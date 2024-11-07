Зумеры в США не умеют ставить подписи

Из-за этого уходило больше времени на голосование на выборах президента

07 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Подпись / Фото: pxhere.com/ru/photo/811631

5 ноября на избирательных участках в США молодые избиратели столкнулись с трудностями при проверке личности. Многие из них не умели расписываться, что занимало больше времени. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретаря штата Невада Сиско Агилара.

По словам Агилара, это был первый случай, когда молодым избирателям пришлось использовать официальную подпись.

Причина проблемы кроется в том, что во многих штатах школы перестали обучать молодых людей писать курсивом. В результате многие американцы в возрасте около 20 лет не имеют собственных подписей.

Ранее Дональд Трамп выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.