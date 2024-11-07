Зумеры в США не умеют ставить подписи
Из-за этого уходило больше времени на голосование на выборах президента
07 ноября 2024, 20:40, ИА Амител
5 ноября на избирательных участках в США молодые избиратели столкнулись с трудностями при проверке личности. Многие из них не умели расписываться, что занимало больше времени. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретаря штата Невада Сиско Агилара.
По словам Агилара, это был первый случай, когда молодым избирателям пришлось использовать официальную подпись.
Причина проблемы кроется в том, что во многих штатах школы перестали обучать молодых людей писать курсивом. В результате многие американцы в возрасте около 20 лет не имеют собственных подписей.
Ранее Дональд Трамп выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.
09:37:10 08-11-2024
И эти люди запрещают нам ковырять в носу?
15:37:17 08-11-2024
Гость (09:37:10 08-11-2024) И эти люди запрещают нам ковырять в носу?...
Да никто тебе ничего не запрещает. Ты хоть в ж... ковыряйся. Дома. А у нас зумеры тоже подпись ставить не умеют. И что?
12:11:33 08-11-2024
мне 51 год. Я наверно зумер. Я всю жизнь крестик ставлю вместо подписи. Вроде и высшее юридическое образование. И 25 лет юридического стажа. И следователем прокуратуры работал. А крестик так и ставлю вместо подписи.
13:59:06 08-11-2024
Гость (12:11:33 08-11-2024) мне 51 год. Я наверно зумер. Я всю жизнь крестик ставлю вмес... Юрист- это не профессия. Юристом можно работать только от безысходности, если в кондуктора, сантехники и дальнобои не взяли.
12:15:34 08-11-2024
Зачем уметь писать там? Там сейчас стрелять надо уметь и горячее революцимонное желание старый мир разрушить до основания а затем.... Писать вообще для этого не понадобится. Сталин в 1917 тоже не умел
13:57:22 08-11-2024
Гость (12:15:34 08-11-2024) Зачем уметь писать там? Там сейчас стрелять надо уметь и гор... Что вы несёте. Сталин ещё как умел, он, чтоб вы в курсе были, высшее духовное образование имел...