оценивать все нужно адекватно и реально. А не строить из себя супер специалиста.
10:11:18 23-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... Так зачем работать в стремном месте?
13:54:46 23-04-2025
Просто они понимают ценность самой жизни и времени, а рвботодатели привыкли ездить за бесплатоо и платить копейки на которые ничего не купишь. Очень хорошо, что они диктуют свои правила и не боятся этого, может наконец поменяется эта рабская система в России. Нигде нет таких огромных цен и таких низких зарплат. Слезайте товарищи работодатели, дальше придется идти или пешком самим или платить достойную зп
21:04:23 23-04-2025
Марина (13:54:46 23-04-2025) Просто они понимают ценность самой жизни и времени, а рвбото... Да ладно, ценность жизни они понимают ))) Заменят их на мигрантов, поговорим тогда о ценностях. Когда содержащие их мамки/папки помрут, а вокруг уже будут только приезжие, вот тогда и поймут ценность жизни. И пойдут работать вместе с теми же мигрантами за копеечку.
12:31:56 27-04-2025
Гость (21:04:23 23-04-2025) Да ладно, ценность жизни они понимают ))) Заменят их на мигр... Да, и твои дети будут учиться в школе с одними мигрантами, и тогда ты поймёшь ценность русских работников и окружения
12:42:01 24-04-2025
Марина (13:54:46 23-04-2025) Просто они понимают ценность самой жизни и времени, а рвбото... А как вы думаете, если зарплату всем повысить, цены на услуги и товары не вырастут? Включите логику
17:48:37 24-04-2025
Гость (12:42:01 24-04-2025) А как вы думаете, если зарплату всем повысить, цены на услу... Логика и зумер? Сам понял что сказал?
20:52:20 24-04-2025
Гость (12:42:01 24-04-2025) А как вы думаете, если зарплату всем повысить, цены на услу... Гениально, если за счёт увеличения ЗП увеличится кол-во товаров цена их не измениться на рынке тем более это не такие деньги как на сво.
01:15:34 24-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... Не бойся, и старые тоже уйдут. На РЖД посмотри
13:28:36 24-04-2025
Гость (12:29:17 22-04-2025) Как советуют эксперты hh.ru, чтобы привлечь и удержать зумер... Правильно, Зачем.?
12:33:27 22-04-2025
Ну а чотакова? Мне вот жизнь прожить надо было, чтобы понять, что авторитетов нет и ценность жизни не в работе.
12:36:37 22-04-2025
Плач на тему: "Вот какая молодежь нонче пошла!"
12:47:11 22-04-2025
Хм, как плохо, что люди хотят работать в нормальных условиях, за приемлемые деньги и не дают вытирать об себя ноги. Плак-плак.
02:25:29 23-04-2025
Гость (12:47:11 22-04-2025) Хм, как плохо, что люди хотят работать в нормальных условиях... Откройте компанию, наберите сотрудников зумеров, платите им хорошие зарплаты и налоги с нее, снимайте хороший офис, обеспечьте свободный график работы, долой всякую отчетность и подобное токсичное. Потом расскажите о полученном опыте.
06:13:46 23-04-2025
Гость (02:25:29 23-04-2025) Откройте компанию, наберите сотрудников зумеров, платите им ... ))) компания одногодка.
13:20:10 23-04-2025
Гость (02:25:29 23-04-2025) Откройте компанию, наберите сотрудников зумеров, платите им ... А где в вашем плаче Ярославны про производство? Обычный купи-продай, который хочет имея 10 тыс. капитала зарабатывать миллионы?
12:48:56 22-04-2025
Психолога удивляет, что нынешнее поколение отказывается работать за тарелку еды, в не комфортных условиях , под руководством начальника-самодура? Действительно странно) До этого все так работали и никто не жаловался. Нынешнее поколение этим и прекрасно, что умеют ЦЕНИТЬ себя! И этому у них стОит поучиться.
12:51:58 22-04-2025
жизнь фейсом об тейбл еще не била, сразу все поймут))))))) очень жестко им придется
12:54:52 22-04-2025
Гость (12:51:58 22-04-2025) жизнь фейсом об тейбл еще не била, сразу все поймут))))))) о... С чего бы?.. За забором очередь из желающих поработать за миску супа не наблюдается уже давно.
13:05:33 22-04-2025
Гость (12:54:52 22-04-2025) С чего бы?.. За забором очередь из желающих поработать за ми...
так они и не стремятся туда, где очереди не наблюдается. а куда хотелось бы - скоро исчезнет за ненадобностью. а кушать хочется, вот и пойдут уникальные снежинки, ломая себя, работу работать хоть какую
13:09:59 22-04-2025
Гость (13:05:33 22-04-2025) так они и не стремятся туда, где очереди не наблюдается.... Сомневаюсь, что так будет. Скорее, они уедут туда, где для них лучше.
14:00:48 22-04-2025
Кхм... (13:09:59 22-04-2025) Сомневаюсь, что так будет. Скорее, они уедут туда, где для н...
вы европку имеете в виду? смешно...
16:11:12 22-04-2025
Гость (14:00:48 22-04-2025) вы европку имеете в виду? смешно...... Да не надо Европу, можно в любой регион, где за ту же работу платят больше, чем в депрессивном АК. Молодежь сейчас легка на подъем, недаром банкиры давно орут, какие молодые люди плохие - не хотят брать кредиты и ипотеку)
11:21:22 23-04-2025
Гость (14:00:48 22-04-2025) вы европку имеете в виду? смешно...... тот кто не был в Европе никак не могут понять , что там во всех смыслах перспектив меньше чем в России. Я лично получила 2 образование в Европе и у меня, очень много одноклассников остались жить там, но бОльшая часть вернулась в Россию. Все кто вернулись живут и зарабатывают в разы больше! Это просто элюзии про европейские сказка и про США, для тех кто там не жил и скорее всего никогда не был. Деньги родителей у зуммеров закончатся и побегут работать на любых условиях
15:04:12 23-04-2025
Гость (11:21:22 23-04-2025) тот кто не был в Европе никак не могут понять , что там во в... Эх..2-е образование и Элюзии как-то не монтируются 🤔
21:54:30 23-04-2025
Гость (11:21:22 23-04-2025) тот кто не был в Европе никак не могут понять , что там во в...
Иллюзия пишется правильно так. Очень сомневаюсь в Ваших 2-х европейских высших образованиях))
17:11:22 22-04-2025
Кхм... (13:09:59 22-04-2025) Сомневаюсь, что так будет. Скорее, они уедут туда, где для н... Кому они нужны ? Они ни на что кроме нытья не способны, бесполезный биомусор
22:23:40 22-04-2025
Гость (17:11:22 22-04-2025) Кому они нужны ? Они ни на что кроме нытья не способны, бесп... А ты на что способен, кроме нытья в интернете?)) как раз такие нытики как ты и есть самый настоящий биомусор, фу, ахахаха
13:44:13 22-04-2025
Гость (13:05:33 22-04-2025) так они и не стремятся туда, где очереди не наблюдается.... Что именно скоро исчезнет, если не секрет?.. И кто такие эти "они", которые всем скопом стремятся именно туда? Это "они" сами вам сказали?
19:49:13 22-04-2025
Гость (13:05:33 22-04-2025) так они и не стремятся туда, где очереди не наблюдается.... Это тебе так хочется но так больше не будет кончилось это времечко всё давай до свидания
12:59:55 22-04-2025
Гость (12:51:58 22-04-2025) жизнь фейсом об тейбл еще не била, сразу все поймут))))))) о... да-да - когда кормящие их родители поумирают, сразу и условия работы устроит, и зарплата
17:12:11 22-04-2025
Гость (12:59:55 22-04-2025) да-да - когда кормящие их родители поумирают, сразу и услови... Именно так, они привыкли на шее у родителей сидеть и ничего не делать
00:39:04 23-04-2025
Гость (12:59:55 22-04-2025) да-да - когда кормящие их родители поумирают, сразу и услови... Меня мои дети зумеры кормят и да, требуют зарплату норм, я потеряла работу, пока ухаживала за своими родителями, а потом болела
05:52:18 23-04-2025
Гость (12:51:58 22-04-2025) жизнь фейсом об тейбл еще не била, сразу все поймут))))))) о...
ну если тебя жизнь побила такого бедняжку, то с чего ты взял что молодых она должна бить. по опыту так выражаются только скудоумные ребята которые не понимают, что для всех жизнь одинакова и только от тебя зависит как ты её устроишь. так что дитятко не ной и вини лишь себя такого неудачники, а молодняк у нас вообще всё более правильно делает
06:31:58 23-04-2025
Гость (05:52:18 23-04-2025) молодняк у нас вообще всё более правильно делает стала более лучше одеваться, рожь там всякая да?
19:01:08 23-04-2025
Гость (12:51:58 22-04-2025) жизнь фейсом об тейбл еще не била, сразу все поймут))))))) о... Вы про работодателей? По ходу уже есть фэйсом об тэйбл.
Терпилы и финстинктивные добровольцы уже на пенсии. А ту новое поколение подтянулось, которым нужна не работа, а деньги
12:54:15 22-04-2025
Z - это же нельзя критиковать.
13:59:43 23-04-2025
Самый огненный коментарий
13:11:05 22-04-2025
Желающих работать за миску риса не наблюдается , потому и плачь устроили? Это было предсказуемо . Сегодня кто умеет держать болгарку , и другой инструмент уже зарабатывает 100 и выше! А что предлагают официально: электрик оклад 8700 р. Оклад даже не на уровне МРОТ! Такой позор, кто пойдет на такие вакансии вообще.
17:27:46 22-04-2025
Гость (13:11:05 22-04-2025) Желающих работать за миску риса не наблюдается , потому и пл... 8700 в день 🤔
13:22:48 22-04-2025
Я машин с такой буквой нерусской частенько в городе встречаю.
06:50:34 23-04-2025
Гость (13:22:48 22-04-2025) Я машин с такой буквой нерусской частенько в городе встречаю... Это Zуммеры, небось, катаются....
13:25:44 22-04-2025
Естественный отбор сделает своё дело и со временем зумеры перейдут в разряд лузеров.
Воспитание ещё много дает. На работе два сотрудника одного возраста: один ответственный и работоспособный, а второй с высоким о себе мнением требующий много внимания к своей персоне.
Вопрос: кого я оставлю после прохождения испытательного срока?
13:28:01 22-04-2025
Гость (13:25:44 22-04-2025) Вопрос: кого я оставлю после прохождения испытательного срока? Конечно же своего ребенка. Тут без вариантов. И пофиг, что он требует много внимания к своей персоне.
13:32:01 22-04-2025
Гость (13:25:44 22-04-2025) Естественный отбор сделает своё дело и со временем зумеры пе... Дайте угадаю: оставите исполнительного, безотказного, безмолвного, работоспособного труженика)
13:46:42 22-04-2025
Гость (13:25:44 22-04-2025) Естественный отбор сделает своё дело и со временем зумеры пе... То есть вы на одно место взяли двоих и устраиваете им тараканьи бега? На месте обоих, по идее, надо делать ноги от такого начальника. Испытательный срок, интересно, в ТД прописан или как обычно?)
23:31:20 22-04-2025
Гость (13:46:42 22-04-2025) То есть вы на одно место взяли двоих и устраиваете им тарака... Обычно срочный договор на 3 месяца. По результатам кому то бессрочный.. обычная практика. Людей все меньше нужно на работе. ИИ сделает быстрее и качественней большинство работы и стоить это будет от ничего до 19$ в месяц.
18:43:42 23-04-2025
Гость (23:31:20 22-04-2025) Обычно срочный договор на 3 месяца. По результатам кому то б... А вы лучше ии нанимайте уже сейчас. Пусть всю работу делает. А потом его же и бейте кнутом за лажу и факапы))) А то вас послушать, вы такой щедренький кормилец.
19:45:33 23-04-2025
Гость (23:31:20 22-04-2025) Обычно срочный договор на 3 месяца. По результатам кому то б... А как ваша шарага называется, ведь срочный , как говорите обычный договор - это нарушение прав работника
19:14:37 23-04-2025
Гость (13:25:44 22-04-2025) Естественный отбор сделает своё дело и со временем зумеры пе... Таких сравнений в любом возрасте хватает. Причём тут Зумеры?
13:35:14 22-04-2025
Ну работа еще ладно, вот что будет если зумеры поуезжают из Магаданов и Усинсков.
14:03:33 22-04-2025
Гость (13:35:14 22-04-2025) Ну работа еще ладно, вот что будет если зумеры поуезжают из ...
на какой хрен они поуезжают? ехать куда-то - это надо приспосабливаться, денежку зарабатывать, выживать в конкуренции. вы такой смешной
14:59:21 22-04-2025
Гость (14:03:33 22-04-2025) на какой хрен они поуезжают? ехать куда-то - это надо пр... Вы из леса вышли? сейчас уже валом валят в другие регионы. И не только из Магаданов . У молодежи есть главный навык выживания в сегодняшнем мире-АДАПТИВНОСТЬ( умение быстро приспосабливаться к новым условиям). То, чего нет у предыдущих поколений.
16:13:46 22-04-2025
Гость (14:59:21 22-04-2025) Вы из леса вышли? сейчас уже валом валят в другие регионы. И...
адаптивности-то у них и нет, они воспитаны так - все им должны и обязаны.
16:38:47 22-04-2025
Гость (16:13:46 22-04-2025) адаптивности-то у них и нет, они воспитаны так - все им ... Чего у них нет, так это встроенных установок: терпеть, страдать, "болеть" синдромом отложенной жизни. Они живут ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. И если в этом месте здесь и сейчас им плохо, не комфортно, они просто ищут другое место. Станет плохо в другом месте - они и там не задержатся. Поэтому и миграция такая.
17:13:32 22-04-2025
Гость (16:38:47 22-04-2025) Чего у них нет, так это встроенных установок: терпеть, страд... Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор
17:35:49 22-04-2025
Гость (17:13:32 22-04-2025) Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор...
Гы, а не подскажешь, какое поколение их воспитало такими?)
17:45:20 22-04-2025
Гость (17:13:32 22-04-2025) Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор... Ещё пару раз повтори мантру про биомусор, чтобы легче жить стало. Молодежь - очень приспособленная к современному миру и свое место под солнцем найдет, а вот ты с такими взглядами на мир очень скоро сам бесхозным на обочине останешься
18:04:32 22-04-2025
Гость (17:13:32 22-04-2025) Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор... Как же пенсию трясет
22:34:48 22-04-2025
Гость (17:13:32 22-04-2025) Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор... Какой же ужас, кто же этот биомусор нарожал и так разбаловал? Какие же ужасные родители это сделали?)
08:11:30 23-04-2025
Гость (17:13:32 22-04-2025) Да они ни на что не способны, обычный разбалованный биомусор... Бро беги чекать пенсию, ее подняли на 500₽!!! Купи своему чаду Durex чтобы не размножался
10:25:51 24-04-2025
Гость (16:38:47 22-04-2025) Чего у них нет, так это встроенных установок: терпеть, страд... Напоминает басню Стрекоза и Муравей...здесь и сейчас...
22:30:09 22-04-2025
Гость (14:59:21 22-04-2025) Вы из леса вышли? сейчас уже валом валят в другие регионы. И... Ну не скажите вот поколение 80-90 вот эти выживут везде и с ай Ти технологиями и без,они уже такое поведали ,что поколение"z"даже в своих играх не встречало
09:45:18 23-04-2025
Гость (13:35:14 22-04-2025) Ну работа еще ладно, вот что будет если зумеры поуезжают из ... А мой зумер в Магадан собрался. Всё ему в Питере не так
15:27:34 22-04-2025
Насчёт "конкуренции" они вам ещё фору дадут.
16:25:00 22-04-2025
Кхм... (15:27:34 22-04-2025) Насчёт "конкуренции" они вам ещё фору дадут.... По выпрашиванию кофе-аппарата и личного чистильщика обуви? Тут я сразу сдаюсь!! А что они делать умеют за такие запросы? Как в старом анекдоте? "Хочу чтоб любил, кормил, одевал, на курорты возил и подарки дарил. А ты ему что? А я ему писечку"
23:54:22 22-04-2025
Гость (16:25:00 22-04-2025) По выпрашиванию кофе-аппарата и личного чистильщика обуви? Т... Это вы от зависти пишете, это так видно.
00:43:34 23-04-2025
Гость (16:25:00 22-04-2025) По выпрашиванию кофе-аппарата и личного чистильщика обуви? Т... В отличие от предыдущих поколений, они больше нацелены на учебу и работу и меньше подвержены плохим привычкам, это статистика. А что к психологам все ходят - это только в плюс, потому и меньше плохих привычек
18:10:07 23-04-2025
Гость (16:25:00 22-04-2025) По выпрашиванию кофе-аппарата и личного чистильщика обуви? Т... Ну не совсем так. Ваши доводы звучали бы логично, если бы старшие поколения реально обучали и вкладывались упорно в новичков. Но где бы я ни был, работая на износ "по совести", не было ни одного, кто не сказал бы "зачем мне тебя обучать, мне за это не платят!". И то, что я под 30лет понял с двумя протрузиями, которые нашли после защемления спины и прочими болячками - это то, что ты для остальных лишь ресурс. Если сам быстро не старт экспертом средней руки и выше за полгода-год, то тебя выкинут на помойку. Так что смысла впахивать вообще нет, если сам только не прям горишь каким-то делом. А молодое поколение поняло, что здоровье дороже выйдет, если идти на поводу у самодуров начальников. Поэтому и не напрягается. Всё правильно делает
17:19:16 22-04-2025
Кхм... (15:27:34 22-04-2025) Насчёт "конкуренции" они вам ещё фору дадут.... В тупости и бесполезности ? Это да, в этом они спецы :-)
18:25:26 22-04-2025
Гость (17:19:16 22-04-2025) В тупости и бесполезности ? Это да, в этом они спецы :-)... Ну, давай, ага. Ещё поругай "молодежь", может, полегчает.😆
Шевели батонами, чтобы зумеры тебе тапки не оттоптали- тебя-то точно на работу никто не ждёт.😆
21:14:34 22-04-2025
А если по кладбищу пройти, там как раз это поколение
19:10:18 23-04-2025
Гость (17:19:16 22-04-2025) В тупости и бесполезности ? Это да, в этом они спецы :-)... Ну, не знаю. Сынуля нарисовал мне драйвера под древнюю внешнюю звуковуху из нулевых. Я бы сам этого не сделал.
Исходный код же нашёл где-то под WinXP, и допили под 10
Кстати, а у тебя дети есть?
15:34:19 22-04-2025
Была у нас сотрудница такая.Очень искусно имитировала работу,просто результатов ноль,клиенты начали жаловаться,уволили после трёх месяцев испытательного срока.Вникать ни во что не хотела,говорила -мне это не надо,здесь я временно,жду пока освободится место,куда я хочу.
15:57:38 22-04-2025
Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная. Поколение Z -это не только офисные работники, а и врачи и учители. Пока работает поколение 70-80-х, потом они уйдут на пенсию по возрасту и состоянию здоровья, что будем делать? Кто будет нас лечить и учить наших внуков?
16:07:16 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... Эта проблема решается очень просто - нормальными условиями труда и нормальной заработной платой. Встречный вопрос - а ваши дети не хотят учить ваших внуков и лечить вас? Или они все же не идиоты впахивать за копейки и еще и от начальства получать по шапке постоянно?..
17:57:20 24-04-2025
Гость (16:07:16 22-04-2025) Эта проблема решается очень просто - нормальными условиями т...
Так зумеры хотят денег, а не работать
Им сколько не плати, они не станут более ответственными и умными
Ибо в большинстве своем дети тиктока, ирстаграм и шортсов, привыкшие что родители попку подтирают (тащи на себе до 18, оплати институт, купи квартиру).
Им сколько не плати, они будут тупыми инфантилами.
Не все конечно, но прям очень многие
К нам приходят, знаний и опыта - ноль, хотелок и пожеланий на зарплату как у начальника подразделения
Эти хотят за сотку жопу греть дома, иногда включая комп. Какие из них учителя или врачи?
16:11:01 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная...
во это боль
19:06:16 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... Какие там учителя, врачи. Будут стоять на выдаче в ПВЗ. И то это очень сложно доя них, надо одной рукой постоянно что-то катать в смартфоне)))
19:51:54 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... Не переживай уже Северная Корея подтягивает сюда своих рабочих
22:16:06 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... У меня была начальница 1974 года. "Я лев по гороскопу, я прирожденная королева, а все холуи". Не работала вообще, к людям как к мусору относилась. Уволили ее, вместо нее пришла девушка 1993 г.р. начальницей. Умница, четкая, грамотная, сама много работает, к коллективу по-человечески относится. Так что молодое поколение лучше, чем эти 50-летние с психологией 1990х, грубостью и хамством.
23:37:34 22-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... Идёте сдаёте анализы, получаете их на электронную почту, загружаете в deep seek просите дать заключение и назначение. Следуете назначениям. Учиться больше не нужно чтобы быть умным. Нужен телефон с интернетом, уметь писать запрос ИИ и уметь его прочитать.
06:31:14 24-04-2025
Гость (23:37:34 22-04-2025) Идёте сдаёте анализы, получаете их на электронную почту, заг... Вы сейчас глупость сморозили. Это я вам как мало-мальски разбирающийся в теме говорю. Задал как-то нейросетям вопросик в рамках подготовки к занятиям со студентами - чисто из интереса, почему мне на простые вопросы ахинею на зачёте несут. Ну и выдал этот ваш ии набор текста из первого десятка топовых ссылок по теме. Правильный ответ, конечно, там был. Но до него ещё дойти нужно. Знаете, чем выпускник медуза отличается от пользователя интернета? Набором базовых знаний. Клиническое мышление это умение обрабатывать этот набор знаний с учётом кучи переменных. ИИ может это делать? Безусловно. Но есть нюанс. Недавно одна мадам начиталась в "тырнетике" про послеоперационные осложнения и закатила истерику - мол, у нее послеоперационная грыжа, катите все ее на КТ. Причем ее даже хирург не смог убедить. Она так и выписалась с твердым убеждением, что у нее грыжа (на самом дел, нет, грыжу исключили гарантировано). И телефон свой показывала так убедительно - смотрите, мол, неучи, что мне ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ выдал. Слава Богу, что она не врач. Вы таких себе врачей хотите? Убежденных в непогрешимости ИИ? Ну, желаю удачи в выживании. Не стоит наделять алгоритм обработки информации несвойственными ему качествами. Алгоритм будет обрабатывать лишь ту информацию, которую в него вложили. А в топе, увы, зачастую содержится не совсем достоверная информация. В будущем, возможно, появится что-то подобное. Но это будет очень дорогое удовольствие - потому что нужно вкладывать тщательно выверенную информацию с ограничением ее коррекции. В общем, это точно не тот доступный всем поиск при помощи нейросетей. Кроме того, современное развитие робототехники не позволяет провести сложные оперативные вмешательства. Условный "да Винчи" всего лишь повышает точность работы хирурга, но не заменяет его.
13:32:03 24-04-2025
гость (15:57:38 22-04-2025) Что бы здесь ни писали злопыхатели, проблема очень серьезная... Не надо гнать на молодых специалистов!
У меня проблемы с суставами и связками. Живу в ЛО. 3 года назад ездил в СПБ в областную к ревматологу. На приеме она - дама лет 40 сказала: "всё фигня, когда радует так, что сгибать не сможешь, тогда и приходи". В марте этого года в моём 100-тысячном городе появилось отделение ревматологии. Записался. Прием вела девушка 28 лет. Всё расспросила, всего осмотрела, скорректировала текущее лечение, дала ряд рекомендаций и даже записала на БЕССПДАТНОЕ МРТ ВСЕГО позвоночника в клинику Пирогова в СПБ! Я более ответственного подхода среди врачей ещё не встречал.
Вот только не долго она в моём зажопинске продержится. Стажа наберётся и переедет в СПБ/Москву в частную клинику. А я и не осуждаю. Всё адекватные люди хотят хорошо зарабатывать и хороши жить. А хорошие специалисты имеют полное право на это!
16:36:17 22-04-2025
Нужны Роботы, они впрявят им мозги
18:50:47 22-04-2025
Поколение Z, значит, знает, как устроен мир и что сейчас в приоритете. К сожалению, поколение до знало только то, что им говорили делать, а сейчас много возможностей. И да, если за ту же работу будешь получать 30 тысяч или 100 тысяч, выбор очевиден. За 30 тысяч даже квартиру тяжело снять, не то что покушать, вот и ищут, чтобы не сидеть с родителями дома. Что в этом такого? Проблема в нас, если вы обижаетесь, что зумер получает 100 тысяч и вам кажется, что он не работает, а вы 30 тысяч и готовы терпеть, то задумайтесь…
18:17:32 23-04-2025
Никита (18:50:47 22-04-2025) Поколение Z, значит, знает, как устроен мир и что сейчас в п... Совершенно верно. Сейчас меньше, чем за 70тысяч и с дивана не встану даже. Инфляция, цены в 2 раза подскочили. Это по доковидным временам именно что 35 т.р. - минимальная ЗП в регионе, чтобы обеспечить себя едой, коммунальными и иногда купить какую-то вещь на рынке (майку или джинсы). И то не абы куда, носить тяжести в каком-то днс нафиг надо. Вот на кассе постоять, консультантом ещё можно за 70к
19:04:02 22-04-2025
Зумеры в основном работают в ПВЗ, да и то как работают? Заказ ищут по полчаса с недовольным фэйсом, что их от смарфона отвлекли. Они плохо работают не из-за тарелки риса, а просто это их черта, т. к. родители в силу безусловно родительской любви всегда удовлетворяли хотелки любимых чад. А во взрослой жизни надо добиваться, а им "ну, типа, тупа лень".
19:20:13 23-04-2025
Шумеры (19:04:02 22-04-2025) Зумеры в основном работают в ПВЗ, да и то как работают? Зака... В ПВЗ работают те, кто вообще нихрена не умеет. Удивмтесь, но среди зумеров есть и стоматологи, токари, парикмахеры, кондитер и прочие специалисты
19:33:20 22-04-2025
Вечная проблема ,, отцы и дети,,
Каждый судит со своей колокольни
Поколение наших отцов и дедов жило и боролось за идею коммунизма социализм а
А в нынешнем капиталистическом государстве люди борются за деньги
Печально и примитивно,,,,,,
19:37:34 22-04-2025
Сидит главныйбухгалтер- бегемот в журавликах и решает кому сколько заплатить. Молодому специалисту - мрот и рабочий день 8 часов, помимо дороги до работы.
19:43:46 22-04-2025
Опять нытьё. Разводим хайп про плохих зумеров которые работать не хотят бесплатно. В компании денег нет, но начальники каждый год порше обновляют. За забором очередь, но вакансии по 3 года не закрываются.
У меня только один вопрос, зумеры делают революцию на рынке труда, чем думают не зумеры? Сечас самое время себе зп и условия выбивать.
19:49:07 22-04-2025
Гость (13:25:44 22-04-2025) Естественный отбор сделает своё дело и со временем зумеры пе... Вопрос кто останется на твоей работе, в не кого ты оставишь.... Сейчас рынок труда большой, а вот сотрудников работать в такой помойке мало.... И сейчас сотрудник выбирает работу а не работа сотрудника
20:19:37 22-04-2025
Гость (16:07:16 22-04-2025) Эта проблема решается очень просто - нормальными условиями т... 1. Нормальная ЗП это сколько?
2. Например сейчас пекарь получает 60т.р. и вот пришёл зумер и говорит: "я себе цену знаю, платите мне 120тр". Владелец соглашается, но откуда взять допом 60тр, и повышает цену хлеба в 2 раза. И так во всех соседних магазинах и ресторанах. В итоге все получают по 120, но и цены стали в 2 раза дороже, итого покупательская способность осталась прежней. Или вы считаете что владелец стал платить в 2 раза больше, а цену своей продукции оставить прежней? Это так не работает.
08:28:21 23-04-2025
Поколение Y (20:19:37 22-04-2025) 1. Нормальная ЗП это сколько?2. Например сейчас пекарь п... Отлично) Перевожу на русский - стабильность в нашей стране возможна исключительно в том случае, если ее граждане будут нищими. Иначе инфляция и прочие ужасы. Дальше можно ничего не обсуждать.
00:36:18 24-04-2025
Поколение Y (20:19:37 22-04-2025) 1. Нормальная ЗП это сколько?2. Например сейчас пекарь п... Доля заработной платы в стоимости конечного продукта далеко не 100%, так что стоимость булки хлеба придется повысить не в два раза, а процентов на 10, зато появится потребитель, у которого будут деньги купить не только буханку из серой муки, но и какую-нибудь фокаччу или багет, соответственно, ассортимент хлебо-бцлочных изделий расширится, полное изобилие, как в Европе.
20:34:30 22-04-2025
Ох сколько зумеров и их мамокпапок в защиту отписалось...
15:58:32 23-04-2025
Гость (20:34:30 22-04-2025) Ох сколько зумеров и их мамокпапок в защиту отписалось...... А сколько то рабовладельцев, заманивающих людей без опыта печеньками для того, чтобы скинуть на них проект под видом проверочного задания, уволить сразу после, и ничего не заплатив отправившись искать очередного подобного лоха)
21:36:55 22-04-2025
Респект зумерам! Надо ценить себя и не бояться жить в удовольствие)))
22:19:16 22-04-2025
Миллениал (21:36:55 22-04-2025) Респект зумерам! Надо ценить себя и не бояться жить в удовол... Полностью с вами согласна!!!
22:06:07 22-04-2025
Зумеры пока под опекой своих родителей,которые пашут правдами и не правда на 2-3 работах,не имея значение предприятие это или имеют свой бизнес.Все денежки идут на поколение Замеров. Как только система эта рухнет и родители не смогут снабжать своих уникальных деток,или смена режима,строя, которые мы за свою жизнь пережили. То ..... Это будет самое депрессивное поколение которое не сможет выживать в сложных жизненных условиях. Приведу пример: племянник с Москвы 22 года,спортсмен,студент МГУ ,приехал ко мне в регион в гости. Пошли на рыбалку,не успели порыбачить,пришлось ехать быстро домой. Ибо этот Зумер не умеет ходит в туалет на природе! Больше слов нет.....
23:11:25 22-04-2025
Макс (22:06:07 22-04-2025) Зумеры пока под опекой своих родителей,которые пашут правдам... Ну так поговорите с родителями этого племянника, которые, так удачно, приходятся Вам братом или сестрой.
Многие мои знакомые зумеры пашут как не в себя по специальности уже со студенческой скамьи. Многие, получая инженерную вышку, подрабатывают на предприятиях техниками, монтажниками, рабочими. Даже люди гуманитарного профиля (хотя согласно стереотипами главный лентяи) работают в пиар службах, в различных отделах своих университетов, репетиторами, ассистентами в бизнесе. Больше скажу, они уже на свои деньги в отпуска ездить начинают. Возможно, просто, кого как воспитали...)
А в тему выживания и неприспособленности... Ну так вы же его в город обратно повезли. Сказали бы мол, сделай то, то. Поныл бы, поныл, а потом просто захотел нормально, и всё. Это ж не навык на руках стоять, тут долгих тренировок не надо. Вы же сами решили проблему лёгким путём, вместо того, чтобы научить человека. Так какие к зумерам вопросы?
23:50:39 22-04-2025
Макс (22:06:07 22-04-2025) Зумеры пока под опекой своих родителей,которые пашут правдам... А это разве достижение? Уметь гадить под кустом? Я думаю, он тоже про вас выводы сделал.
18:45:06 23-04-2025
Макс (22:06:07 22-04-2025) Зумеры пока под опекой своих родителей,которые пашут правдам...
У меня сын зумер. 2000 г.р.
Работает начальником службы поддержки в КосмосТелеком (интернет провайдер в Минске)
Чаще а у него материальную помощь прошу, чем он у меня.
22:07:27 22-04-2025
Зумеры - первое адекватное поколение, которое не дает рабовладельцам и бесноватым придурочным начальницам вытирать о себя ноги. Я миллениал и жалею, что не была такой в молодости. Но уже исправляюсь :D Полное уважение и поддержка.
22:18:02 22-04-2025
Гость (17:11:22 22-04-2025) Кому они нужны ? Они ни на что кроме нытья не способны, бесп... Вам бы у них поучиться! Крутое поколение!!!
Знают толк в жизни! На коленях стоять точно не не будут! Молодцы!!!
22:45:50 22-04-2025
Гость (22:18:02 22-04-2025) На коленях стоять точно не не будут! Бестолочь! Раз НЕ не будут, значит на раз два бухнутся. Ты сильно переотрицал свою значимость для общества, покоритель прокатных самокатов и латте на миндальном.))
09:56:20 23-04-2025
Гость (22:45:50 22-04-2025) Бестолочь! Раз НЕ не будут, значит на раз два бухнутся. Ты с...
Они и есть теперь общество, а вы отмирающие динозавры.
22:32:16 22-04-2025
Так мы далеко не уедем.
09:59:12 23-04-2025
Гость (22:32:16 22-04-2025) Так мы далеко не уедем....
Извоз платный
22:57:23 22-04-2025
Надоело это деление "Зумер", "бумер", зет, альфа и бла бла бла. Кто хуже, кто лучше.
Да никто не хуже и не лучше. Просто у каждого поколения есть свои особенности. Невоспитанность, разгильдяйство и тд, это не черта поколения - это особенность людей любого возраста и социального статуса.
Сам работаю на производстве, и поверьте мне, нет никакой разницы между поколениями. Среди людей за 30 такие Емели есть, вы б знали. В телефоне сидят больше чем школьники, брака дают больше чем студенты без опыта на стажировке.
Просто если особенности характера зумеров проявляются в меру, то, действительно, они выбирают лучшие условия и борются за свою лучшую жизнь. Они хорошо работают, могут быстро учиться, пока ещё в силу возраста достаточно гибки, и требуют за это хорошую оплату и условия. Если же человек сам по себе с гнильцой, тут уже без разницы какого он возраста. Просто эта гнильца будет у людей разного возраста по разному проявляться.
23:13:27 22-04-2025
Молодцы, молодежь. Надо жить здесь и сейчас. А нас дурили столько лет обещаниями в будущем. Жизнь прошла на нищей зарплате. Сейчас нищая пенсия. За вами, молодыми, будущее. Выше голову! Не давайте себя унизить нищими зарплатами. У вас есть выбор. У нас его не было.
00:04:28 23-04-2025
Автор — это, скорее всего, недовольный руководитель или бизнесмен среднего или старшего возраста, который считает зумеров ленивыми, недисциплинированными и слишком требовательными. Он не хочет адаптироваться к их ожиданиям — платить больше, улучшать условия или давать им работу, которая приносит радость. Вместо этого он винит их в нежелании вписываться в его картину мира, где труд — это про долг и подчинение, а не про комфорт или эмоции. Его текст — это смесь разочарования, сарказма и упрямого нежелания меняться.
00:50:28 23-04-2025
Помыкаются так несколько лет. К 30ти годам пойдут, что прыгать вокруг них никто не собирается, а семью обеспечивать надо. И пойдут работать, никуда не денутся. Это подростковый максимализм сейчас в них пока еще.
05:50:26 23-04-2025
Гость (00:50:28 23-04-2025) Помыкаются так несколько лет. К 30ти годам пойдут, что прыга... не факт, что они нуждаются в этой самой семье
02:48:37 23-04-2025
Гость (13:35:14 22-04-2025) Ну работа еще ладно, вот что будет если зумеры поуезжают из ... Приедут другие))) На самом деле поколения цикличны на смену зумерам прийдёт следующее , более многочисленное
07:24:49 23-04-2025
Гость (02:48:37 23-04-2025) Приедут другие))) На самом деле поколения цикличны на смену ... Откуда многочисленное? Посмотрите статистику по рождаемости.
02:48:15 24-04-2025
Гость (02:48:37 23-04-2025) Приедут другие))) На самом деле поколения цикличны на смену ... Вот только приезжают пока только мигранты. Как думаете, насколько профессиональней зумеров они будут в своей массе? Хорошо, если такие же
10:46:43 23-04-2025
Дело не в поколениях, а в конкретных людях. Главный плюс молодого поколения, делают рынок труда, а то многие бы уже мечтали о рабах, чтобы только на еду хватало.
11:56:30 23-04-2025
Молодые хотят работать в нормальных условиях! В нормальной психологической обстановке! Ходить в отпуск по графику! А старому формату руководства трудно перестроиться! Хамство, крики, унижения, интриги!
13:10:39 23-04-2025
пока так называемые "зумеры" не встанут на место около пенсионного начальства, все так и будет плохо. мы хотим работать в адекватно рабочих условиях, а не терпеть как вы когда-то терпели
14:11:13 23-04-2025
Артемий (13:10:39 23-04-2025) пока так называемые "зумеры" не встанут на место около пенси...
мозгов не хватит встать, вот в чем печаль
14:59:27 23-04-2025
Пока трудовая инспекция не будет хорошо работать, а это бить сзади плетью работодателей так что бы они делали нормальные условия труда и нормальную зарплату ничего не изменится.
18:38:05 23-04-2025
Ребята! Мальчики и девочки. Наша мелочь научилась ценить своё время. У них в голове нет совкового мусора, что "главное, чтобы работа была", и пофиг, сколько там платят
А во работодатели ещё не привыкли к тому, что люди за деньгами на работу ходят, а не для того, чтобы "быть правильным"
18:52:58 23-04-2025
Это хорошо что они не соглашаются с работодателями ))) щяс из молодых никто не идет на работу меньше чем за 100 в городах )) У всех знакомых дети зарабатывают прилично иногда даже больше чем родители а все по тому что зумеры тратят очень много денег и им зарплаты в 70к это как нам старичкам пенсия ни на что не хватает))
18:55:00 23-04-2025
Вот история про реальных зумеров. А в комментах их мамки и папки своих подъюбочников расхваливают.
"Искал тут молодые кадры. Нужно было молодого и не опытного ТГВшника. Перебирал студентов 4 курса, дипломников, уговаривал.. как резюме:
-зарплата у вас нормальная (белая, дмс итд.)
-расположение не удобное, сложно добраться
-было бы неплохо гибридный график работы (пару дней в неделю работать из дома). без опыта, ну
- можно как то заинтересовать кандидата, например компенсировать такси.
Вот такие зумеры поступают на строительный рынок..." (с) https://www.forumsdrom.ru/altai
20:27:46 23-04-2025
Гость (18:55:00 23-04-2025) Вот история про реальных зумеров. А в комментах их мамки и п... Ты такой же сменяемый для работников, как и они для тебя. То, что ты работу какую-то предлагаешь - ещё не ставит тебя выше и не делает тебя никаким авторитетом которому хватит одного существования чтоб просто убедить людей на тебя пахать, ведь в то время пока они заняты тобой - они могли найти и место получше твоего, и нужно понимать - стоишь ли ты того, как работодатель.
02:10:44 24-04-2025
Гость (18:55:00 23-04-2025) Вот история про реальных зумеров. А в комментах их мамки и п... Начальник для работников такой же заменимый, как работники для начальника. Либо ты их устраиваешь, либо они идут к другому, более подходящему. Что, думал ты являешься авторитетом которому ноги целовать надо просто за то, что работу предлагаешь? Да то время пока с тобой говорили могли искать и другую работу, и тут надо понимать - время потрачено было зря, или нет.
21:28:31 23-04-2025
Гость (11:21:22 23-04-2025) тот кто не был в Европе никак не могут понять , что там во в... Какие 2 высших образования при "элюзиях"🤣
23:24:42 23-04-2025
Не будут работать зумеры, будут роботы и ИИ. До этого совсем немного осталось.. И пойдут зумеры со своими ожиданиями на улицу... Побираться, ибо родителей, которые могут накормить, к тому времени уже не будет
08:20:40 24-04-2025
Елена (23:24:42 23-04-2025) Не будут работать зумеры, будут роботы и ИИ. До этого совсем... Если зумерам 20, ти и родителям 40, рано родителей то хоронить.
20:05:47 24-04-2025
Елена (23:24:42 23-04-2025) Не будут работать зумеры, будут роботы и ИИ. До этого совсем... Что с вами такое? Все людей хороните. Смотрите сами туда не угодите.
23:39:47 23-04-2025
Гость (06:31:58 23-04-2025) стала более лучше одеваться, рожь там всякая да?... Овес, овес :))) Какая там рожь :-))) а более лучше это как ?:-))))
23:42:20 23-04-2025
Гость (15:04:12 23-04-2025) Эх..2-е образование и Элюзии как-то не монтируются 🤔... Иллюзии ?или Аллюзии ? :-)))))
00:20:22 24-04-2025
Гость (12:38:38 23-04-2025) О, это наверное у вас толпы желающих работать за копейки за ... На госслужбе в Москве с должностью и зарплатой под 120 один такой очень не зотнт работать.. Чуть документов накопилось, берёт больничный и кричит, что уволиться. Когда прямым текстом сказали, что можешь увольняться, замену подыщем. Успокоился и дальше сидит, ничего не деоает.. И теперь претендует (ну выпросил) более высокую должность. Работать с такими жесть как неприятно. Мнение завышенное, мозгов ноль. Мне 40 лет, если что.
04:04:20 24-04-2025
Я не зумер, но я не признаю авторитов. Потому что это рационально.
11:25:54 24-04-2025
Моих мотиваций и комфортно ли мне начальство не спрашивает. Они просто не орут, все спокойно объясняют и хорошо платят. И мне тут хорошо и уходить не хочется
12:18:10 24-04-2025
Гость (12:48:56 22-04-2025) Психолога удивляет, что нынешнее поколение отказывается рабо... ]
Да миллиниалы так то тоже ценят себя и за копейки никогда не работали. У нас учитесь) хотя многие "30+" вечные трудоголики , живут на работе, супер ответственные! Работодателям конечно такие нравятся, но на самом сотруднике это может не очень хорошо отразится